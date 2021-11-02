Стало известно, какую сумму Конте получит на трансферы в «Тоттенхэме»

Бывший тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и сборной Италии Антонио Конте близок к назначению в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб согласился удовлетворить все требования итальянского специалиста. Одним из них был большой трансферный бюджет для усиления состава. Конте получит на трансферы около 150 млн фунтов стерлингов, которые он сможет использовать уже в январе.
А.Конте хочет и умеет работать с командами. И тот факт, что "Интер", который выиграл "скудетто" с А.Конте в сезоне 2020/2021, до А.Конте выигрывал в далёком сезоне - 2009/2010 года, говорит о том, что А.Конте имеет огромный потенциал в качестве главного тренера...
Кстати, "Интер", с которым Конте выиграл чемпионат Серии А, Конте покинул из-за разногласий с руководством команды по трансферам, когда начали продавать ведущих игроков и не выделили средства на покупку новых игроков...
Похоже, что в новой команде у А.Конте не будет проблем в этом очень важном вопросе, который имеет большое влияние на игру и результаты команды...
Удачи А.Конте, и пусть АПЛ с Конте будет ещё интереснее, интригующе, а "Тоттенхэм" с А.Конте выиграет престижные европейские трофеи, радуя своих болельщиков игрой, результатами, трофеями.
А.Конте хочет и умеет работать с командами. И тот факт, что "Интер", который выиграл "скудетто" с А.Конте в сезоне 2020/2021, до А.Конте выигрывал в далёком сезоне - 2009/2010 года, говорит о том, что А.Конте имеет огромный потенциал в качестве главного тренера...
Кстати, "Интер", с которым Конте выиграл чемпионат Серии А, Конте покинул из-за разногласий с руководством команды по трансферам, когда начали продавать ведущих игроков и не выделили средства на покупку новых игроков...
Похоже, что в новой команде у А.Конте не будет проблем в этом очень важном вопросе, который имеет большое влияние на игру и результаты команды...
Удачи А.Конте, и пусть АПЛ с Конте будет ещё интереснее, интригующе, а "Тоттенхэм" с А.Конте выиграет престижные европейские трофеи, радуя своих болельщиков игрой, результатами, трофеями.
Конте остался без работы в футболе с тех пор, как летом ушел из миланского «Интера» после того, как привел команду к их первому титулу в Серии А за более чем десять лет.
Дэниел Леви полон решимости заключить сделку с 52-летним тренером, который был его первой целью до назначения Нуну летом. Но если будет назначен Конте, то Леви, вероятно, придется поддержать своего нового менеджера на трансферном рынке, и появляется потрясающая статистика.
В двух последних клубах Конте, «Челси» (с 2016 по 2018 год) и «Интер Милан» (с 2019 по 2021 год), тренер потратил в общей сложности 251 млн. фунтов стерлингов на свои первые летние трансферные окна.
В составе «синих» Конте привел Миши Батшуайи (35 млн фунтов),Н'Голо Канте (32 млн фунтов), Давида Луиса (31 млн фунтов) и Маркоса Алонсо (20 млн фунтов), что составляет 118 млн фунтов. Ромелу Лукаку (66 млн фунтов), Валентино Лазаро (20 млн фунтов), Маттео Политано (19 млн фунтов), Ионут Раду (9,5 млн фунтов), Эдди Сальседо (9 млн фунтов), Габриэль Бразао (5,4 млн фунтов) и Люсьен Агуме (4 млн фунтов), что составляет около 133 миллионов фунтов стерлингов, в «Интере».
Сложите эти две цифры, и вы получите 251 миллион фунтов стерлингов - всего за два трансферных окна. Конте, несомненно, нужны деньги, чтобы получить игроков, соответствующих его идеологии, и если он сможет генерировать такие средства под руководством Леви, то болельщиков «Тоттенхэма» может ждать очень захватывающая пара трансферных окон.
Если он будет назначен, то первое трансферное окно Конте будет в январе, но, как мы знаем, зимний период обычно намного спокойнее с точки зрения бизнеса, чем летом.
Конте остался без работы в футболе с тех пор, как летом ушел из миланского «Интера» после того, как привел команду к их первому титулу в Серии А за более чем десять лет.
Дэниел Леви полон решимости заключить сделку с 52-летним тренером, который был его первой целью до назначения Нуну летом. Но если будет назначен Конте, то Леви, вероятно, придется поддержать своего нового менеджера на трансферном рынке, и появляется потрясающая статистика.
В двух последних клубах Конте, «Челси» (с 2016 по 2018 год) и «Интер Милан» (с 2019 по 2021 год), тренер потратил в общей сложности 251 млн. фунтов стерлингов на свои первые летние трансферные окна.
В составе «синих» Конте привел Миши Батшуайи (35 млн фунтов),Н'Голо Канте (32 млн фунтов), Давида Луиса (31 млн фунтов) и Маркоса Алонсо (20 млн фунтов), что составляет 118 млн фунтов. Ромелу Лукаку (66 млн фунтов), Валентино Лазаро (20 млн фунтов), Маттео Политано (19 млн фунтов), Ионут Раду (9,5 млн фунтов), Эдди Сальседо (9 млн фунтов), Габриэль Бразао (5,4 млн фунтов) и Люсьен Агуме (4 млн фунтов), что составляет около 133 миллионов фунтов стерлингов, в «Интере».
Сложите эти две цифры, и вы получите 251 миллион фунтов стерлингов - всего за два трансферных окна. Конте, несомненно, нужны деньги, чтобы получить игроков, соответствующих его идеологии, и если он сможет генерировать такие средства под руководством Леви, то болельщиков «Тоттенхэма» может ждать очень захватывающая пара трансферных окон.
Если он будет назначен, то первое трансферное окно Конте будет в январе, но, как мы знаем, зимний период обычно намного спокойнее с точки зрения бизнеса, чем летом.