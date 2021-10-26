Модрич: «Очень горжусь тем, что провёл 400 матчей за „Реал“»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в воскресенье провел 400-й матч за мадридский клуб – против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре Примеры.
Это невероятно, я очень горжусь тем, что провел 400 матчей за мадридский «Реал». Я очень счастлив и очень горд. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько больше.
Все, что происходило в «Реале» с тех пор, как я приехал, было для меня невероятным. Я никогда не думал, что достигну того, чего достиг. Более девяти лет мечтаний и радости. Это непостижимо.
Я наслаждался собой с того самого момента, как приехал, и осуществил свою мечту играть за мадридский «Реал». Было удивительно, что произошло с тех пор, и я никогда не представлял себе большего. Я счастлив и благодарен за все, что я пережил за это время, мы стремимся к большему.
Хорватский хавбек выступает за «Реал» с сезона-2012/13.
Лидирует в списке нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в 2021 году забивший 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».
На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.
Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Четвертым в рейтинге стал полузащитник Нголо Канте («Челси»), пятым – Карим Бензема («Реал»), шестым – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), седьмым – Ромелу Лукаку («Челси»), восьмым – Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд»), девятым – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), а десятым – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
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Смешно. За что Месси вообще в топ 3?
Лидирует в списке нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в 2021 году забивший 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».
На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.
Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Четвертым в рейтинге стал полузащитник Нголо Канте («Челси»), пятым – Карим Бензема («Реал»), шестым – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), седьмым – Ромелу Лукаку («Челси»), восьмым – Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд»), девятым – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), а десятым – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
====================
Смешно. За что Месси вообще в топ 3?