Кавани: «Я решил пройти курс лечения, чтобы не усугублять травму»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о своем состоянии после травмы.
Проблема была в следующем. Перед началом сезона у меня был дискомфорт в сухожилии. Это заставило меня провести пару недель вне игры, пока я не начал получать игровое время. Я ездил в сборную с болями, но надеялся, что они уйдут. Ситуация улучшалась, но после «Тоттенхэма» она начала возвращаться.
Это тяжелая травма. Я решил пройти лечение, чтобы она не продолжала ухудшаться, и как можно скорее восстановиться, чтобы быть в форме для моей команды и сборной.
Также недавно Кавани рассказал, как трансфер форварда Криштиану Роналду сказался на его положении в «Манчестер Юнайтед».