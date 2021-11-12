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Малафеев: «Победа над Кипром взбодрит футболистов перед выездом в Хорватию»

вчера, 12:26

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на победу сборной России над Кипром.

Любая победа, а уж тем более в нынешних условиях, где каждое очко на вес золота — это дополнительный всплеск и повод для хорошего настроения в команде. Эта победа самая крупная с 2019 года, поэтому она обязательно взбодрит футболистов перед выездом в Хорватию. Там точно будет нелегко, поэтому уверенность в себе не помешает.

Что касается игры сборной в матче с Кипром, то, как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были неплохие перестроения. Но все еще есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором тайме, конечно, все перевернулось, команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает и мы смогли увидеть вполне симпатичный футбол.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:56
Не взбодрились бы чем покрепче.
Alexey24
Alexey24
вчера в 16:13
Малафеев: «Победа над Кипром взбодрит футболистов перед выездом в Хорватию» , а выезд в Хорватию вернет на место)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:28
Не, это слишком жестко. Надо же просто не проиграть, а не вызвать психическое расстройство у тренера сборной Хорватии.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:23
Например достать джокеров Дзюбпула и Сашу Кокорина из рукава и разбить оборонительные редуты хорватов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:16
Хорваты на матче с Россией, учитывая фактор своего поля, являются явными фаворитами, и шансов победить у них будет побольше, чем "не проиграть" у сборной России. И здесь как раз мы и должны увидеть, на что способен Карпин. Наверное, чтобы иметь шансы на успех в этой встрече, надо сделать какой-то неожиданный ход, поставив в тупик тренера сборной Хорватии. Пока сборная России играет достаточно предсказуемо и именно к таким гостям хорваты и будут готовиться. Пусть это будет ноунейм Сергеев в нападении, новые роли для Джикии с Бариновым, ранее не использованные тактические схемы. У Карпина есть время до воскресенья и около двух часов преимущества а отдыхе команды. Ждем.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:10
Вы правы.
112910415
112910415
вчера в 14:08
не надо лишней бодрости, подойдёт спокойная сосредоточенность
ДСА
ДСА
вчера в 13:58
По нулям и разойдемся.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:44
Взбодрит только для болтовни.
sir_Alex
sir_Alex ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:29
Далеко не факт.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:07
Думаю очень сложно будет нашим если даже выстроят автобус но желаю нашим парням достойно выстоять натиск хорватов.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:50
Чем крупнее счёт тем больше позитива.
beefs
beefs
вчера в 12:45
Хотелось бы верить, не перегорели бы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:35
Взбодрить нашу команду может только обещание выплаты больших премиальных в случае победы или ничьи и то не факт!
Futurista
Futurista
вчера в 12:27
Хорваты с Мальтой тоже неплохо взбодрились)...
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