«Барселона» хочет арендовать ван де Бека

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вчера, 10:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Барселону».

Голландец намерен покинуть манчестерский клуб в январе, для этого он уже сменил агента. Теперь его услуги представляет Али Дурсун, который также является агентом полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Каталонский клуб заинтересован в подписании ван де Бека. «Сине-гранатовые» хотят арендовать голландца в зимнее трансферное окно с правом выкупа. «Барселона» хочет найти игрока, который по стилю игры будет похож на Джорджиньо Вейналдума. Каталонская команда не смогла подписать Вейналдума прошлым летом, а ван де Бек имеет схожие игровые качества, как считают в клубе.

В нынешнем сезоне ван де Бек провёл 3 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.