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«Барселона» хочет арендовать ван де Бека

вчера, 10:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Барселону».

Голландец намерен покинуть манчестерский клуб в январе, для этого он уже сменил агента. Теперь его услуги представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Каталонский клуб заинтересован в подписании ван де Бека. «Сине-гранатовые» хотят арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа. «Барселона» хочет найти игрока, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума. Каталонская команда не смогла подписать Вейналдума прошлым летом, а ван де Бек имеет схожие игровые качества, как считают в клубе.

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:06
Без шуток. Это может быть очень хорошим трансфером для Барселоны. Если конечно Донни будет играть также, как во времена Аякса.
shlifen
shlifen
вчера в 14:40
Боюсь что это уже не тот Ван де Бек что был в Аяксе - парень за 2 с лишним года банально растерял игровой тонус и потерял время "не в своей команде". Понятна ставка Барсы на недорогих и молодых игроков, но как мне не жаль это говорить - врядли Донни решит все проблемы Барсы в центре поля.
Всё таки нужно было ТОГДА покупать всю тройку из Аякса - де Лигта, де Йонга и Ван де Бека. А главное первый и последний в сумме всё равно дешевле одного Гризманна бы стоили, и решили кучу проблем на годы вперёд. Сейчас к сожалению время упущено - в мире хватает и новых звёзд, только у каталонцев уже нет на них денег... =(
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:43
Должен в Барсе показать себя, в МЮ Оле не давал играть, давая время бестолковому Погба.
katalonez
katalonez
вчера в 12:31
Я помню когда в составе Барсы много голландцев, выступали примерно также паршиво как и сейчас
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Надо брать в аренду с правом выкупа!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:59
Не самый хороший игрок.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:52
Барселона много кого хочет. Вопрос денег.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:42, ред.
Вроде как налаживать надо командную игру. Один игрок вряд ли чет решит
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
Ну началось у Барсы , пробуксовочки безденежья .
Арендный бум !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:32
Барселона продолжает делать ставку на относительно недорогих молодых голландских футболистов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:29
А он им точно нужен?
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:20, ред.
Спасибо за ответ, я думал, что это только у меня такая проблема...
David Young
David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:19
Здравствуйте. О проблемах с группами уже известно, занимаемся решением вопроса.
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:13
Доброе утро, и хорошего Вам дня!
Подскажите, я попадаю в группу Бескова, но в этой группе себя не вижу, я не вижу себя даже в группе: очк, для ставок за месяц...
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:12
Здравствуйте. Результаты групп Яшина и Заболотного видны в начале месяца какое-то время, так Вы можете посмотреть сейчас результаты за октябрь. Плюс справа на главной странице Конкурса Прогнозов есть Новости Конкурсов, там видны самые свежие подведения итогов конкурсов. Рекомендую открыть страницу и подписаться нажав на плюс рядом с Конкурсы и тесты - https://www.soccer.ru/categories/271.shtml
STVA 1
STVA 1 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 10:11
Каждый день я так понял по 2000 дают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:09
Казну отдали гному а теперь побираются.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:04
нужен берите.
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