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Стало известно, какую сумму Конте получит на трансферы в «Тоттенхэме»

вчера, 09:47

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте близок к назначению в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб согласился удовлетворить все требования итальянского специалиста. Одним из них был большой трансферный бюджет для усиления состава. Конте получит на трансферы около 150 млн фунтов стерлингов, которые он сможет использовать уже в январе.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 19:57
Видать побоялся Леви дать деньги Нуну, чтобы португальцы не рулили у кур))
Теперь припасы отдает Антоше, а он умеет делать хороший базар.
azkan
azkan ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 19:44
Как раз хватит на первое окно. А там и второе подоспеет.
azkan
azkan ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:42
Конте всегда был капризным
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:22
150 зимой,ну а летом там и 500 всплывёт. Леви останется у разбитого карыта и трофеем Кубка Лиги или Англии. Пока что очень тяжело Конте будет выравнивать ситуацию,но из реальных попадание в бигфо в этом году. Леви пошёл во-банк.
Oliver S
Oliver S
вчера в 13:51
Продали бы немотивированного Кейна пока он хоть кому-то нужен, было бы лямов на 80-100 больше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:45
Антонио Конте - одно из самых громких имен в мире футбольного менеджмента, поэтому неудивительно, что итальянский тренер требует больших денег от любого клуба, в который он переходит. «Тоттенхэм» и Конте ведут переговоры о том, чтобы итальянец стал заменой Нуну Санту на севере Лондона.

Конте остался без работы в футболе с тех пор, как летом ушел из миланского «Интера» после того, как привел команду к их первому титулу в Серии А за более чем десять лет.

Дэниел Леви полон решимости заключить сделку с 52-летним тренером, который был его первой целью до назначения Нуну летом. Но если будет назначен Конте, то Леви, вероятно, придется поддержать своего нового менеджера на трансферном рынке, и появляется потрясающая статистика.

В двух последних клубах Конте, «Челси» (с 2016 по 2018 год) и «Интер Милан» (с 2019 по 2021 год), тренер потратил в общей сложности 251 млн. фунтов стерлингов на свои первые летние трансферные окна.

В составе «синих» Конте привел Миши Батшуайи (35 млн фунтов),Н'Голо Канте (32 млн фунтов), Давида Луиса (31 млн фунтов) и Маркоса Алонсо (20 млн фунтов), что составляет 118 млн фунтов. Ромелу Лукаку (66 млн фунтов), Валентино Лазаро (20 млн фунтов), Маттео Политано (19 млн фунтов), Ионут Раду (9,5 млн фунтов), Эдди Сальседо (9 млн фунтов), Габриэль Бразао (5,4 млн фунтов) и Люсьен Агуме (4 млн фунтов), что составляет около 133 миллионов фунтов стерлингов, в «Интере».

Сложите эти две цифры, и вы получите 251 миллион фунтов стерлингов - всего за два трансферных окна. Конте, несомненно, нужны деньги, чтобы получить игроков, соответствующих его идеологии, и если он сможет генерировать такие средства под руководством Леви, то болельщиков «Тоттенхэма» может ждать очень захватывающая пара трансферных окон.

Если он будет назначен, то первое трансферное окно Конте будет в январе, но, как мы знаем, зимний период обычно намного спокойнее с точки зрения бизнеса, чем летом.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:09
из интера стариков перетянет
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
На двух приличных игроков хватит.
DXTK
DXTK
вчера в 11:01
а у меня вопрос чего же жимяра Леви не давал бабки почеттино который построил команду и вышел в финал лч,.......... а после моуриньо....огранивчив его свободным бэйлом,..... и то особенный с тем что есть выходил на 1 место и сразу финал кубка лиги, .......а тут решил в итальянца вбухать.......... столько сколько эти двоя тут и не видели....... второй вопрос что же сразу не поставили тогда конте тренером, раз согласились со всеми его условиями, а приглашали санту.....где логика?... было бы проще мейсон тренером оставлять, не получилось на старте пришел антоха..... скупой платит дважды. итальянцу 15 ку и португалец получит за уволнение................
h8you
h8you
вчера в 10:51
маккени и кулусевски уже 70 + барелла
112910415
112910415
вчера в 10:37
это первый успех нового тренера !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:24
Красавчик Антонио, и всё таки настоял на своём.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:20, ред.
С одной стороны, 150 млн евро не так уж и много на трансферы, но с другой стороны, если учесть что в связи с пандемией цены на игроков снижаются до разумного предела, то на первое время вполне приличная сумма... И если руководство "шпор" увидит хорошие результаты работы А.Конте, то вполне логично, что будут ещё выделены средства для усиления, ротации состава.
А.Конте хочет и умеет работать с командами. И тот факт, что "Интер", который выиграл "скудетто" с А.Конте в сезоне 2020/2021, до А.Конте выигрывал в далёком сезоне - 2009/2010 года, говорит о том, что А.Конте имеет огромный потенциал в качестве главного тренера...
Кстати, "Интер", с которым Конте выиграл чемпионат Серии А, Конте покинул из-за разногласий с руководством команды по трансферам, когда начали продавать ведущих игроков и не выделили средства на покупку новых игроков...
Похоже, что в новой команде у А.Конте не будет проблем в этом очень важном вопросе, который имеет большое влияние на игру и результаты команды...

Удачи А.Конте, и пусть АПЛ с Конте будет ещё интереснее, интригующе, а "Тоттенхэм" с А.Конте выиграет престижные европейские трофеи, радуя своих болельщиков игрой, результатами, трофеями.
sihafazatron
sihafazatron ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 10:19
Можно ведь эти 150 млн поставить на победу Витесса в матче против ттх и получится около 1 млрд)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:11
Очень хорошая сумма...
Но Конте стал капризным.
shlomo
shlomo
вчера в 10:00
Для зимы вполне хватит...
ОПС
ОПС
вчера в 09:59
Не очень то и много.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:53
Нормально можно усилиться на такие деньги. У Тоттенхэма и сейчас состав неплох.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:52
Я думал Антонио зарядит 500 млн. А тут 150 всего.)
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