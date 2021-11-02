ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Торино» и «Сассуоло» не заинтересованы в подписании Миранчука

вчера, 10:02

Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», прокомментировал слухи об интересе к россиянину со стороны «Торино» и «Сассуоло».

Никто не обращался [относительно Миранчука]. Информация об интересе этих клубов — неправда. В данный момент нет ничего конкретного.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:00
Кроме Аршавина в Европе никто из российских игроков так и не заиграл.
протон
протон
вчера в 22:00
А куда ему в Сассуоло в принципе, там в атаке исполнители очень достойные, есть Берарди с Джуричичем и Траоре, он ведь там тоже на скамейке сидеть будет.
Vintaje
Vintaje
вчера в 13:16
Скорее всего или в клуб с низов таблицы или в более слабый чемпионат перейдет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:58
Торино вспоминает Алексея Миранчука в связи с январским трансферным рынком, который снова стал актуальным в преддверии заявлений Юрича. Джан Пьеро Гасперини с первых минут не дал возможности российскому плеймейкеру, который оставался на скамейке запасных на протяжении всего матча между «Аталантой» и «Лацио» и видел, как Малиновский, Мюриэль и Пикколи взяли верх. Невероятная была ситуация чуть больше года назад, когда жители Бергамо забрали его у «Локомотива» за 15 миллионов, заставили подписать многолетний контракт на 1,5 миллиона нетто и натолкнули на мысль сделать сильную ставку на российскую звезду. Вместо этого некоторые трудности с акклиматизацией, физические проблемы никогда не позволяли ему постоянно играть.

По этой причине гипотеза о том, что Аталанта продает Миранчука уже в январе, далеко не исключена. Вадим Шпинев: «В конце ноября я встречусь с Аталантой и Перкасси, чтобы понять, каковы сценарии. В зависимости от того, как пройдет встреча, мы примем решение». Однако есть ощущение, что сначала Аталанта хочет понять, какова будет их европейская судьба. Тем не менее, нет недостатка в поклонниках Алексея: «гранаты» - борющиеся с постоянными травмами атакующих полузащитников, после Пьяцы и Прета, теперь также Брекало - могли бы проверить почву, предложив ссуду с правом выкупа. Но даже трансфер за границу нельзя сбрасывать со счетов.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:19
Жаль конечно, но у Гасперини у Миранчука заиграть не удалось, лучше пока не поздно сменить клуб.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:59
Наши футболисты не слишком котируютсяя в Европе.
Q-J-G
Q-J-G ответ амурец (раскрыть)
вчера в 11:29, ред.
Надо искать возможность играть в другой команде, хотя бы в аренде, если отпустит Гасперини... Лучшие "футбольные годы" уходят... Их не вернуть...
амурец
амурец
вчера в 11:21
8 матчей? В каждом из них Гасперини даёт ему не более 20 минут
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:17
В сложной ситуации оказался А.Миранчук, несмотря на то, что он в топ-лиге, и в такой хорошей команде, как "Аталанта", игрок сборной России практически без игровой практики, играя от случая к случаю минимальное количество времени, которое ему предоставляет главный тренер...
Алексею Миранчуку просто необходимо сменить команду, чтобы играть, иметь игровую практику, но тяжело сменить команду, когда нет желающих в услугах игрока других команд...
Вот и переход в "Торино" и "Сассуоло" оказался только на уровне слухов...

В возрасте 26 лет надо играть, играть по максимуму, а не по минимуму, как играет А.Миранчук в "Аталанте". 26 лет, это оптимальный возраст для игрока, возраст, в котором и молодость, и опыт, и желание играть!

Хочется пожелать игроку сборной России найти команду, в которой он будет играть, прогрессировать, и радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов...
112910415
112910415
вчера в 10:33
кто-то найдётся всё равно
drug01
drug01
вчера в 10:32
Зачем он им нужен?
berda2003
berda2003
вчера в 10:28
вот в погоне за гейропой, остался с голой жопой...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:24
Это плохо, значит заполучить игровую практику в серии А будет проблемно. Как бы не вернулся, голову повесив, в вольготную для паспортистов РПЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 10:18
Они сами не понимают от кого отказываются.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:08
Ему пора домой, свободным агентом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
Ни кому наш Алёшка не нужен!
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