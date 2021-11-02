ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Ювентус» хочет арендовать Азара

вчера, 08:49

«Реал» может расстаться с нападающим Эденом Азаром.

В подписании бельгийца заинтересован ряд клубов Английской Премьер-Лиги, однако теперь к форварду появился интерес из Италии. «Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию и рассматривает вариант с переходом Азара. Туринский клуб хочет арендовать бельгийца до конца сезона.

В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

Все новости
СлухиКейн хочет остаться в «Тоттенхэме» после назначения Конте
Сегодня, 12:29 Комментарии6
СлухиРайола убеждает Холанда перейти в «Барселону»
Вчера, 11:49 Комментарии25
«Торино» и «Сассуоло» не заинтересованы в подписании Миранчука
Вчера, 10:02 Комментарии16
СлухиСтало известно, какую сумму Конте получит на трансферы в «Тоттенхэме»
Вчера, 09:47 Комментарии19
Слухи«Реал» может продать Азара
01 ноября Комментарии21
СлухиЗакариа может перейти в «Рому»
01 ноября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 21:23
Переход Азара ,все больше напоминает переход Кака..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:46
Эден Азар останется в «Реале» в январе на фоне сообщений, связывающих его с уходом из «Реала» в январе.

30-летний нападающий изо всех сил пытался найти постоянную форму с тех пор, как перешел из Челси в 2019 году, но сообщается, что он намерен бороться за свое место, несмотря на намерение клуба Ла Лиги нацелиться на Килиана Мбаппе следующим летом. Азар еще не забил в этом сезоне.

Ювентус хочет...

«Эффект домино», похоже, вырисовывается между двумя крупнейшими клубами Европы: погоня «Барселоны» за Кингсли Команом из «Баварии» заставит «Ювентус» начать погоню за Усманом Дембеле. Вот это интересно - Азар или Дембеле?
112910415
112910415
вчера в 10:38
это они от отчаяния !
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:34
А потянет ли Ювентус зарплату Азара?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 10:09
Не думаю что это хорошая идея
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:21, ред.
Если учесть результаты "Ювентуса" в последнее время, игру и результаты после того, как из ЮВЕ ушёл К.Роналду, то аренда Азара, а затем, вполне возможно, и покупка Азара, могла бы быть полезной, как для ЮВЕ, так и для Азара... Не будем забывать о том, как играл Азар за "Челси", был ключевым игроком "Челси", до того, как перешёл в "Реал", когда из-за постоянных проблем со здоровьем, травмами, практически не играл, но в нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей, и если нет больше проблем со здоровьем, то для ЮВЕ - хороший вариант как для игрока с таким огромным опытом, который после смены команды может заиграть на своём прежнем уровне. Аренда - не покупка, можно попробовать арендовать Азара до конца сезона и посмотреть, на его КПД за ЮВЕ, а там, возможно, и выкупить игрока, возраст всего лишь 30 лет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:05
Да он просто никакенный...
FERIS
FERIS
вчера в 08:55
Пусть берут этот ненужный баласт.
beefs
beefs
вчера в 08:52
правильно, покупать еще рано...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100