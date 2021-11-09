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Лунёв не собирается уходить из «Байера». Он хочет проявить себя в Германии

вчера, 12:52

Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе.

Голкипер хочет полностью отработать свой контракт и получить возможность выступать в команде с первых минут.

Лунёв пополнил ряды «Байера» в июле этого года. В составе леверкузенского клуба он не провел ни одного официального матча.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:55
Премудрый карась.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:31
Бундеслига, игрок - "Байера", это хорошо, но есть одно НО...

В составе леверкузенского клуба Лунёв не провел ни одного официального матча.

И при этом Лунёв не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе... Как возможно показать себя в команде, если тебе не доверяют играть официальные матчи... Сейчас Лунёву 29 - лет, так возможно "просидеть" и до 35-ти лет, ожидая и надеясь...

Очевидно такой вариант его пребывания в "Байере" устраивает Лунёва. Но как бы не засиделся, не пересидел свои лучшие молодые "футбольные годы", о которых потом будет жалеть, и которых никак не вернуть...

Каждый делает свой выбор сам, главное сделать правильный выбор, чтобы потом не жалеть о своём выборе...

Удачи А.Лунёву!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Всё правильно делает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:07
Похвальное желание, но уж больно конкурент на вратарской позиции хорош. В предложенном турецком чемпионате хотя бы игровое время получил.
beefs
beefs
вчера в 13:04
как говорят: хотеть не вредно, не засиделся бы...
drug01
drug01
вчера в 12:58
Верное решение
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