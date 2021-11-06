Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовёт»...

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не работает тренером.
Я всегда хотел тренировать или работать спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек.
Некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек, как я. В России меня спрашивают: «Алекс, почему ты не хочешь быть тренером?» Хочу, но меня никто не зовет.
У меня нет тренерской лицензии, но в России есть много людей, у которых ее нет, но при этом они работают в футболе.
- Понимаю... А я хочу "Бентли", но мне никто не дарит... Вот ведь какое совпадение...
- Понимаю... А я хочу "Бентли", но мне никто не дарит... Вот ведь какое совпадение...
И это при желании тренировать....)))
Да и кто его пригласит...без опыта и лицензии...разве что нижнекапустинский "Вымпел".....из 8-й районной лиги...
И это при желании тренировать....)))
Да и кто его пригласит...без опыта и лицензии...разве что нижнекапустинский "Вымпел".....из 8-й районной лиги...
сейчас вся эстрада практически завалена шлаком обработанным .
а так да всё же талант нужен
сейчас вся эстрада практически завалена шлаком обработанным .
а так да всё же талант нужен
его главные 3-и проблемы: зависть, жадность, ложь ...
его главные 3-и проблемы: зависть, жадность, ложь ...