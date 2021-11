Мойес проведёт тысячный матч на должности главного тренера

«Вест Хэм» сыграет против «Генка» в матче группового этапа Лиги Европы.

Эта игра станет для наставника «молотобойцев» тысячной на должности главного тренера. В рамках еврокубков это будет 40-й матч для шотландского специалиста (22 победы, 6 ничьих и 11 поражений). За свою тренерскую карьеру Мойес работал в «Престоне» (1998-2002), «Эвертоне» (2002-2013), «Манчестер Юнайтед» (2013-2014), «Реале Сосьедад» (2014-2015), «Сандерленде» (2016-2017) и «Вест Хэме».

1000 — This will be West Ham manager David Moyes’ 1000th match as a manager in all competitions. It will be the 40th to take place in European competition, winning 22 of those matches to date (D6 L11). Stalwart. pic.twitter.com/WJ8LKGWt2i