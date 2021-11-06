Боярский: «Черчесов и сборная Польши? Не смешите, это всё чушь»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о том, что экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Ну да, конечно. Черчесов придет в сборную Польши и сразу поможет Левандовски выиграть «Золотой мяч». Не смешите. Он до игроков сборной России не смог донести свои мысли, если они вообще были, а уж с поляками совсем тяжело будет.
Да и огромную зарплату в Польше ему платить никто не будет, поэтому я в такие слухи не верю. Это все чушь. Пусть идет в «Спартак» — тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита». Всем будет хорошо от этого.
Народная команда, ёптить...
Народная команда, ёптить...
и Миллер рядом,
неограниченный бюджет,
тогда и можно
(пусть осторожно)
хвалить зазнавшийся "Зенит".
Сынок в Госдуме,
жена в парфюме
и сам довольно знаменит,
но пусть стремится
по...за...границу-
неконкурентен там "Зенит".
и Миллер рядом,
неограниченный бюджет,
тогда и можно
(пусть осторожно)
хвалить зазнавшийся "Зенит".
Сынок в Госдуме,
жена в парфюме
и сам довольно знаменит,
но пусть стремится
по...за...границу-
неконкурентен там "Зенит".