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Хави хочет нового нападающего в команду. Кавани в приоритете

вчера, 12:39

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые проблемные зоны в команде. Одной из главных проблем, по мнению Хави, является линия атаки. По этой причине главный тренер дал указание боссам клуба искать ещё одного нападающего.

Постоянные травмы Серхио Агуэро не оставляют выбора каталонцам. Приоритетной целью на будущем трансферном рынке станет Эдинсон Кавани из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что МЮ не будет препятствовать уходу уругвайца.

Ранее сообщалось, что на Кавани претендует другой испанский гранд.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:25
Кавани на время, нужен молодой
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:21
Пусть Дзюбу просмотрит.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:09, ред.
К сожалению предыдущий Президент "Барселоны" и предыдущий главный тренер команды создали для Хави проблемы, которые он сейчас должен решать и которые не так-то просто решить из-за финансовых ограничений в команде...

Л.Суарес и А.Гризманн, которые сейчас успешно играют за "Атлетико" , играют за "Атлетико" за ненадобностью - бывшему главному тренеру - Куману, сейчас бы очень помогли Хави в возрождении "Барселоны"... Но, увы, они играют в другой команде, а Хави ищет им замену располагая скудными финансовыми возможностями...
Вариант с Кавани, игроку 34 года, это пожалуй один из вариантов, который может позволить себе Хави, на мой взгляд ситуация в команде такова, что рассматривается не только какой игрок, какие его игровые возможности, но и во сколько этот игрок обойдётся команде...
Вариант с Кавани вполне может быть приемлемым, но только на сейчас, на ближайшее будущее надо искать более молодого нападающего...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:51
Месси пустил по миру клуб, теперь роются в хламе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:49
Надо жить по средствам.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:42
Главному тренеру решать...Выбор за Хави...Он отвечает за результат...
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