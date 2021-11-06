Гаджиев: «Черчесов сейчас очень нужен „Спартаку“»

Известный российский специалист считает, что «Спартаку» нужно пригласить на пост главного тренера.

Нам нельзя терять таких специалистов, как Черчесов. Мы сами в них нуждаемся. Он очень нужен «Спартаку» сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, она бы наконец возродилась. Несмотря на всю критику, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нем «Спартак» начал бы выступать в разы лучше. Это было бы полезно клубу. Черчесов даст команде больше, чем эти бесконечные итальянцы.

Мне жаль, что игнорирование своих талантливых специалистов так характерно для России. Мы все время думаем: «Вот сейчас кто-то приедет, изобретет новые законы. Он лучше и больше знает». Только все это чушь собачья. Витория — тому пример. За то безобразие, которое сейчас творится в том же «Спартаке», россиянина уже давно бы уволили. А Руй все еще здесь.

Да и вообще, тех иностранных тренеров, которые смогли что-то дать российскому футболу и хотя бы немного успешно работать, можно на пальцах сосчитать. Только наш тренер может дать развитие отечественному футболу. Зачем нам иностранцы? Надо ценить своих, пока они еще здесь, а не в чужих сборных.