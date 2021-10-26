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Модрич: «Очень горжусь тем, что провёл 400 матчей за „Реал“»

сегодня, 00:30

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в воскресенье провел 400-й матч за мадридский клуб – против «Барселоны» (2:1) в 10-м туре Примеры.

Это невероятно, я очень горжусь тем, что провел 400 матчей за мадридский «Реал». Я очень счастлив и очень горд. Надеюсь провести еще больше матчей – посмотрим, насколько больше.

Все, что происходило в «Реале» с тех пор, как я приехал, было для меня невероятным. Я никогда не думал, что достигну того, чего достиг. Более девяти лет мечтаний и радости. Это непостижимо.

Я наслаждался собой с того самого момента, как приехал, и осуществил свою мечту играть за мадридский «Реал». Было удивительно, что произошло с тех пор, и я никогда не представлял себе большего. Я счастлив и благодарен за все, что я пережил за это время, мы стремимся к большему.

Хорватский хавбек выступает за «Реал» с сезона-2012/13.

Модрич: «Очень горжусь тем, что провёл 400 матчей за „Реал“»

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Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 08:47
Заслужил! Один из лучших трансферов Реала в истории, рад, что до сих пор могу наблюдать его игру!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:13
Модрич стал легендой, 400 это уже показатель
ДСА
ДСА
сегодня в 08:11
Здоровье у него железное.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 08:06
С виду худенький но характер бойца
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:01
Модрич честно и по бойцовски отрабатывает в Реале.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:01
Сайт Goal.com опубликовал рейтинг претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

Лидирует в списке нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, в 2021 году забивший 40 голов и сделавший 14 результативных передач. Также форвард выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины и Кубок Испании с «Барселоной».

На второй строчке располагается нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. В 2021-м он забил 54 мяча и сделал 8 голевых пасов, а также выиграл Бундеслигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Третьим идет полузащитник «Челси» Жоржиньо. Он забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 2021 году, а также победил на Евро-2020 в составе сборной Италии и выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Четвертым в рейтинге стал полузащитник Нголо Канте («Челси»), пятым – Карим Бензема («Реал»), шестым – Килиан Мбаппе («ПСЖ»), седьмым – Ромелу Лукаку («Челси»), восьмым – Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд»), девятым – Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), а десятым – Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже.
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Смешно. За что Месси вообще в топ 3?
112910415
112910415
сегодня в 07:30
красивая футбольная жизнь большого мастера !
shlomo
shlomo
сегодня в 07:26
Просто молодца!!!!....поздравляю!
Gahi
Gahi
сегодня в 07:02
Очень солидное достижение 400 матчей отыграть за Мадридский Реал. Молодец Лука Модрич, это ещё не предел твоих возможностей. Удачи
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:08
Вот это показатель
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:32
Дай бог каждому достигнуть того чего достиг Лука.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:43
Перейдя в Реал уже 27, кто бы мог подумать, что Лука там 9 лет ещё отыграет и продолжает играть, став легендой Реала!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:40
Поздравляю Модрича с этим достижением!
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