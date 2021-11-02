«Ювентус» хочет арендовать Азара

«Реал» может расстаться с нападающим Эденом Азаром.
В подписании бельгийца заинтересован ряд клубов Английской Премьер-Лиги, однако теперь к форварду появился интерес из Италии. «Ювентус» рассчитывает усилить атакующую линию и рассматривает вариант с переходом Азара. Туринский клуб хочет арендовать бельгийца до конца сезона.
В нынешнем сезоне Азар провёл 10 матчей во всех турнирах за «Реал», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
30-летний нападающий изо всех сил пытался найти постоянную форму с тех пор, как перешел из Челси в 2019 году, но сообщается, что он намерен бороться за свое место, несмотря на намерение клуба Ла Лиги нацелиться на Килиана Мбаппе следующим летом. Азар еще не забил в этом сезоне.
Ювентус хочет...
«Эффект домино», похоже, вырисовывается между двумя крупнейшими клубами Европы: погоня «Барселоны» за Кингсли Команом из «Баварии» заставит «Ювентус» начать погоню за Усманом Дембеле. Вот это интересно - Азар или Дембеле?
30-летний нападающий изо всех сил пытался найти постоянную форму с тех пор, как перешел из Челси в 2019 году, но сообщается, что он намерен бороться за свое место, несмотря на намерение клуба Ла Лиги нацелиться на Килиана Мбаппе следующим летом. Азар еще не забил в этом сезоне.
Ювентус хочет...
«Эффект домино», похоже, вырисовывается между двумя крупнейшими клубами Европы: погоня «Барселоны» за Кингсли Команом из «Баварии» заставит «Ювентус» начать погоню за Усманом Дембеле. Вот это интересно - Азар или Дембеле?