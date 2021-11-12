Сутормин: «Будем показывать свой максимум в игре с Хорватией»

Полузащитник сборной России рассказал о победе над Кипром и поразмышлял о грядущем поединке с хорватами.

Понятно, что в первом тайме, может, что-то не получалось, но моменты были. Во втором тайме вышли, забили быстрые голы, успокоились, и игра пошла в наше удовольствие. Были еще моменты, которые мы реализовали и уверенно победили. Это важно.

В матче с Хорватией надо меньше таких ошибок допускать, там будет серьезный соперник. Будем восстанавливаться и показывать свой максимум в игре с Хорватией.