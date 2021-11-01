«Реал» может продать Азара

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вчера, 22:52

Руководство «Реала» не исключает, что клуб может избавиться от форварда .

Утверждается, что в мадридском клубе трансфер бельгийца считают неудачным. Если футболист не сможет набрать свою оптимальную форму, то «сливочные» постараются продать Азара следующим летом.