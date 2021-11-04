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Клопп стал пятым тренером, выигравшим 200 матчей с «Ливерпулем»

вчера, 08:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Атлетико» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Юрген Клопп стал пятым в истории главным тренером, который добыл 200 побед с «мерсисайдцами» во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 334 игры. 54-летний немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года.

Рекордсменом является Билл Шенкли, который победил в 407 матчах с «красными». В топ-4 также входят Том Уотсон (329), Боб Пэйсли (309) и Кенни Далглиш (222).

В этом же матче «Ливерпуль» повторил клубный рекорд.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:49
Клопп, первый тренер за 30лет, при котором Ливерпуль играет в такой ок**ный футбол
ОПС
ОПС
вчера в 10:57
Нужно увеличивать количество.
112910415
112910415
вчера в 10:19
надо стать четвёртым !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:03
Мои поздравления.
drug01
drug01
вчера в 09:04
Отличный результат
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
STVA 1 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 64. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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