Сборная Франции сегодня провела тренировку накануне матча квалификации ЧМ -2022 против Казахстана.

Во время занятия полузащитник получил травму бедра. Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются.

The moment Paul Pogba picked up a thigh problem in France training, while taking a shot. (📽@RMCsport) pic.twitter.com/j84hqGDcIj