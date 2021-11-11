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Дракслер получил травму и покинул расположение сборной Германии

сегодня, 00:36

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не поможет национальной команде в поединках отборочного цикла на ЧМ-2022 с Лихтенштейном и Арменией:

У Юлиана мышечная травма, я сожалею. На тренировках он хорошо работал, но из-за повреждения он не сможет выйти на поле.

Дракслер покинул расположение сборной Германии и вернулся в Париж. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления немца пока не сообщаются.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:21
Повреждение не очень серьезное, но лучше не рисковать.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:17
Перетренировался, получается. Ничего, сейчас отдохнет и все будет нормально.
vcx9u6bfr5nd
vcx9u6bfr5nd
сегодня в 07:59
На итоге предстоящего матча это не отразится
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:48
У всех травмы. В Германии нет проблем заменить травмированного. Дракслеру здоровья.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:12
Странно зачем его вообще Флик вызвал. Он даже в ПСЖ не основной игрок.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:00
Выиграют и без Дракслера.
Сантус
Сантус ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:52, ред.
Спасибо.Успехов!)
David Young
David Young ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 00:49
Здравствуйте.

Одобрено.

Всего доброго.
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