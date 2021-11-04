«Локомотив» не может победить в еврокубках 15 матчей подряд.

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вчера, 23:11

«Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, серия «железнодорожников» без побед в еврокубках достигла пятнадцати матчей (10 поражений и 5 ничьих). Последний раз «Локомотив» побеждал в еврокубках в сентябре 2019 года в гостевой встрече против «Байера» (2:1).