Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовёт»...

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не работает тренером.

Я всегда хотел тренировать или работать спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек.

Некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я. В России меня спрашивают: «Алекс, почему ты не хочешь быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовет.

У меня нет тренерской лицензии, но в России есть много людей, у которых ее нет, но при этом они работают в футболе.