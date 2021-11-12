Малафеев: «Победа над Кипром взбодрит футболистов перед выездом в Хорватию»

Экс-голкипер «Зенита» отреагировал на победу сборной России над Кипром.

Любая победа, а уж тем более в нынешних условиях, где каждое очко на вес золота — это дополнительный всплеск и повод для хорошего настроения в команде. Эта победа самая крупная с 2019 года, поэтому она обязательно взбодрит футболистов перед выездом в Хорватию. Там точно будет нелегко, поэтому уверенность в себе не помешает.

Что касается игры сборной в матче с Кипром, то, как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были неплохие перестроения. Но все еще есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором тайме, конечно, все перевернулось, команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает и мы смогли увидеть вполне симпатичный футбол.