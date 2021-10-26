Модрич: «Очень горжусь тем, что провёл 400 матчей за „Реал“»

Полузащитник «Реала» в воскресенье провел 400-й матч за мадридский клуб – против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре Примеры.

Это невероятно, я очень горжусь тем, что провел 400 матчей за мадридский «Реал». Я очень счастлив и очень горд. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько больше.

Все, что происходило в «Реале» с тех пор, как я приехал, было для меня невероятным. Я никогда не думал, что достигну того, чего достиг. Более девяти лет мечтаний и радости. Это непостижимо.

Я наслаждался собой с того самого момента, как приехал, и осуществил свою мечту играть за мадридский «Реал». Было удивительно, что произошло с тех пор, и я никогда не представлял себе большего. Я счастлив и благодарен за все, что я пережил за это время, мы стремимся к большему.