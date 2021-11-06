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Стукалов: «Доволен тем, как мы играли в меньшинстве»

вчера, 17:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов заявил, что доволен игрой своего клуба в поединке 14-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0):

Доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Реакция скамейки на удаление? Это эмоции. Мы расценили этот эпизод по-другому. Но есть ответственные специалисты, которые разберутся.

Удовлетворен ли я судейством? Давайте говорить о футболе. Есть компетентные органы, которые занимаются этими вещами. Пусть разбирают.

«Уфа» набрала 14 очков и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:11
Чтобы добить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:38
А его оппонент Божович, наоборот, очень недоволен игрой своей команды.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:54
Ничья в меньшинстве - хороший результат.
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