«Фиорентина» оценила Влаховича в 100 млн евро

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вчера, 10:22

Нападающий «Фиорентины» рассчитывает перейти в топ-клуб.

Серб отказался продлевать контракт с «фиалками», поэтому команда из Флоренции намерена продать форварда. Влахович может уйти в январе или в летнее трансферное окно. «Фиорентина» оценила своего футболиста в 100 млн евро. Именно такую сумму «фиалки» будут требовать у потенциальных покупателей, среди которых фигурируют «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Влахович провёл 12 матчей во всех турнирах за «Фиорентину», записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу.