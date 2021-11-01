Агент Кайо: «Мой клиент останется в „Краснодаре“»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Пантелеао Кайо, рассказал о планах на будущее своего клиента.
Кайо является игроком «Краснодара» и останется в команде. Если поступит какое-то предложение, посмотрим, насколько оно будет интересно для всех сторон. Но на данный момент предложений по Кайо нет.
В нынешнем сезоне Кайо провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
Пока Галицкий боготворит Кайо, Краснодар так и будет пропускать от всех подряд.
Пока Галицкий боготворит Кайо, Краснодар так и будет пропускать от всех подряд.
Осталось два вопроса:
1. Так как выхода в финал нет, правильно ли я понимаю, что последний игровой день в группе - последний (а не предпоследний) день месяца?
2. Если я уже нахожусь в группе надо ли мне вновь выбирать её, чтобы оказаться в ней на следующий? Или это произойдёт автоматически?
Осталось два вопроса:
1. Так как выхода в финал нет, правильно ли я понимаю, что последний игровой день в группе - последний (а не предпоследний) день месяца?
2. Если я уже нахожусь в группе надо ли мне вновь выбирать её, чтобы оказаться в ней на следующий? Или это произойдёт автоматически?
Стартовый капитал 1000 очков.
Каждый день будет начисление в 2000 очков.
Получения очков через совершение действий которые в обычных группах и в группе на точный счёт приносят очки для ставок нет.
В финальные группы никто не будет попадать.
В остальном системе так же работает как и в случае с обычными группами.
Если обнаружите проблемы просьба сообщить о них, желательно вскоре после обнаружения.
Стартовый капитал 1000 очков.
Каждый день будет начисление в 2000 очков.
Получения очков через совершение действий которые в обычных группах и в группе на точный счёт приносят очки для ставок нет.
В финальные группы никто не будет попадать.
В остальном системе так же работает как и в случае с обычными группами.
Если обнаружите проблемы просьба сообщить о них, желательно вскоре после обнаружения.