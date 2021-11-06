ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ман Сити» обыграл «Ман Юнайтед» в АПЛ впервые за 2,5 года

вчера, 17:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках АПЛ.

«Сити» добыл победу в дерби Манчестера в рамках чемпионата Англии впервые за пять матчей.

До сегодняшнего дня «Ман Сити» в последний раз обыгрывал «Юнайтед» в АПЛ 24 апреля 2019 года (2:0). С тех пор было 3 поражения и 1 ничья.

Матч с «Сити» стал знаковым для одного из игроков МЮ.

Все новости
У «Зенита» в 1-м тайме матча с «Уралом» худший xG за последние 2 года в РПЛ
Сегодня, 15:20 Комментарии4
Азмун проводит сотый матч за «Зенит»
Сегодня, 14:25 ФотоКомментарии11
Гасперини одержал 200-ю победу в Серии А в тренерской карьере
Сегодня, 08:10 Комментарии8
Каземиро проводит 200-й матч в «Реале» в рамках чемпионата Испании
Вчера, 23:36 Комментарии6
Аллегри — третий тренер в истории, достигший отметки в 200 побед в «Юве»
Вчера, 22:45 Комментарии5
«Бавария» забила 100 голов в Бундеслиге в 2021 году — это рекорд клуба
Вчера, 19:52 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ FERIS (раскрыть)
вчера в 19:11
А кто виноват, Сульшер? И я не говорю, что виноват Роналду. Только факты. Не веришь погугли
Медив
Медив
вчера в 18:48
Что то кажется, больше МЮ Сульшера Сити не обыграет
FERIS
FERIS ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:36
Конечно,во всём виноват Роналду.
Вам хэйтерам хоть плюй в глаза,ничего не докажешь и не собираюсь это делать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:07
А как до матча болтал Сульшер
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:01
Всё-таки это когда-то случается.
Elliada
Elliada
вчера в 17:54
Эффект Роналду.

2,5 года не проигрывали, а сейчас проиграли. Ливерпулю 5:0 то же никогда не проигрывали, а сейчас проиграли.

Роналду переходит в новый клуб и тренера всегда в первый же сезон увольняют. Уволили Пеллегрини, когда перешел в Реал, уволили Аллегри, когда перешел в Юве. Теперь Сульшер
beefs
beefs
вчера в 17:48
ну что же и так бывает...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:48
Даже не верится как-то)
Но при этом сити брал трофеи, а мю даже ЛЕ слил))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
Бывает и такое.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100