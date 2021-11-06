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Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовёт»

вчера, 13:23

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не работает тренером.

Я всегда хотел тренировать или работать спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек.

Некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я. В России меня спрашивают: «Алекс, почему ты не хочешь быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовет.

У меня нет тренерской лицензии, но в России есть много людей, у которых ее нет, но при этом они работают в футболе.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 22:24
Мостовой - футбольная Бузова.
311
311
вчера в 21:55
Не царское это дело, учиться у холопов!)
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 21:38
Неуловимый Джо российского футбола
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:09
Ахах, кто тебя трепло позовет, когда ты всех 41ешь?
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:54
Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовёт»...

- Понимаю... А я хочу "Бентли", но мне никто не дарит... Вот ведь какое совпадение...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ YVG (раскрыть)
вчера в 18:45
Ага, и спартаковского духу бы напустил.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:37
У него явные проблемы с головой.
BDA81
BDA81
вчера в 18:30
Как то он раз сказал "что не видет в себе тренера" , так за чем начинать то что в себе не видел?!)
YVG
YVG
вчера в 18:04
А зря, спартаку бы не помешало бы вспомнить спартаковскую игру.
Tonik-ID
Tonik-ID
вчера в 18:03
Мостовому и Канчельскису нужно объединить усилия. Того тоже никуда не зовут. Кругом враги и ненавистники
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:34, ред.
За 20 лет послефутболья не получить лицензию - верх лени и бездействия...
И это при желании тренировать....)))

Да и кто его пригласит...без опыта и лицензии...разве что нижнекапустинский "Вымпел".....из 8-й районной лиги...
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:26
Иди в зенит,там много ума не надо,15 помощников все сделают!
Верг
Верг
вчера в 17:25
Потому что Олександр большой губашлеп
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:55, ред.
Дело не в том, что вы, Александр, являетесь неудобным для многих человеком, как это вы хотите нам представить. А в том, что у вас отсутствует тренерская лицензия - это раз. Но главное - вы никого ранее не тренировали, и для владельцев и руководителей команд вы являетесь тёмной лошадкой, от которой не знаешь чего ожидать. Они же берут тренеров, анализируя их прошлые успехи или неудачи, вы же для них - чистый лист бумаги. Не надо строить из себя страдальца от футбола. Попробуйте себя в лигах пожиже, может, что и получится, а там и...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 16:53
Послушай ! В цирке мартышек учат и у них всё получается !
leonidspb1958
leonidspb1958
вчера в 16:25
У нас в Зените тоже Никто тренировать Мостового не зовёт.....Ни Александра ,ни Андрея...
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:24
дайте сашке в спартаке порулить, он ну очень хочет, да и хуже не будет))) ахахаха куда уж хуже.
batog
batog
вчера в 16:22
Александр относится к довольно редкой категории людей у которых язык работает раньше головы!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:19
А лицензия нужна.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:59
Удивительный случай гармонии талантливого футболиста, идиота и тренера, которого не зовут, в лице одного человека
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:51
Честно признался, что хочет, но его не хотят). Чё насели то всеми фибрами души?)).
Grabovsky
Grabovsky ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 15:50
не ну сравнение с певцом тут не катит.
сейчас вся эстрада практически завалена шлаком обработанным .
а так да всё же талант нужен
dr.dimas
dr.dimas
вчера в 15:47
дзюбы жочет у тебя тренироваться :)
mordvin60
mordvin60
вчера в 15:44
О, проснулся!
berda2003
berda2003
вчера в 15:33
комплимент испанских болельщиков, что он "царь" - принял в полном смысле слова...
его главные 3-и проблемы: зависть, жадность, ложь ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:32
Чтобы тренировать нужно что-то кроме желчи.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:26
кстати о дриблинге даже если Месси или Мостовой будут тренировать мальчишек не факт что кто то из них начнёт владеть обводкой как они это как голос если его нет то и певцом тебе не дано стать в футболе то же нет таланта гибкости резкости и никто тебя не научит дриблингу
Cat01
Cat01
вчера в 15:16
Надо ждать чуть больше года
Mi6
Mi6
вчера в 15:11, ред.
Может всё-таки для начала отучиться на тренера, потренировать детские группы. Хотя не факт, что дадут порулить. Вон какой в ЦСКА был умничка-тренер Гришин и то Гинер не предоставил ему возможность
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:09
Брат хочет жениться на дочке Илона Маска лежа на диване,не работая и проводя время зря в интернете,такой же и Мостовой,напоминает Ваню на печке из мультика.
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