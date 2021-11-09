Хави хочет нового нападающего в команду. Кавани в приоритете

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вчера, 12:39

Новоиспеченный наставник «Барселоны» Хави обозначил некоторые проблемные зоны в команде. Одной из главных проблем, по мнению Хави, является линия атаки. По этой причине главный тренер дал указание боссам клуба искать ещё одного нападающего.

Постоянные травмы не оставляют выбора каталонцам. Приоритетной целью на будущем трансферном рынке станет из «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что МЮ не будет препятствовать уходу уругвайца.

Ранее сообщалось, что на Кавани претендует другой испанский гранд.