ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смородская: «Клубы РПЛ могут заплатить за Смолова только до 6 млн евро»

вчера, 14:47

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможной продаже нападающего Фёдора Смолова.

Смолов – хороший игрок. Я бы не стала так легко с ним расставаться. В «Локомотиве» продолжается то, что было начато весной. Возраст — не возраст. У них все время есть причины. Купили молодых Тикнизяна, Марадишвили, Бека-Бека. Прекрасные игроки. Они не хотят с ними расстаться? Выходят в старте, но играют очень слабенько.

Сможет ли кто-то в РПЛ купить Смолова за 8 млн евро? Нет. Думаю, что до шести миллионов. К Смолову может быть интерес в РПЛ, он не исчерпал себя. Это Гиздоль что-то выдумывает.

Может ли Смолов продолжить карьеру в Европе? Поздно. В Европе ищут молодых и перспективных. Только если в Турцию.

Все новости
«Думаю, это фэйк». Шалимов — об интересе «Спартака» к Колесниченко
Вчера, 22:21 Комментарии4
В «Уфе» прокомментировали вероятную продажу Агаларова
Вчера, 17:45 Комментарии8
Слухи«Спартак» выиграл конкуренцию за Хлусевича у «Рубина» и ЦСКА
30 октября Комментарии9
СлухиНападающий «Бока Хуниорс» может перебраться в «Динамо»
28 октября Комментарии15
Слухи«Спартак» готов продать Ларссона
28 октября Комментарии41
В тульском «Арсенале» отреагировали на информацию об интересе к Хлусевичу
28 октября Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 20:21
За Смолова в РПЛ вряд ли кто выложит 6 миллионов, разве что рублей.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:59
Большинство руководителей клубов от фамилии "СМОЛОВ" начинают потеть и отводить глаза,шаря дрожащими пальцами в дырявом кармане.
memphis
memphis
вчера в 17:38
В Спартак его!😁
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:23
что то мало стал забивать и не очень идет игра у него
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:17
Это очень много, он их никогда не отработает
112910415
112910415
вчера в 16:16
разве в Краснодар ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:06
Тётушка оля запереживала за Феденьку.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:44
5 лямов за паспорт и 1 лям за игрока?)
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:43
Кто о чём а еврейка о деньгах.
shur
shur
вчера в 15:39, ред.
...вы серьёзно, кому он на х-й нужен, бездарь гламурная ???!!! Вот от таких
как он и прокисает наш чемпионат, нападающий без скорости, без удара, без какого
либо игрового мышления, пешеход татуированный!!!
Cat01
Cat01
вчера в 15:35
Это слишком мало
ДСА
ДСА
вчера в 15:33
Фиорентине его нужно предложить за 15 млн.
beefs
beefs
вчера в 15:32
все, Федя, пора бутсы на гвоздик...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:30, ред.
Да уже и Смолов потихонечку сдувается.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:10
В России заплатят шесть лямов евро, за рубежом и даром не возьмут. Что-то не радует конкурентный уровень российских футбольных талантов.
YVG
YVG
вчера в 14:58
Это может себе позволить только спартак вместо Кокорина.
shlomo
shlomo
вчера в 14:58
И тут нарисовался главный эксперт...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100