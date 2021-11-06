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Мозес: «Наша главная задача — сохранить командную работу»

вчера, 15:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес порассуждал о предстоящем матче с «Локомотивом».

Очень довольны собой после матча с «Лестером». Теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».

Наша главная задача — сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем обыграть любую команду. Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:09
Мозес: если будем играть друг за друга, как с «Лестером», то можем обыграть любую команду. Кроме "Лестера".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:49
Слова тренера, а не игрока.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:24
Федун, продавай уже клуб
makkie
makkie
вчера в 15:23
Меньше слов - больше дела.
Обычно за удачными матчами следуют несколько провальных.
Локо - не подарок! Даже несмотря на удачную статистику Спартака против ж/д в домашних матчах.
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