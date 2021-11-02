«Ювентус» хочет арендовать Азара

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вчера, 08:49

«Реал» может расстаться с нападающим Эденом Азаром.

В подписании бельгийца заинтересован ряд клубов Английской Премьер-Лиги, однако теперь к форварду появился интерес из Италии. «Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию и рассматривает вариант с переходом Азара. Туринский клуб хочет арендовать бельгийца до конца сезона.

В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.