«Торино» и «Сассуоло» не заинтересованы в подписании Миранчука

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вчера, 10:02

Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе полузащитника в «Аталанту», прокомментировал слухи об интересе к россиянину со стороны «Торино» и «Сассуоло».

Никто не обращался [относительно Миранчука]. Информация об интересе этих клубов — неправда. В данный момент нет ничего конкретного.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.