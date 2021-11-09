Лунёв не собирается уходить из «Байера». Он хочет проявить себя в Германии

Российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунёв не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе.
Голкипер хочет полностью отработать свой контракт и получить возможность выступать в команде с первых минут.
Лунёв пополнил ряды «Байера» в июле этого года. В составе леверкузенского клуба он не провел ни одного официального матча.
В составе леверкузенского клуба Лунёв не провел ни одного официального матча.
И при этом Лунёв не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе... Как возможно показать себя в команде, если тебе не доверяют играть официальные матчи... Сейчас Лунёву 29 - лет, так возможно "просидеть" и до 35-ти лет, ожидая и надеясь...
Очевидно такой вариант его пребывания в "Байере" устраивает Лунёва. Но как бы не засиделся, не пересидел свои лучшие молодые "футбольные годы", о которых потом будет жалеть, и которых никак не вернуть...
Каждый делает свой выбор сам, главное сделать правильный выбор, чтобы потом не жалеть о своём выборе...
Удачи А.Лунёву!
В составе леверкузенского клуба Лунёв не провел ни одного официального матча.
И при этом Лунёв не планирует покидать Германию и нацелен показать себя в немецком клубе... Как возможно показать себя в команде, если тебе не доверяют играть официальные матчи... Сейчас Лунёву 29 - лет, так возможно "просидеть" и до 35-ти лет, ожидая и надеясь...
Очевидно такой вариант его пребывания в "Байере" устраивает Лунёва. Но как бы не засиделся, не пересидел свои лучшие молодые "футбольные годы", о которых потом будет жалеть, и которых никак не вернуть...
Каждый делает свой выбор сам, главное сделать правильный выбор, чтобы потом не жалеть о своём выборе...
Удачи А.Лунёву!