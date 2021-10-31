В «Уфе» прокомментировали вероятную продажу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поединка 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0) высказался о возможной продаже нападающего ближайшей зимой.

В игре с грозненским клубов Агаларов забил 11-й гол в РПЛ и закрепился на первом месте в гонке бомбардиров.

Никто никого не планирует продавать. Гамид показывает прекрасную форму, приносит клубу очки — это говорит о его потенциале.

Рассчитываем, чтобы и дальше он себя так же проявлял. Лучший ли он форвард в России прямо сейчас? Он — лидер гонки снайперов, это говорит о многом.