Лунёв не собирается уходить из «Байера». Он хочет проявить себя в Германии

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вчера, 12:52

Российский вратарь немецкого «Байера» не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе.

Голкипер хочет полностью отработать свой контракт и получить возможность выступать в команде с первых минут.

Лунёв пополнил ряды «Байера» в июле этого года. В составе леверкузенского клуба он не провел ни одного официального матча.