Гильерме: «Не было цели опередить Овчинникова по количеству игр за „Локо“»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме в инстаграме прокомментировал свое достижение в составе «железнодорожников» — голкипер провел 367 матчей за московский клуб за 14 лет и обошел Сергея Овчинникова, который отыграл за «Локо» 366 матчей.
14 лет в «Локомотиве» и 367 матчей. Для меня не было целью опередить по количеству игр за клуб его легенду Босса. Но сейчас я понимаю, что это очень ценное достижение. Продолжаю играть и получаю удовольствие от футбола. Спасибо всей паровозной семье за поддержку и добрые слова! Увидимся на стадионе.
Респект и Уважение !!!
Респект и Уважение !!!
Но заслуживает уважения, что вроде бы ничем не примечательный легионер уже 14 лет живёт в России и играет за Локомотив.
Еще и по-русски хорошо говорит. В отличие от некоторых долго живущих в РФ легионеров, но не способных связать и пары слов :)
Но заслуживает уважения, что вроде бы ничем не примечательный легионер уже 14 лет живёт в России и играет за Локомотив.
Еще и по-русски хорошо говорит. В отличие от некоторых долго живущих в РФ легионеров, но не способных связать и пары слов :)