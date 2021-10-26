Гильерме: «Не было цели опередить Овчинникова по количеству игр за „Локо“»

Вратарь «Локомотива» в инстаграме прокомментировал свое достижение в составе «железнодорожников» — голкипер провел 367 матчей за московский клуб за 14 лет и обошел , который отыграл за «Локо» 366 матчей.

14 лет в «Локомотиве» и 367 матчей. Для меня не было целью опередить по количеству игр за клуб его легенду Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение. Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе.