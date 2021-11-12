Колосков — о победе сборной России: «Блестящий результат».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Кипром.
Блестящий результат, конечно. Других оценок и быть не может. Забить шесть мячей любому сопернику — это почетный результат. Победный результат прогнозировался, но, наверное, не с таким счетом.
Думаю, что Карпин успокоил народ, было видно, что где-то волновались, перестраховывались. Он их успокоил — и понеслась.
Как приятно читать адекватные комментарии о вчерашнем матче нашей сборной. Всё чётко, классно и от души. Респект и Уважение товарищ Колосков !
Вот именно такие слова от известных людей должны звучать после побед нашей сборной, в преддверии самого важного матча всего отборочного цикла на Чемпионат мира. Сейчас от нас от всех требуется моральная поддержка парням, для поднятие духа и уверенности в своих силах. А не писать и говорить разную чушь, такую как Гавриловы и Черданцевы.
А ребятам хочется пожелать не обращать своё внимание на такие высказывания и идти к своей цели уверенно, по боевому. Ведь остался сделать один, но очень главный шаг, Победа в игре с Хорватией. Хотя и ничейный результат нас тоже устроит. Едем в Хорватию только с мыслями о Победе! Удачи ! Всем Добра !!!
Как приятно читать адекватные комментарии о вчерашнем матче нашей сборной. Всё чётко, классно и от души. Респект и Уважение товарищ Колосков !
Вот именно такие слова от известных людей должны звучать после побед нашей сборной, в преддверии самого важного матча всего отборочного цикла на Чемпионат мира. Сейчас от нас от всех требуется моральная поддержка парням, для поднятие духа и уверенности в своих силах. А не писать и говорить разную чушь, такую как Гавриловы и Черданцевы.
А ребятам хочется пожелать не обращать своё внимание на такие высказывания и идти к своей цели уверенно, по боевому. Ведь остался сделать один, но очень главный шаг, Победа в игре с Хорватией. Хотя и ничейный результат нас тоже устроит. Едем в Хорватию только с мыслями о Победе! Удачи ! Всем Добра !!!