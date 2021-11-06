Мозес: «Наша главная задача — сохранить командную работу»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес порассуждал о предстоящем матче с «Локомотивом».
Очень довольны собой после матча с «Лестером». Теперь будем готовиться к воскресному матчу с «Локомотивом».
Наша главная задача — сохранить командную работу. Если будем играть друг за друга, как в матче с «Лестером», то можем обыграть любую команду. Мы были единым целым. Очень хочется сохранить это чувство в следующем матче. Надеюсь, будем только прогрессировать. И тогда сможем выиграть как можно больше матчей в РПЛ.
Обычно за удачными матчами следуют несколько провальных.
Локо - не подарок! Даже несмотря на удачную статистику Спартака против ж/д в домашних матчах.
Обычно за удачными матчами следуют несколько провальных.
Локо - не подарок! Даже несмотря на удачную статистику Спартака против ж/д в домашних матчах.