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Гаджиев: «Черчесов сейчас очень нужен „Спартаку“»

вчера, 18:16

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что «Спартаку» нужно пригласить Станислава Черчесова на пост главного тренера.

Нам нельзя терять таких специалистов, как Черчесов. Мы сами в них нуждаемся. Он очень нужен «Спартаку» сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, она бы наконец возродилась. Несмотря на всю критику, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нем «Спартак» начал бы выступать в разы лучше. Это было бы полезно клубу. Черчесов даст команде больше, чем эти бесконечные итальянцы.

Мне жаль, что игнорирование своих талантливых специалистов так характерно для России. Мы все время думаем: «Вот сейчас кто-то приедет, изобретет новые законы. Он лучше и больше знает». Только все это чушь собачья. Витория — тому пример. За то безобразие, которое сейчас творится в том же «Спартаке», россиянина уже давно бы уволили. А Руй все еще здесь.

Да и вообще, тех иностранных тренеров, которые смогли что-то дать российскому футболу и хотя бы немного успешно работать, можно на пальцах сосчитать. Только наш тренер может дать развитие отечественному футболу. Зачем нам иностранцы? Надо ценить своих, пока они еще здесь, а не в чужих сборных.

Недавно появлялась информация о возможном назначении Черчесова в одну из национальных команд Европы.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
сегодня в 11:46
В "Спартаке" и без Черчесова 56ов хватает
112910415
112910415
сегодня в 10:30
Черчесов нужен игрокам в качестве пугала :
не возьмётесь за ум, приведём вам Стаса !
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:40
Мне помнится что именно ветераны сплавили из команды КАрреру. Поэтому шёл бы Гадживеев вместе с Черчесовым прямиком..............................в Польшу например...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:25
Вообще не нужен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:51
На дисциплину может он и повлияет, а вот концепцию современного футбола этот "спаситель" в "Спартак" вряд ли принесет.
ABir
ABir
вчера в 19:17
До конца года точно надо дать доработать Виктории, а потом по итогам уже и делать выводы о необходимости перестановок в тренерском штабе
протон
протон
вчера в 18:56
Для меня с Руем все давно стало понятно, потому что я такое поведение видел уже много раз - человек ждет именно увольнения, чтобы не лишаться неустойки. Бьелса в Италии не получил нужные трансферы и подал в отставку - даже пары месяцев не проработал в итоге - честь и репутация оказались важнее денег. А этот тюфяк даже не способен игру в обороне выстроить, при наличии Джикии и Жиго - не самых ужасных в РПЛ защитников. Про атакующие потуги Спартака и говорить нечего.
протон
протон
вчера в 18:55
Не дай Бог черчесова!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:54
Черчесов уже отработанный материал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:41
Интересно было посмотреть усача в спартаке, горю желанием.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 18:34
Кому? Оппонентам, соперникам?).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:33
Пошёл ты на...хотя постой,берёзкой полюбуемся.Ну подарите ему в утешение книгу Джованьоли!
beefs
beefs
вчера в 18:33
А где вы видели хороших российских тренеров, они же уже по второму кругу пошли, ни один больше года не задерживается, скажете Семак, так с таким составом..
particular
particular
вчера в 18:31
С удовольствием бы понаблюдал пикировку Гаджиева и Боярского по теме приглашения персонажа... Типа, опыт и седина против шляпы и позёрства :)))
Cat01
Cat01
вчера в 18:25
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