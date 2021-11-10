Кавани: «Я решил пройти курс лечения, чтобы не усугублять травму»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем состоянии после травмы.

Проблема была в следующем. Перед началом сезона у меня был дискомфорт в сухожилии. Это заставило меня провести пару недель вне игры, пока я не начал получать игровое время. Я ездил в сборную с болями, но надеялся, что они уйдут. Ситуация улучшалась, но после «Тоттенхэма» она начала возвращаться.

Это тяжелая травма. Я решил пройти лечение, чтобы она не продолжала ухудшаться, и как можно скорее восстановиться, чтобы быть в форме для моей команды и сборной.