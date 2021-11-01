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Закариа может перейти в «Рому»

вчера, 19:59

Полузащитник гладбахской «Боруссии» Денис Закариа может сменить клубную прописку.

На 24-летнего игрока претендует «Рома». Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается примерно в 30 млн евро.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:46
А Рома ждёт его?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:22
Закария уже был предметом множества слухов о трансферах, связывающих его с Ромой, примерно с тех пор, как Жозе Моуринью стал менеджером, и нетрудно понять почему. Сочетание Закарии с Верету или Кристанте позади, Лоренцо Пеллегрини в полузащите создаст идеальную полузащиту для тактики Моуринью. Сочетание оборонительной сообразительности и скорости, которыми обладает Закария, является смертельным (и относительно уникальным). Закария мог идеально уравновесить Верету или Кристанте, позволяя им постоянно играть менее оборонительную и более атакующую роль.


Минусы скорейшего приезда Закарии не совсем очевидны с тактической точки зрения, но, тем не менее, они критичны. Даже имея продуманную финансовую структуру для большей части своих летних контрактов, Рома в настоящее время работает с ограниченным кошельком, и вы должны задаться вопросом, можно ли было бы лучше потратить деньги Джаллоросси в другом месте? Учитывая, что Эбрима Дарбо показал, что у него есть потенциал играть рядом с Кристанте и Верету в полузащите, насколько необходимо это подписание Закарии? Действительно ли это лучшая идея - форсировать выпуск и заплатить деньги за Закарию в январе? Но все равно Роме нужен такой игрок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:07
Всё ещё может измениться...
beefs
beefs
вчера в 20:00
ну что же, имеет право, удачи...
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