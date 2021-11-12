Колосков — о победе сборной России: «Блестящий результат».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Кипром.

Блестящий результат, конечно. Других оценок и быть не может. Забить шесть мячей любому сопернику — это почетный результат. Победный результат прогнозировался, но, наверное, не с таким счетом.

Думаю, что Карпин успокоил народ, было видно, что где-то волновались, перестраховывались. Он их успокоил — и понеслась.