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Гаврилов: «Главное – не наложить в штаны перед Хорватией»

вчера, 08:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал победу сборной России над командой Кипра.

Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще? Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией.

Если наши будут играть на ничейный результат, то проиграют хорватам. Главное – не повторить пример «Спартака» как в матче против «Лестера», когда в итоге четыре пропустили. Шансы, конечно, будут в матче против Хорватии.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:30
Ну и нафига этот дегенерат вообще на Соккер попал?
kust07
kust07
вчера в 14:34
Слишком гордый и надменный этот Гаврилов. Любого соперника надо уважать,а не оскорблять
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:56
Главное – успеть снять штаны перед тем, как 💩
112910415
112910415
вчера в 11:13
да, штаны надо держать сухими и чистыми
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:01, ред.
Гаврилов: «Главное – не наложить в штаны перед Хорватией» .
Вроде взрослый человек, сам бывший игрок сборной и клуба Спартак, но как можно такое вообще говорить!?
Зачем было оскорблять команду соперников и называть их мусором!?
- "Пять или шесть голов, какая разница? Если еще этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще"?
И тут же унижение сборной своей страны - "Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией".
С чего это? И по какой такой причине были сделаны такие выводы, если даже не единого повода для этого не было. Команда играет, добивается положительного результата, при Карпине не проиграла ни одного матча и лишь один матч свела к ничьей. И как раз этот матч был против сборной Хорватии. Так что нет никаких оснований у Гаврилова так высказываться.
Я думаю что именно сейчас как никогда ребята нуждаются в поддержки перед самым важным матчем отборочного турнира, а не читать и слышать такие высказывания в свой адрес.
Будем надеяться что сборная вместе с её главным тренером преодолеют этот последний рубеж, достойно и мы увидим нашу сборную на Чемпионате мира.
Верим, Валера, верим ! Всем Добра !!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:58
Между прочим Хорватия сейчас не та что в 2018 была,она слабее,можно играть с рими,лишь бы не перегореть в этой игре и от крик болельщиков,и интересно еще то что хорваты ради своей сборной разрешили пустить целый стадион,а наши какой то Роспотребнадзор решают пускать или нет ,совсем обнаглели наши
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:43
Как пелось в песни
"Ещё немного, ещё чуть-чуть
Последний бой — он трудный самый"
Впереди у команды Карпина действительно самый важный м самый главный матч. Да,можно постараться сыграть на ничью,но именно это будет главной ошибкой!!! Да, будет огромное давление, как на поле, так и со стороны трибун, могут и судьи судить предвзято, ну будем надеяться на лучшее! Удачи сборной России!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:34
Может, хорваты ещё раз помогут нашей сборной? По старой памяти, так сказать 😉
альсато
альсато
вчера в 10:33, ред.
главное-добиться результата!...а навалишь ты в штаны или нальешь в штаны-нет никакой разницы!...мне смешно слушать людей НЕ СЛУЖИВШИХ в АРМИИ!...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:02
Хотваты смотрелись сильно,не наложить это главное
Gahi
Gahi
вчера в 09:56
У каждого человека свое мнение и каждый смотрит на результат сборной со своей колокольни. Кто-то с искренней радостью, а кто-то с завистью, что это не он у руля успеха команды, которой предрекали полный провал с позорным счётом от своих соперников по группе. Но вышло так что молодые ребята с тренерским штабом во главе с Валерий Карпиным делают результат который необходим в каждом матче. Да в некоторых матчах с долей везения и большой удачи в игре, но осталось сделать один шаг и самый важный и ответственный, который потребует от каждого игрока основного состава вышедшим в стартовом составе и сыграть так, чтобы исключить по возможности любых ошибок в игре каждого футболиста на своей позиции против сборной Хорватии. Будем надеяться что так и будет в этой игре. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:34, ред.
Когда-то был очень хорошим игроком, но говорить такое пожилому взрослому человеку в возрасте 68 лет... Бескультурье так и прёт...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:32
А чего их бояться? Хорватия это ведь не топ сборная. Не Бельгия какая нибудь. Можно и нужно их обыгрывать.
Cat01
Cat01
вчера в 09:29
Это верное замечание
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:25
Колосков уже наложил в штаны!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:13
Хоть раз победа действительно удалась.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:10
Это тот бывший хороший футболист,а ныне заштатный клоун,не желающий смотреть матчи сборной???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:03
Главное чтоб Хорватия не обделалась!
beefs
beefs
вчера в 09:00
Хотелось бы победы, но как выйдет увидим 14-го, удачи ребятам...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:58
Чёт Гаврилов в последнее время одни гадости говорит.
ДСА
ДСА
вчера в 08:40
Это пусть хорваты накладывают, мы - лидеры.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:33
С хорватами будет очень тяжко.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:30
Главное занять первое место в своей группе...
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:27
Настрой должен быть на достижение максимального результата
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