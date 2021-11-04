Клопп стал пятым тренером, выигравшим 200 матчей с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» одержал победу над «Атлетико» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Юрген Клопп стал пятым в истории главным тренером, который добыл 200 побед с «мерсисайдцами» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 334 игры. 54-летний немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года.
Рекордсменом является Билл Шенкли, который победил в 407 матчах с «красными». В топ-4 также входят Том Уотсон (329), Боб Пэйсли (309) и Кенни Далглиш (222).
В этом же матче «Ливерпуль» повторил клубный рекорд.