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Агент Кайо: «Мой клиент останется в „Краснодаре“»

вчера, 09:45

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Пантелеао Кайо, рассказал о планах на будущее своего клиента.

Кайо является игроком «Краснодара» и останется в команде. Если поступит какое-то предложение, посмотрим, насколько оно будет интересно для всех сторон. Но на данный момент предложений по Кайо нет.

В нынешнем сезоне Кайо провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:27
Как чемодан без ручки 😉
makkie
makkie
вчера в 11:25
Звучит как угроза)
Пока Галицкий боготворит Кайо, Краснодар так и будет пропускать от всех подряд.
112910415
112910415
вчера в 10:17
очень неоднозначный спортсмен, очень ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:15
Возможно скоро уйдёт,надо искать замену!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:07, ред.
Спасибо большое!
Осталось два вопроса:
1. Так как выхода в финал нет, правильно ли я понимаю, что последний игровой день в группе - последний (а не предпоследний) день месяца?
2. Если я уже нахожусь в группе надо ли мне вновь выбирать её, чтобы оказаться в ней на следующий? Или это произойдёт автоматически?
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 10:01
Здравствуйте.

Стартовый капитал 1000 очков.

Каждый день будет начисление в 2000 очков.

Получения очков через совершение действий которые в обычных группах и в группе на точный счёт приносят очки для ставок нет.

В финальные группы никто не будет попадать.

В остальном системе так же работает как и в случае с обычными группами.

Если обнаружите проблемы просьба сообщить о них, желательно вскоре после обнаружения.
Mangur
Mangur
вчера в 09:58
Разумное решение
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:56, ред.
Футболку и ВИП - З месяца.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:55
И выгнать жалко и продать не могут.
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