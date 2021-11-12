Гаврилов: «Главное – не наложить в штаны перед Хорватией» .

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу сборной России над командой Кипра.

Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще? Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией.

Если наши будут играть на ничейный результат, то проиграют хорватам. Главное – не повторить пример «Спартака» как в матче против «Лестера», когда в итоге четыре пропустили. Шансы, конечно, будут в матче против Хорватии.