«Барселона» хочет арендовать ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Барселону».
Голландец намерен покинуть манчестерский клуб в январе, для этого он уже сменил агента. Теперь его услуги представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Каталонский клуб заинтересован в подписании ван де Бека. «Сине-гранатовые» хотят арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа. «Барселона» хочет найти игрока, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума. Каталонская команда не смогла подписать Вейналдума прошлым летом, а ван де Бек имеет схожие игровые качества, как считают в клубе.
В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Всё таки нужно было ТОГДА покупать всю тройку из Аякса - де Лигта, де Йонга и Ван де Бека. А главное первый и последний в сумме всё равно дешевле одного Гризманна бы стоили, и решили кучу проблем на годы вперёд. Сейчас к сожалению время упущено - в мире хватает и новых звёзд, только у каталонцев уже нет на них денег... =(
Всё таки нужно было ТОГДА покупать всю тройку из Аякса - де Лигта, де Йонга и Ван де Бека. А главное первый и последний в сумме всё равно дешевле одного Гризманна бы стоили, и решили кучу проблем на годы вперёд. Сейчас к сожалению время упущено - в мире хватает и новых звёзд, только у каталонцев уже нет на них денег... =(