Боярский: «Черчесов и сборная Польши? Не смешите, это всё чушь»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи о том, что экс-рулевой сборной России может возглавить сборную Польши.

Ну да, конечно. Черчесов придет в сборную Польши и сразу поможет Левандовски выиграть «Золотой мяч». Не смешите. Он до игроков сборной России не смог донести свои мысли, если они вообще были, а уж с поляками совсем тяжело будет.

Да и огромную зарплату в Польше ему платить никто не будет, поэтому я в такие слухи не верю. Это все чушь. Пусть идет в «Спартак» — тогда им еще долго придется плестись позади «Зенита». Всем будет хорошо от этого.