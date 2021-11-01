Закариа может перейти в «Рому»

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа может сменить клубную прописку.
На 24-летнего игрока претендует «Рома». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается примерно в 30 млн евро.
Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа может сменить клубную прописку.
На 24-летнего игрока претендует «Рома». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается примерно в 30 млн евро.
Минусы скорейшего приезда Закарии не совсем очевидны с тактической точки зрения, но, тем не менее, они критичны. Даже имея продуманную финансовую структуру для большей части своих летних контрактов, Рома в настоящее время работает с ограниченным кошельком, и вы должны задаться вопросом, можно ли было бы лучше потратить деньги Джаллоросси в другом месте? Учитывая, что Эбрима Дарбо показал, что у него есть потенциал играть рядом с Кристанте и Верету в полузащите, насколько необходимо это подписание Закарии? Действительно ли это лучшая идея - форсировать выпуск и заплатить деньги за Закарию в январе? Но все равно Роме нужен такой игрок.
Минусы скорейшего приезда Закарии не совсем очевидны с тактической точки зрения, но, тем не менее, они критичны. Даже имея продуманную финансовую структуру для большей части своих летних контрактов, Рома в настоящее время работает с ограниченным кошельком, и вы должны задаться вопросом, можно ли было бы лучше потратить деньги Джаллоросси в другом месте? Учитывая, что Эбрима Дарбо показал, что у него есть потенциал играть рядом с Кристанте и Верету в полузащите, насколько необходимо это подписание Закарии? Действительно ли это лучшая идея - форсировать выпуск и заплатить деньги за Закарию в январе? Но все равно Роме нужен такой игрок.