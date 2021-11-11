Дракслер получил травму и покинул расположение сборной Германии

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сегодня, 00:36

Наставник сборной Германии сообщил, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» не поможет национальной команде в поединках отборочного цикла на ЧМ -2022 с Лихтенштейном и Арменией:

У Юлиана мышечная травма, я сожалею. На тренировках он хорошо работал, но из-за повреждения он не сможет выйти на поле.

Дракслер покинул расположение сборной Германии и вернулся в Париж. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления немца пока не сообщаются.