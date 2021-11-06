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Боярский: «Черчесов и сборная Польши? Не смешите, это всё чушь»

вчера, 15:22

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о том, что экс-рулевой сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.

Ну да, конечно. Черчесов придет в сборную Польши и сразу поможет Левандовски выиграть «Золотой мяч». Не смешите. Он до игроков сборной России не смог донести свои мысли, если они вообще были, а уж с поляками совсем тяжело будет.

Да и огромную зарплату в Польше ему платить никто не будет, поэтому я в такие слухи не верю. Это все чушь. Пусть идет в «Спартак» — тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита». Всем будет хорошо от этого.

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Все комментарии
moreman663
moreman663
вчера в 20:34
Я болею за Локо, и Спартак мне далеко не друг НО! надо держать себя в руках, тем более когда ты публичный человек!!! Высказывание тринадцатилетнего пацана... Завтра хочется увидеть красивую, по спортивному яростную игру!!!
moreman663
moreman663
вчера в 20:21
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ZIBO rock (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Согласен, тот ещё пассажир. Сам его недолюбливаю за это. Когда Зениту не пёрло, грозился начать за Тосно топить. Любит болеть только за лидирующий Зенит...
    4RT
    4RT
    вчера в 17:43
    Твой Зенит как был ни чем, так ни чем и останется. Надутый "Флагман" тонущий в Европе 😁
    4RT
    4RT
    вчера в 17:38
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 17:35
    Черчесов и футбол? Да не смешите меня))
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 17:28
    Шляпа снова из винно-водочного вещает!
    Mangur
    Mangur
    вчера в 16:33
    На 90% уверен,Черчесов уедет в Польшу
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 16:30
    Еще бы шляпа по Зениту проезжала!) Впрочем было дело, и шарфик Тосно носил!)))
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 16:21
    О таланте дочери рассуждай
    memphis
    memphis
    вчера в 16:21
    Шляпа обсуждает усы... Новость дня...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:18
    Все гены и мишани позволяют себе осуждать всех кроме своих кривоногих.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:17
    Миша жжОт не по деЦЦки! А по народной вообще все норовят проехаться
    Народная команда, ёптить...
    beefs
    beefs
    вчера в 16:13
    Для сборной Польши Черчесов слабоват...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:01
    Не все резервы использованы.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 16:00
    да, чабан тренер никудышный, где-то как боярский певец..
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:51
    Была бы шляпа,
    и Миллер рядом,
    неограниченный бюджет,
    тогда и можно
    (пусть осторожно)
    хвалить зазнавшийся "Зенит".

    Сынок в Госдуме,
    жена в парфюме
    и сам довольно знаменит,
    но пусть стремится
    по...за...границу-
    неконкурентен там "Зенит".
    STVA 1
    STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 15:49
    Я не питаю ни к одному нежных чувств , но в основном со многим согласен! Но вот пинание итак погрязшего в дрязгах КБ не делает ему чести и закон бумеранга никто не отменял!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:41
    Сборная Польша для полевого командира слишком мелко. Ему пора подумать о чем то более масштабном:
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 15:29
    Редкий случай, когда согласен с Боярским...
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