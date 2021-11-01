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«Реал» может продать Азара

вчера, 22:52

Руководство «Реала» не исключает, что клуб может избавиться от форварда Эдена Азара.

Утверждается, что в мадридском клубе трансфер бельгийца считают неудачным. Если футболист не сможет набрать свою оптимальную форму, то «сливочные» постараются продать Азара следующим летом.

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Реал  Азар Эден
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:04
Если найдёт кому...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:58
Очень даже уже давно надо было это сделать . И пожелать ему Удачи и самое главное здоровья.
ABir
ABir
сегодня в 00:39
Реал может и не такое
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:36, ред.
Такой облом с этим жирным пингвином, просто не верится...

Сколько потеряно из за этого трансфера денег и возможностей...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:41
Да кто ж его купит? Реалу придется еще доплатить чтобы его забрали. Бэйл с Азаром хорошо пристроились)
протон
протон
вчера в 23:32
Два дня праздновал переход Эдена к нам в Реал,жаль что так получилось
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:25, ред.
А что ждать до лета, если будет спрос на него уже зимой, то надо продавать. За три сезона в Ла Лиге, включая этот, Азар забил за Реал аж целых четыре гола и без явных предпосылок на дальнейший прогресс. Явно не на такие показатели рассчитывали в мадридском клубе, выкупая бельгийца в Челси за сто пятнадцать лимонов., тем более, что контракт у Азара с мадридцами до лета 2024 года и за этот период он встанет королевскому клубу ещё более тридцати миллионов. Как говорится, не в коня корм. Однозначно продавать и без всякого сожаления.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:11
Oн не думает покидать Реал Мадрид в январе.

Несмотря на слухи о возможном отъезде из-за плохой формы в этом сезоне, Эден Азар не желает покидать «Реал Мадрид» в зимнее трансферное окно. Бельгийскому футболисту еще предстоит заново открыть для себя свою форму в «Лос-Бланкос», но он знает, что для достижения своей цели - закрепиться в стартовом составе, ему нужно набраться терпения и заработать свое место работой. Несмотря на то, что в этом сезоне ему не дают много игрового времени, у Азара неплохие отношения с тренером Карло Анчелотти.

Винисиус в настоящее время считается бесспорным игроком на левом фланге в предпочтительной для итальянского тренера схеме 4-3-3, но в течение нескольких игр в этом сезоне Анчелотти пытался освободить место для Азара, изменив схему и играя 4-4-2, при которой бельгиец переместился на свою идеальную позицию позади нападающих. Однако эта формула не сработала, и теперь бывший игрок «Челси» изо всех сил пытается заработать игровое время.

Забив всего пять мячей в 53 играх во всех турнирах за «Реал Мадрид», Азар надеется в среду сыграть с донецким «Шахтером». Родриго упустит шанс из-за травмы, в то время как Марко Асенсио изо всех сил пытается добиться успеха в этом сезоне, а бельгийскому форварду может быть предоставлена возможность сыграть на правом фланге.

Может быть все-таки ему нужно вернутся в Челси следующим летом?
Сантус
Сантус
вчера в 23:06
Эпопея Бэйла продолжится.У него еще три года контракта и благодаря любви к бургерам в двери на выход он не пролазит..)Сыро в Англии,да и контракт жирный ему никто уже не даст...
shur
shur
вчера в 23:03
...отдаём Азара в хорошие руки, взамен на Мбаппе (шутка),хотя в каждой шутке
есть доля правды ....!!!
YVG
YVG
вчера в 22:55
Давно пора.
beefs
beefs
вчера в 22:54
да уж, видно жалеет что ушел из Челси...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:54
Похоже что так оно и случится
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