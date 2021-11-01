«Фиорентина» оценила Влаховича в 100 млн евро

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассчитывает перейти в топ-клуб.
Серб отказался продлевать контракт с «фиалками», поэтому команда из Флоренции намерена продать форварда. Влахович может уйти в январе или в летнее трансферное окно. «Фиорентина» оценила своего футболиста в 100 млн евро. Именно такую сумму «фиалки» будут требовать у потенциальных покупателей, среди которых фигурируют «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Влахович провёл 12 матчей во всех турнирах за «Фиорентину», записав на свой счёт 10 голов и 1 результативную передачу.
Во-первых - есть Ньюкасл, где проблема денег не стоит, скорее есть проблема с привлечением качественных игроков.
Во-вторых - Влахович довольно молод, при этом обладает хорошей физухой и габаритами (честно говоря, немного напоминает молодого Левандовски). Талант у него точно есть - и единственная причина оценки трансфермаркта (50 млн) - вероятно в том что он играет за Фиорентину. Играй он за Интер или Юве - фанаты обоих клубов говорили бы что цена ему 120-150 лимонов и не меньше )))
В-третьих - и без Ньюкасла хватает топ-клубов, а крутой чистый центр-форвард нынче редкий профайл. Ну кто в Италии в топ-5 клубов будет посильнее?? Мората/Кин/Лаутаро/Корреа - это врядли. Ибра - очень травматичен, да и играть ему осталось год-два. Осимхен разве что сравнимый по качеству форвард. И в других странах ситуация похожая - иначе бы Сити не пытался купить Кейна.
P.S. Короче говоря, думаю продадут - не за 100 конечно, но за 70-80 вполне.
Во-первых - есть Ньюкасл, где проблема денег не стоит, скорее есть проблема с привлечением качественных игроков.
Во-вторых - Влахович довольно молод, при этом обладает хорошей физухой и габаритами (честно говоря, немного напоминает молодого Левандовски). Талант у него точно есть - и единственная причина оценки трансфермаркта (50 млн) - вероятно в том что он играет за Фиорентину. Играй он за Интер или Юве - фанаты обоих клубов говорили бы что цена ему 120-150 лимонов и не меньше )))
В-третьих - и без Ньюкасла хватает топ-клубов, а крутой чистый центр-форвард нынче редкий профайл. Ну кто в Италии в топ-5 клубов будет посильнее?? Мората/Кин/Лаутаро/Корреа - это врядли. Ибра - очень травматичен, да и играть ему осталось год-два. Осимхен разве что сравнимый по качеству форвард. И в других странах ситуация похожая - иначе бы Сити не пытался купить Кейна.
P.S. Короче говоря, думаю продадут - не за 100 конечно, но за 70-80 вполне.