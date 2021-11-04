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«Локомотив» не может победить в еврокубках 15 матчей подряд

вчера, 23:11
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, серия «железнодорожников» без побед в еврокубках достигла пятнадцати матчей (10 поражений и 5 ничьих). Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в сентябре 2019 года в гостевой встрече против «Байера» (2:1).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:46
хорошо играли, победы придут
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:27
уже 20 лет так говорят про все российские команды "уже чувствуется другой футбол", и каждый сезон потом одно и то же
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:04
Надеюсь скоро серия закончится.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:32
Остается ждать и надеяться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:00
Норм сыграли,победы прийдут!
Gahi
Gahi
сегодня в 01:32
То что сыграли в ничью уже радует результатом команда, но много ошибок в передачах мяча партнёрам. К следующей игре нужно лучше готовиться, удачи.
berda2003
berda2003
сегодня в 00:09
зато какие ничейки с супер клубами гейропы, типа турок...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:46, ред.
«Локомотив» не может победить в еврокубках 15 матчей подряд.
Сегодняшний матч для Локомотива идёт в зачёт. Очень не плохой футбол начали показывать железнодорожники . Уже стало чувствоваться что команда перестраивается на совсем другой футбол. С Николичем он был более закрытый и больше строился на контратаках . А сейчас с приходом нового тренера, команда больше стала играть раскрипощенно. Чувствуется что команде очень нехватает быстрого нападающего, Смолов видно что очень медленно действует , не успевает в завершающей стадии атаки , долго принимает решения и тем самым теряет и позицию и продолжение атаки , соответственно его КПД приравнивается к нулю. Очень понравился Бека Бека, очень грамотный и шустрый паренёк с хорошим видением поля ,дриблингом и скоростью. Вот таких парочку ещё в Локо и команда заиграет совсем в другой футбол ⚽️. Я думаю в зимнее трансферное окно Рангник найдёт парочку хороших молодых игроков. Видно как потихоньку меняется команда и её стиль игры. Нужно время и я думаю команда преобразится и станет совсем по другому смотреться. Что сегодня мы уже потихонечку и наблюдали . Удачи тебе Локо !!!
Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 23:44
Ну если не забивать на добивании с линии вратарской, то выигрывать сложно.
Ну и Керк со Смоловым - феноменальные по разбазариванию перспективных выходов в атаку и темпа игроки.
drug01
drug01
вчера в 23:34
Долго ждём
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:33
При такой игре ещё 15 игр ждать придётся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:31
Все еще впереди.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:21
Ладно, не сегодня, ведь ждали достойного поражения, а тут целая достойная ничья, да и концовка - огонь.
beefs
beefs
вчера в 23:19
Ничего, зато достойно проигрывает, ждем победу...
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