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Гильерме: «Не было цели опередить Овчинникова по количеству игр за „Локо“»

вчера, 22:37

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в инстаграме прокомментировал свое достижение в составе «железнодорожников» — голкипер провел 367 матчей за московский клуб за 14 лет и обошел Сергея Овчинникова, который отыграл за «Локо» 366 матчей.

14 лет в «Локомотиве» и 367 матчей. Для меня не было целью опередить по количеству игр за клуб его легенду Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение. Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:48
достойный вратарь, уважение ему
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:02
Гиля молодец, его можно считать патриотом Локо!
Землянин
Землянин
сегодня в 03:58
Красавчик, чё тут скажешь. Тихим сапом уже 14 лет за Локо играет, обалдеть 🧐
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:09
Красавчик парень, без претензий на оригинальность !
Респект и Уважение !!!
амурец
амурец
сегодня в 01:44
Да, Гиля молодец, 14 лет в Локо, но все же Босс есть Босс
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:55, ред.
Тренеры ставили Гилерме в ворота не для того, чтобы он опередил Овчинникова, а потому, что первый за все годы выступлений за "Локомотив" был лучше других вратарей команды.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:51
Вряд ли его немецкая диаспора ещё долго продержит в Локо. Максимум, ещё этот сезон отыграет.
makkie
makkie
вчера в 23:24
Чем старше, тем больше ошибок у Гильерме.
Но заслуживает уважения, что вроде бы ничем не примечательный легионер уже 14 лет живёт в России и играет за Локомотив.
Еще и по-русски хорошо говорит. В отличие от некоторых долго живущих в РФ легионеров, но не способных связать и пары слов :)
shur
shur
вчера в 22:56
...367 игр, а всё на паровозе громыхает, иные на скоростных давно ездят!!!
particular
particular
вчера в 22:44
Видимо, бразика не захватила эйфория рекордов как Артёмку. Или лень заказывать майку с принтом, что бы задирать её потом на пузе 😂️ 🤣️
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:37
ого,это уже рекорд!!!
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