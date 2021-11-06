«Ман Сити» обыграл «Ман Юнайтед» в АПЛ впервые за 2,5 года

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках АПЛ.
«Сити» добыл победу в дерби Манчестера в рамках чемпионата Англии впервые за пять матчей.
До сегодняшнего дня «Ман Сити» в последний раз обыгрывал «Юнайтед» в АПЛ 24 апреля 2019 года (2:0). С тех пор было 3 поражения и 1 ничья.
Матч с «Сити» стал знаковым для одного из игроков МЮ.
Вам хэйтерам хоть плюй в глаза,ничего не докажешь и не собираюсь это делать.
Вам хэйтерам хоть плюй в глаза,ничего не докажешь и не собираюсь это делать.
2,5 года не проигрывали, а сейчас проиграли. Ливерпулю 5:0 то же никогда не проигрывали, а сейчас проиграли.
Роналду переходит в новый клуб и тренера всегда в первый же сезон увольняют. Уволили Пеллегрини, когда перешел в Реал, уволили Аллегри, когда перешел в Юве. Теперь Сульшер
2,5 года не проигрывали, а сейчас проиграли. Ливерпулю 5:0 то же никогда не проигрывали, а сейчас проиграли.
Роналду переходит в новый клуб и тренера всегда в первый же сезон увольняют. Уволили Пеллегрини, когда перешел в Реал, уволили Аллегри, когда перешел в Юве. Теперь Сульшер
Но при этом сити брал трофеи, а мю даже ЛЕ слил))
Но при этом сити брал трофеи, а мю даже ЛЕ слил))