Марсьяль попал в шорт-лист «Ювентуса»

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вчера, 11:51

Нападающий «Манчестер Юнайтед» входит в шорт-лист «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, француз является одной из нескольких целей, которые определили «бьянконери» на случай, если они упустят сделку с нападающим «Фиорентины» .

Мауро Икарди, Дарвин Нуньес, Александр Лаказетт и Джанлука Скамакка также появились на радаре «Юве» в преддверии январского трансферного окна.