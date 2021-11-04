«Локомотив» не может победить в еврокубках 15 матчей подряд.

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
Таким образом, серия «железнодорожников» без побед в еврокубках достигла пятнадцати матчей (10 поражений и 5 ничьих). Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в сентябре 2019 года в гостевой встрече против «Байера» (2:1).
Сегодняшний матч для Локомотива идёт в зачёт. Очень не плохой футбол начали показывать железнодорожники . Уже стало чувствоваться что команда перестраивается на совсем другой футбол. С Николичем он был более закрытый и больше строился на контратаках . А сейчас с приходом нового тренера, команда больше стала играть раскрипощенно. Чувствуется что команде очень нехватает быстрого нападающего, Смолов видно что очень медленно действует , не успевает в завершающей стадии атаки , долго принимает решения и тем самым теряет и позицию и продолжение атаки , соответственно его КПД приравнивается к нулю. Очень понравился Бека Бека, очень грамотный и шустрый паренёк с хорошим видением поля ,дриблингом и скоростью. Вот таких парочку ещё в Локо и команда заиграет совсем в другой футбол ⚽️. Я думаю в зимнее трансферное окно Рангник найдёт парочку хороших молодых игроков. Видно как потихоньку меняется команда и её стиль игры. Нужно время и я думаю команда преобразится и станет совсем по другому смотреться. Что сегодня мы уже потихонечку и наблюдали . Удачи тебе Локо !!!
Всем Добра !!!
Сегодняшний матч для Локомотива идёт в зачёт. Очень не плохой футбол начали показывать железнодорожники . Уже стало чувствоваться что команда перестраивается на совсем другой футбол. С Николичем он был более закрытый и больше строился на контратаках . А сейчас с приходом нового тренера, команда больше стала играть раскрипощенно. Чувствуется что команде очень нехватает быстрого нападающего, Смолов видно что очень медленно действует , не успевает в завершающей стадии атаки , долго принимает решения и тем самым теряет и позицию и продолжение атаки , соответственно его КПД приравнивается к нулю. Очень понравился Бека Бека, очень грамотный и шустрый паренёк с хорошим видением поля ,дриблингом и скоростью. Вот таких парочку ещё в Локо и команда заиграет совсем в другой футбол ⚽️. Я думаю в зимнее трансферное окно Рангник найдёт парочку хороших молодых игроков. Видно как потихоньку меняется команда и её стиль игры. Нужно время и я думаю команда преобразится и станет совсем по другому смотреться. Что сегодня мы уже потихонечку и наблюдали . Удачи тебе Локо !!!
Всем Добра !!!