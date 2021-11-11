Дракслер получил травму и покинул расположение сборной Германии

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не поможет национальной команде в поединках отборочного цикла на ЧМ-2022 с Лихтенштейном и Арменией:
У Юлиана мышечная травма, я сожалею. На тренировках он хорошо работал, но из-за повреждения он не сможет выйти на поле.
Дракслер покинул расположение сборной Германии и вернулся в Париж. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления немца пока не сообщаются.
Одобрено.
Всего доброго.
Одобрено.
Всего доброго.