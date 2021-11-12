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Сутормин: «Будем показывать свой максимум в игре с Хорватией»

вчера, 11:42

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин рассказал о победе над Кипром и поразмышлял о грядущем поединке с хорватами.

Понятно, что в первом тайме, может, что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
вчера в 21:58, ред.
Давай картонка, старайся... бегай...!!!!!! Иначе вместо Катара полетишь в Париж 😄😄😄😄😄😄😄
Хиромант
Хиромант ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:11
    Pampers1
    Pampers1
    вчера в 17:59
    Россия не попадёт на ЧМ. Наши нервы нам поберегут. Ребятушки класс Хорватии намного выше полен. С этим все ясно
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:06
    Свой максимум наши показали с Кипром в первом тайме когда играли с киприотами на равных , во втором тайме Кипр играть перестал , тут нашим и поперло ....
    makkie
    makkie
    вчера в 15:52
    Очень средний по уровню состав сборной.
    Сутормин, Мостовой, Терехов, Осипенко - с таким подбором футболистов ловить особо нечего. Но против хорватов можно выстоять.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:50, ред.
    Наконец-то Валерий Георгиевич дал добро на "максимум".
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:17
    Да уж постарайтесь!!!
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    вчера в 14:02
    Для поднятия командного духа и усиленной мотивации перед матчем с Хорватами, стоило бы показать им запись 1/4 финала ЧЕ 2008 года. Лучше, когда наглядней.
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 13:49
    После таких слов, обычно приходят поражения...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 13:38
    Потом скажет, что не получилось.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 13:29
    Совсем немного нужно ...ничейку сгоняйте и вы герои
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:25
    как-то не себе, услышав такое - только не как бревно в ролике... он тоже шёл на max...
    Эспиноза
    Эспиноза
    вчера в 13:19
    Это вот немного и пугает, особенно глядя на первый тайм и некоторые моменты второго
    112910415
    112910415
    вчера в 12:57
    очень надо, чтоб максимум !
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Не заморачивайся, я просто головой упал на клавиатуру))
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:25
    Посмотрим... Надеемся.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 12:24
    Разве не СИНХРОфазатрон ?...
    valt134
    valt134
    вчера в 12:23
    Полтишок разболаболился. Не к добру это.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:22
    Только без зенитовских лигочемпионских достойных поражений. Вполне подойдет достойная ничья.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:15
    Посмотрим на ваш максимум
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:57
    Одной купюрой!)
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 11:57
    Будем надеяться на красивый футбол двух сборных...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:56
    Надо ноги унести...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:54
    В этом матче придётся поднапрячься...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:51
    Максимум 50 тыс. руб...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:50
    Вот скоро и узнаем ваш максимум)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:49
    Только Победа ✌ !!!
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