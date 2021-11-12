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Колосков — о победе сборной России: «Блестящий результат»

вчера, 09:06
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Кипром.

Блестящий результат, конечно. Других оценок и быть не может. Забить шесть мячей любому сопернику — это почетный результат. Победный результат прогнозировался, но, наверное, не с таким счетом.

Думаю, что Карпин успокоил народ, было видно, что где-то волновались, перестраховывались. Он их успокоил — и понеслась.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 12:23
А,немцы девять штук накидали Лихтенштейну,но почему-то не трубят во все фанфары,хотя уже досрочно завоевали путевку..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:13
Блестящий результат, Испанию же обыграли!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:11, ред.
Колосков — о победе сборной России: «Блестящий результат».
Как приятно читать адекватные комментарии о вчерашнем матче нашей сборной. Всё чётко, классно и от души. Респект и Уважение товарищ Колосков !
Вот именно такие слова от известных людей должны звучать после побед нашей сборной, в преддверии самого важного матча всего отборочного цикла на Чемпионат мира. Сейчас от нас от всех требуется моральная поддержка парням, для поднятие духа и уверенности в своих силах. А не писать и говорить разную чушь, такую как Гавриловы и Черданцевы.
А ребятам хочется пожелать не обращать своё внимание на такие высказывания и идти к своей цели уверенно, по боевому. Ведь остался сделать один, но очень главный шаг, Победа в игре с Хорватией. Хотя и ничейный результат нас тоже устроит. Едем в Хорватию только с мыслями о Победе! Удачи ! Всем Добра !!!
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:49
Вот и остаётся радоваться победам над футбольными карликами 🤔
ОПС
ОПС
вчера в 11:22, ред.
Что б мы так радовались после матча с Хорватией
112910415
112910415
вчера в 11:20
восторги лучше пока поумерить, это потом !
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:49
Когда успокоится тогда и понесётся.
cska1948
cska1948
вчера в 10:49
"...Думаю, что Карпин успокоил народ..."
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И только Черданцев никак не успокоится.

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ДСА
ДСА
вчера в 10:47
Давно мы 6 мячей не забивали.
Oplot
Oplot
вчера в 10:08
Наша сборная сыграла феноменально,результат шикарный,как и подобает топовой сборной которую сделал Черчесов.Игроки Зенита доминируют как в клубном уровне,так и в сборных.Мировой уровень,хорваты могут наложить в штаны.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:52
Радоваться рановато,нас ждут хорваты.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:29
Пока еще рано радоваться
drug01
drug01
вчера в 09:28
Зачем такой пафос
shlomo
shlomo
вчера в 09:17
Осталось дело за малым... с таким счетом Хорватов обуть...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:14, ред.
Блестящий результат будет в матче с хорватами, если это будет даже - ничья!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:12
Не смерди пафосно.
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