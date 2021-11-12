Гаврилов: «Главное – не наложить в штаны перед Хорватией» .

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу сборной России над командой Кипра.
Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще? Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией.
Если наши будут играть на ничейный результат, то проиграют хорватам. Главное – не повторить пример «Спартака» как в матче против «Лестера», когда в итоге четыре пропустили. Шансы, конечно, будут в матче против Хорватии.
Вроде взрослый человек, сам бывший игрок сборной и клуба Спартак, но как можно такое вообще говорить!?
Зачем было оскорблять команду соперников и называть их мусором!?
- "Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще"?
И тут же унижение сборной своей страны - "Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией".
С чего это? И по какой такой причине были сделаны такие выводы, если даже не единого повода для этого не было. Команда играет, добивается положительного результата, при Карпине не проиграла ни одного матча и лишь один матч свела к ничьей. И как раз этот матч был против сборной Хорватии. Так что нет никаких оснований у Гаврилова так высказываться.
Я думаю что именно сейчас как никогда ребята нуждаются в поддержки перед самым важным матчем отборочного турнира, а не читать и слышать такие высказывания в свой адрес.
Будем надеяться что сборная вместе с её главным тренером преодолеют этот последний рубеж, достойно и мы увидим нашу сборную на Чемпионате мира.
Верим, Валера, верим ! Всем Добра !!!
Вроде взрослый человек, сам бывший игрок сборной и клуба Спартак, но как можно такое вообще говорить!?
Зачем было оскорблять команду соперников и называть их мусором!?
- "Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще"?
И тут же унижение сборной своей страны - "Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией".
С чего это? И по какой такой причине были сделаны такие выводы, если даже не единого повода для этого не было. Команда играет, добивается положительного результата, при Карпине не проиграла ни одного матча и лишь один матч свела к ничьей. И как раз этот матч был против сборной Хорватии. Так что нет никаких оснований у Гаврилова так высказываться.
Я думаю что именно сейчас как никогда ребята нуждаются в поддержки перед самым важным матчем отборочного турнира, а не читать и слышать такие высказывания в свой адрес.
Будем надеяться что сборная вместе с её главным тренером преодолеют этот последний рубеж, достойно и мы увидим нашу сборную на Чемпионате мира.
Верим, Валера, верим ! Всем Добра !!!