ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Кавани: «Я решил пройти курс лечения, чтобы не усугублять травму»

вчера, 10:55

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о своем состоянии после травмы.

Проблема была в следующем. Перед началом сезона у меня был дискомфорт в сухожилии. Это заставило меня провести пару недель вне игры, пока я не начал получать игровое время. Я ездил в сборную с болями, но надеялся, что они уйдут. Ситуация улучшалась, но после «Тоттенхэма» она начала возвращаться.

Это тяжелая травма. Я решил пройти лечение, чтобы она не продолжала ухудшаться, и как можно скорее восстановиться, чтобы быть в форме для моей команды и сборной.

Также недавно Кавани рассказал, как трансфер форварда Криштиану Роналду сказался на его положении в «Манчестер Юнайтед».

Все новости
СлухиМесси восстановился после травмы
Сегодня, 08:27 Комментарии14
ОфициальноДракслер получил травму и покинул расположение сборной Германии
Сегодня, 00:36 Комментарии8
Травма Фати оказалась менее серьёзной. Он пропустит меньше 3 недель
Вчера, 11:46 Комментарии6
У Джеко выявлена мышечная травма бедра
09 ноября Комментарии4
Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы
09 ноября Комментарии13
Хавбек «Лестера» Тилеманс выбыл на 2-3 недели из-за травмы
09 ноября Комментарии4
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:47
Пока можно лечиться за счет клуба нужно пользоваться моментом.
ОПС
ОПС
вчера в 11:25
Верное решение! Не надо торопиться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Всё правильно. Будь здоров.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100