«Ман Сити» обыграл «Ман Юнайтед» в АПЛ впервые за 2,5 года

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вчера, 17:46

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках АПЛ .

«Сити» добыл победу в дерби Манчестера в рамках чемпионата Англии впервые за пять матчей.

До сегодняшнего дня «Ман Сити» в последний раз обыгрывал «Юнайтед» в АПЛ 24 апреля 2019 года (2:0). С тех пор было 3 поражения и 1 ничья.