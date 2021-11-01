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«Фиорентина» оценила Влаховича в 100 млн евро

вчера, 10:22

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассчитывает перейти в топ-клуб.

Серб отказался продлевать контракт с «фиалками», поэтому команда из Флоренции намерена продать форварда. Влахович может уйти в январе или в летнее трансферное окно. «Фиорентина» оценила своего футболиста в 100 млн евро. Именно такую сумму «фиалки» будут требовать у потенциальных покупателей, среди которых фигурируют «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Влахович провёл 12 матчей во всех турнирах за «Фиорентину», записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:05
Как бы не оказался игроком одной команды, как это произошло с Йовичем. Ну а Фиорентине надо деньги зарабатывать, если есть возможность и доить английские мешки. А в подарок можно бесплатно завернуть российскую полироль для скамеек.
shlifen
shlifen
вчера в 14:50
Ставят ценник в 100 млн, чтобы начать торги и продать за 70-80 - а тем кто думает что желающих не будет, напомню:
Во-первых - есть Ньюкасл, где проблема денег не стоит, скорее есть проблема с привлечением качественных игроков.
Во-вторых - Влахович довольно молод, при этом обладает хорошей физухой и габаритами (честно говоря, немного напоминает молодого Левандовски). Талант у него точно есть - и единственная причина оценки трансфермаркта (50 млн) - вероятно в том что он играет за Фиорентину. Играй он за Интер или Юве - фанаты обоих клубов говорили бы что цена ему 120-150 лимонов и не меньше )))
В-третьих - и без Ньюкасла хватает топ-клубов, а крутой чистый центр-форвард нынче редкий профайл. Ну кто в Италии в топ-5 клубов будет посильнее?? Мората/Кин/Лаутаро/Корреа - это врядли. Ибра - очень травматичен, да и играть ему осталось год-два. Осимхен разве что сравнимый по качеству форвард. И в других странах ситуация похожая - иначе бы Сити не пытался купить Кейна.

P.S. Короче говоря, думаю продадут - не за 100 конечно, но за 70-80 вполне.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:41
Вчера он тоже показал, на что способен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:20
А я оценил в 50 не больше!
Gahi
Gahi
вчера в 11:54, ред.
Душан Влахович очень хороший и перспективный футболист, кто смотрел вчера матч между Фиорентинаой и Специей мог в полной мере оценить игру Серба, его команда победила со счётом 3-0 и все три мяча забил Влахович. Эта победа позволила Фиорентине подняться в турнирной таблице вверх где сейчас делит 6-7 место с Лацио - у них по 18 набранных очков и один балл их отделяет от 4-5 места, от Ромы и Аталанты, а у них по 19 набранных очков. Сумма которую хотят выручить от продажи Душана вполне реальная, если учитывать стоимость Холанда которого оценивает transfermarkt в 150 млн евро, то Влахович не уступает Холанду по возрасту - им обоим 21 год, по росту почти тоже самое - 194 см у Холанда и 190 у Влаховича. Но уровень команд у них разный, поэтому благодаря Влаховичу прежде всего Фиорентина показывает такой результат. Если он сменит команду то его возможности как форварда раскроются ещё ярче и результативней чем сейчас. Но возникает другой вопрос - продав Влаховича, кем заменит Фиорентина форварда, хотя бы приблизительно такого уровня, сказать сложно. Видимо финансовая ситуация в клубе подталкивает на такой шаг чтобы поправить благополучие клуба. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:56
100 млн. никто не заплатит, все будут ждать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:49
Куда катится мир? 🙄
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:49, ред.
Кокорин в Фиорентине бесценен на не него нет цены.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:45
Вот про это вы говорите ??? А что мне это даёт ???
112910415
112910415
вчера в 10:44
очень эффективен серб ... возьмут !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:42
Интересно, во сколько "Фиорентина" оценивает сегодня Кокорина, или этот "уникум" бесценен)
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 10:36
Иного и не ожидал))))Удачи супер игрок!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:36
Если у Вас по какой-то причине справа ниже того что Вы прислали нет того что я отметил то можно просто перейти на ту странице по той ссылке что я скинул в предыдущем ответе Вам.

С ситуацией связанной с группами сейчас разбираемся.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:31
Доброго дня ВСЕМ.
Я извиняюсь конечно за свою дремучесть , но я здесь не вижу не новостей Конкурса прогнозов , даже не знаю как посмотреть свою группу Бескова и как узнать кто туда ещё попал. Спасибо за понимание.
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 10:29
    h8you
    h8you
    вчера в 10:26
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