Хави хочет нового нападающего в команду. Кавани в приоритете

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые проблемные зоны в команде. Одной из главных проблем, по мнению Хави, является линия атаки. По этой причине главный тренер дал указание боссам клуба искать ещё одного нападающего.
Постоянные травмы Серхио Агуэро не оставляют выбора каталонцам. Приоритетной целью на будущем трансферном рынке станет Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что МЮ не будет препятствовать уходу уругвайца.
Ранее сообщалось, что на Кавани претендует другой испанский гранд.
Л.Суарес и А.Гризманн, которые сейчас успешно играют за "Атлетико" , играют за "Атлетико" за ненадобностью - бывшему главному тренеру - Куману, сейчас бы очень помогли Хави в возрождении "Барселоны"... Но, увы, они играют в другой команде, а Хави ищет им замену располагая скудными финансовыми возможностями...
Вариант с Кавани, игроку 34 года, это пожалуй один из вариантов, который может позволить себе Хави, на мой взгляд ситуация в команде такова, что рассматривается не только какой игрок, какие его игровые возможности, но и во сколько этот игрок обойдётся команде...
Вариант с Кавани вполне может быть приемлемым, но только на сейчас, на ближайшее будущее надо искать более молодого нападающего...
Л.Суарес и А.Гризманн, которые сейчас успешно играют за "Атлетико" , играют за "Атлетико" за ненадобностью - бывшему главному тренеру - Куману, сейчас бы очень помогли Хави в возрождении "Барселоны"... Но, увы, они играют в другой команде, а Хави ищет им замену располагая скудными финансовыми возможностями...
Вариант с Кавани, игроку 34 года, это пожалуй один из вариантов, который может позволить себе Хави, на мой взгляд ситуация в команде такова, что рассматривается не только какой игрок, какие его игровые возможности, но и во сколько этот игрок обойдётся команде...
Вариант с Кавани вполне может быть приемлемым, но только на сейчас, на ближайшее будущее надо искать более молодого нападающего...