«Торино» и «Сассуоло» не заинтересованы в подписании Миранчука

Агент Валерио Джуффрида, выступавший посредником при переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», прокомментировал слухи об интересе к россиянину со стороны «Торино» и «Сассуоло».
Никто не обращался [относительно Миранчука]. Информация об интересе этих клубов — неправда. В данный момент нет ничего конкретного.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Алексею Миранчуку просто необходимо сменить команду, чтобы играть, иметь игровую практику, но тяжело сменить команду, когда нет желающих в услугах игрока других команд...
Вот и переход в "Торино" и "Сассуоло" оказался только на уровне слухов...
В возрасте 26 лет надо играть, играть по максимуму, а не по минимуму, как играет А.Миранчук в "Аталанте". 26 лет, это оптимальный возраст для игрока, возраст, в котором и молодость, и опыт, и желание играть!
Хочется пожелать игроку сборной России найти команду, в которой он будет играть, прогрессировать, и радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов...
Алексею Миранчуку просто необходимо сменить команду, чтобы играть, иметь игровую практику, но тяжело сменить команду, когда нет желающих в услугах игрока других команд...
Вот и переход в "Торино" и "Сассуоло" оказался только на уровне слухов...
В возрасте 26 лет надо играть, играть по максимуму, а не по минимуму, как играет А.Миранчук в "Аталанте". 26 лет, это оптимальный возраст для игрока, возраст, в котором и молодость, и опыт, и желание играть!
Хочется пожелать игроку сборной России найти команду, в которой он будет играть, прогрессировать, и радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов...
По этой причине гипотеза о том, что Аталанта продает Миранчука уже в январе, далеко не исключена. Вадим Шпинев: «В конце ноября я встречусь с Аталантой и Перкасси, чтобы понять, каковы сценарии. В зависимости от того, как пройдет встреча, мы примем решение». Однако есть ощущение, что сначала Аталанта хочет понять, какова будет их европейская судьба. Тем не менее, нет недостатка в поклонниках Алексея: «гранаты» - борющиеся с постоянными травмами атакующих полузащитников, после Пьяцы и Прета, теперь также Брекало - могли бы проверить почву, предложив ссуду с правом выкупа. Но даже трансфер за границу нельзя сбрасывать со счетов.
По этой причине гипотеза о том, что Аталанта продает Миранчука уже в январе, далеко не исключена. Вадим Шпинев: «В конце ноября я встречусь с Аталантой и Перкасси, чтобы понять, каковы сценарии. В зависимости от того, как пройдет встреча, мы примем решение». Однако есть ощущение, что сначала Аталанта хочет понять, какова будет их европейская судьба. Тем не менее, нет недостатка в поклонниках Алексея: «гранаты» - борющиеся с постоянными травмами атакующих полузащитников, после Пьяцы и Прета, теперь также Брекало - могли бы проверить почву, предложив ссуду с правом выкупа. Но даже трансфер за границу нельзя сбрасывать со счетов.