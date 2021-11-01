Агент Кайо: «Мой клиент останется в „Краснодаре“»

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вчера, 09:45

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» , рассказал о планах на будущее своего клиента.

Кайо является игроком «Краснодара» и останется в команде. Если поступит какое-то предложение, посмотрим, насколько оно будет интересно для всех сторон. Но на данный момент предложений по Кайо нет.

В нынешнем сезоне Кайо провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.