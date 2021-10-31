Смородская: «Клубы РПЛ могут заплатить за Смолова только до 6 млн евро»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможной продаже нападающего .

Смолов – хороший игрок. Я бы не стала так легко с ним расставаться. В «Локомотиве» продолжается то, что было начато весной. Возраст — не возраст. У них все время есть причины. Купили молодых Тикнизяна, Марадишвили, Бека-Бека. Прекрасные игроки. Они не хотят с ними расстаться? Выходят в старте, но играют очень слабенько.

Сможет ли кто-то в РПЛ купить Смолова за 8 млн евро? Нет. Думаю, что до шести миллионов. К Смолову может быть интерес в РПЛ , он не исчерпал себя. Это Гиздоль что-то выдумывает.

Может ли Смолов продолжить карьеру в Европе? Поздно. В Европе ищут молодых и перспективных. Только если в Турцию.