Рассказова и Максименко обвиняют в голах «Спартаку». Проверили все 29 мячей, нашли ещё двух мастеров «привозов»

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04 ноября 2021, 13:36

Считаем ошибки знаменитой футбольной защиты.

В трех турнирах – квалификации ЛЧ , группе ЛЕ и чемпионате России, «Спартак» пропустил 29 мячей в 18 сыгранных матчах. Вроде бы много, но одиннадцать штук пришлось на два поединка против «Зенита» и «Лестера».

18 голов в 16 остальных играх уже не смотрятся так печально, шейхов-покупателей не испугают. Но есть другая важная статистика. Команда Витории не пропускала лишь в 4 случаях. В еврокубках без результативных ошибок в обороне не обходились. Предсказуемо, что фанаты «Спартака» выбрали «крайних».

Обычно винят Максименко – активно ищут нового голкипера, и Рассказова – вряд ли появится на поле. Кофрие может выйти с первых минут. Но сезон длинный, вынужденные кадровые перестановки не зависят от имени главного тренера.

Поэтому важно знать, кто и как ошибался в защите чаще всех. Без этого не понять, как изменить оборону «Спартака» к лучшему. Чтобы составить рейтинг, используем футбольную схему. Крупная ошибка в защите перед голом – 3 балла, средняя – 1.

Сумма с учетом игрового времени позволяет разделить соавторов пропущенных мячей на три категории.

Игроки с разовыми ошибками

Селихов, Ломовицкий, Ларссон – по 3 балла. У каждого были результативные ляпы, но в силу позиции (два игрока атаки) или игрового времени (у вратаря один матч) остались разовыми.

Умяров – 5 баллов. Оказывается, самый хитрый жук в составе. У тебя не будет ошибок в защите, если не отрабатываешь в обороне. При этом Наиль ловко уходил от прямой вины за просчеты в опорной зоне.

Кофрие – 6 баллов. Сыграл мало, были яркие разовые осечки, но бельгиец точно не главный по «привозам» в «Спартаке». Кроме того, часть ошибок Макса — случайные, не самый везучий рыжик.

Терпимое число ляпов в защите

Мозес – 8 баллов. Были грубые ошибки, но Виктор далеко от своих ворот в новом сезоне. Рассказову не помогает, но и персонально вредил реже, чем его коллега.

Жиго – 9 баллов. Играет постоянно, выручал много раз, так что две грубые и три обычные ошибки не делают Самуэля обузой в защите. Это лидер обороны, который часто страдает, когда выходит на подстраховку – перекрывать чужие пробоины.

Джикия – 10 баллов. Георгий тоже частенько становился заложником чужих ошибок, но с работой на линии офсайда надо срочно что-то делать. Ведь это защитник сборной России, не только «Спартака».

Аномальное количество «привозов»

Кутепов – 7 баллов. Почему Илья здесь, если у него всего 7 пунктов? Все логично, защитник провел на поле всего 142 минуты, но успел взбесить Виторию настолько, что с августа не играет.

Хендрикс – 9 баллов. По тому же принципу, что и Кутепов. Почти не играл, а подводил частенько. За 200 с копейками минут на поле три грубых ошибки. Огорчает, ведь пассивный и медлительный.

Зобнин – 13 баллов. Классный игрок в плохой форме. Причем 12 баллов собрал после жестких ляпов. И в опорной зоне зевал, и плохие передачи отдавал, и на стандартах проигрывал. Роман не успевает, а для двужильного парня это как диагноз.

Максименко – 18 баллов. Кафанов говорит, что 3-4 голевые ошибки за сезон – планка хорошего вратаря. Прошла половина пути, а у Александра уже 4 грубых и серия мелких ляпов. Критикуют по делу, невозможно пропускать половину ударов и быть героем.

Рассказов – 22 балла. Тоже заслуженно критикуют, хотя отмечаем, что Николай, у которого набралось восемь неудачных действий, многие из которых грубые, часто оказывался последним у соперника с мячом. Подстраховки никакой нет, а когда есть пустая зона – Николай обязательно туда кого-то запустит.

Литвинов – 22 балла. Так сразу не скажешь, что настолько неудачно защищается. Но при пересмотре моментов видно, что Руслан постоянно ошибается, причем очень грубо и без борьбы. Ужасно невнимательный игрок, слаб в опорной зоне, не выручает в глубине линии.

Айртон – 23 балла. «Чемпион» команды по количеству и жесткости ляпов. Поскольку ошибки Максименко были явными, как в Неаполе, а Рассказова – яркими, как во многих городах Европы, то Айртон ушел в тень. Но по системности и количеству промахов бразилец стал чемпионом.

Прямо поучаствовал в 9 пропущенных мячах (у Рассказова 8 «подвигов»). Левый латераль часто оставляет игроков за спинами и проигрывает один в один. Ладно, Рассказов и Литвинов вынужденно в основе, но игра Айртона и Зобнина в обороне – проблема.

Как и слабость Хендрикса, ведь занимает место для сильного иностранного разрушителя, которого нужно подписывать ближайшей зимой. Летняя селекция подвела «Спартак», продуманный состав не собрали.

Выводы о защите «Спартака»

- Максименко не выручал, как должен вратарь успешной команды, но надо отметить, что «Спартак» не обстреливали «мусорными» ударами. Александра часто огорчали сложными выстрелами после жестких ошибок защиты. Его форма вызывает вопросы, а еще сильнее – моральное состояние. Но грубейших персональных ошибок у голкипера меньше, чем можно подумать, судя по реакции фанатов «Спартака». Этого пациента еще можно вернуть в основу со временем.

- Рассказов попадает в категорию «за что боролся – на то напоролся». Николай выключался из борьбы, позиционно ошибался на фланге не сильно реже, чем Айртон на противоположном краю. Поэтому аргумент, что никого не убивал и не предавал, не работает. Николая не судят за преступления, а отмечают, что на данный момент в роли правого центрального защитника он не делает «Спартак» сильнее. Спокойная и объективная оценка.

- Просмотр всех 29 мячей в ворота «Спартака» позволяет сделать заключение, что атакующая группа совсем не участвует в защите. Они не ошибаются, поскольку не ведут борьбу. Часто Ларссон, Соболев, Понсе, Промес и Мозес настолько далеко от своих ворот, даже когда соперник атакует позиционно, что подстраховать Рассказова и Айртона не могут. Зобнин, Умяров и Литвинов тоже летят вперед вместо низкого прессинга. Системная ошибка, оппоненты разыгрывают большинство в атаке.

- Литвинов намного хуже в защите, чем может показаться фанатам, которые не привыкли к успешной игре воспитанников и рады появляются хотя бы кого-то. Но двадцатилетний Руслан увлекается атакой, ему не хватает резкости, жесткости и опыта для правильной позиционной борьбы. При этом мелькает перед соперниками в голевых атаках часто, а мешает им редко.

- Самое плохое для «Спартака» – Витория совсем не контролирует фазу перехода от атаки к защите. При этом нападает команда стабильно, контратаки не редкость. Разрывы между линиями постоянно, голов со стандартов хватает. Видели ранние мячи и поздние ошибки. Концентрации на мяче и соперниках нет, часто хорошие футболисты во время успешных атак оппонентов играют ниже собственных возможностей.

С другой стороны, называть игроков «Спартака» «плюшевыми и недееспособными» не всегда верно. Они невнимательные и невезучие, но три очка в Лиге Европы есть, шанс на сенсацию сохраняют. Оборона у «Лестера» не идеальная, надо цепляться за очки в Англии.