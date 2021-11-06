Стукалов: «Доволен тем, как мы играли в меньшинстве»

Наставник «Уфы» заявил, что доволен игрой своего клуба в поединке 14-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0):

Доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Реакция скамейки на удаление? Это эмоции. Мы расценили этот эпизод по-другому. Но есть ответственные специалисты, которые разберутся.

Удовлетворен ли я судейством? Давайте говорить о футболе. Есть компетентные органы, которые занимаются этими вещами. Пусть разбирают.