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Марсьяль попал в шорт-лист «Ювентуса»

вчера, 11:51

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль входит в шорт-лист «Ювентуса», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, француз является одной из нескольких целей, которые определили «бьянконери» на случай, если они упустят сделку с нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем.

Мауро Икарди, Дарвин Нуньес, Александр Лаказетт и Джанлука Скамакка также появились на радаре «Юве» в преддверии январского трансферного окна.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 14:12
Дзюбы точно нет 😉
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
вчера в 12:56
Хоть в шорт-лист попал..
в состав не попал...
на замену не попал...
по воротам не попал...
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Там в этом листе кого только нет.
drug01
drug01
вчера в 11:56
Это хорошо
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