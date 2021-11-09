Марсьяль попал в шорт-лист «Ювентуса»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в шорт-лист «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, француз является одной из нескольких целей, которые определили «бьянконери» на случай, если они упустят сделку с нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем.
Мауро Икарди, Дарвин Нуньес, Александр Лаказетт и Джанлука Скамакка также появились на радаре «Юве» в преддверии январского трансферного окна.
в состав не попал...
на замену не попал...
по воротам не попал...
в состав не попал...
на замену не попал...
по воротам не попал...