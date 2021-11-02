Стало известно, какую сумму Конте получит на трансферы в «Тоттенхэме»

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вчера, 09:47

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии близок к назначению в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб согласился удовлетворить все требования итальянского специалиста. Одним из них был большой трансферный бюджет для усиления состава. Конте получит на трансферы около 150 млн фунтов стерлингов, которые он сможет использовать уже в январе.