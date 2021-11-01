«Реал» может продать Азара

Руководство «Реала» не исключает, что клуб может избавиться от форварда Эдена Азара.
Утверждается, что в мадридском клубе трансфер бельгийца считают неудачным. Если футболист не сможет набрать свою оптимальную форму, то «сливочные» постараются продать Азара следующим летом.
Несмотря на слухи о возможном отъезде из-за плохой формы в этом сезоне, Эден Азар не желает покидать «Реал Мадрид» в зимнее трансферное окно. Бельгийскому футболисту еще предстоит заново открыть для себя свою форму в «Лос-Бланкос», но он знает, что для достижения своей цели - закрепиться в стартовом составе, ему нужно набраться терпения и заработать свое место работой. Несмотря на то, что в этом сезоне ему не дают много игрового времени, у Азара неплохие отношения с тренером Карло Анчелотти.
Винисиус в настоящее время считается бесспорным игроком на левом фланге в предпочтительной для итальянского тренера схеме 4-3-3, но в течение нескольких игр в этом сезоне Анчелотти пытался освободить место для Азара, изменив схему и играя 4-4-2, при которой бельгиец переместился на свою идеальную позицию позади нападающих. Однако эта формула не сработала, и теперь бывший игрок «Челси» изо всех сил пытается заработать игровое время.
Забив всего пять мячей в 53 играх во всех турнирах за «Реал Мадрид», Азар надеется в среду сыграть с донецким «Шахтером». Родриго упустит шанс из-за травмы, в то время как Марко Асенсио изо всех сил пытается добиться успеха в этом сезоне, а бельгийскому форварду может быть предоставлена возможность сыграть на правом фланге.
Может быть все-таки ему нужно вернутся в Челси следующим летом?
Несмотря на слухи о возможном отъезде из-за плохой формы в этом сезоне, Эден Азар не желает покидать «Реал Мадрид» в зимнее трансферное окно. Бельгийскому футболисту еще предстоит заново открыть для себя свою форму в «Лос-Бланкос», но он знает, что для достижения своей цели - закрепиться в стартовом составе, ему нужно набраться терпения и заработать свое место работой. Несмотря на то, что в этом сезоне ему не дают много игрового времени, у Азара неплохие отношения с тренером Карло Анчелотти.
Винисиус в настоящее время считается бесспорным игроком на левом фланге в предпочтительной для итальянского тренера схеме 4-3-3, но в течение нескольких игр в этом сезоне Анчелотти пытался освободить место для Азара, изменив схему и играя 4-4-2, при которой бельгиец переместился на свою идеальную позицию позади нападающих. Однако эта формула не сработала, и теперь бывший игрок «Челси» изо всех сил пытается заработать игровое время.
Забив всего пять мячей в 53 играх во всех турнирах за «Реал Мадрид», Азар надеется в среду сыграть с донецким «Шахтером». Родриго упустит шанс из-за травмы, в то время как Марко Асенсио изо всех сил пытается добиться успеха в этом сезоне, а бельгийскому форварду может быть предоставлена возможность сыграть на правом фланге.
Может быть все-таки ему нужно вернутся в Челси следующим летом?