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В «Уфе» прокомментировали вероятную продажу Агаларова

вчера, 17:45

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после поединка 13-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0) высказался о возможной продаже нападающего Гамида Агаларова ближайшей зимой.

В игре с грозненским клубов Агаларов забил 11-й гол в РПЛ и закрепился на первом месте в гонке бомбардиров.

Никто никого не планирует продавать. Гамид показывает прекрасную форму, приносит клубу очки — это говорит о его потенциале.

Рассчитываем, чтобы и дальше он себя так же проявлял. Лучший ли он форвард в России прямо сейчас? Он — лидер гонки снайперов, это говорит о многом.

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Все комментарии
BDA81
BDA81
вчера в 18:51
Не нужно продавать и надеюсь сам игрок понимает ,что смена прописки ему только навредит. Ему нужно заиграть в сборной и уезжать в европу если хочет прогрессировать дальше. Пожеаю ему только удачи.
alexgurzan
alexgurzan ответ memphis (раскрыть)
вчера в 18:29
.
протон
протон
вчера в 18:24
С Кипром в старт поставьте, пожалуйста.
memphis
memphis
вчера в 18:21
Семак уже набирает номер Газизова и готовит 50к рублей
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:58
Удержаться в высшей лиге видимо приоритетней, чем продажа Агаларова.
Alexnvr
Alexnvr ответ beefs (раскрыть)
вчера в 17:55
Скорее к летней. Надеюсь Гамид не купится на предложения Спартака или Зенита. Хотя смотря что он выберет - бабло или игру. Думаю за ним уже топ-5 присматривают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:51
Рано или поздно он попадёт на невольничий рынок российских миллионеров,это дело времени.
beefs
beefs
вчера в 17:47
кто вас спросит, готовьтесь к зимней распродаже...
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