Черданцев — о Дзюбе: «Он незаменим в сборной»

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что форварда «Зенита» необходимо включить в состав сборной России.

Дзюба незаменим в сборной как футболист, потому что теми качествами, даже будучи не в самой лучшей форме, которыми обладает он, не обладает ни один другой нападающий страны.

Как можно заметить, выбор футболистов в нападении у нас невелик, и вызов Сергеева в качестве дебютанта сборной на два решающих матча этого отборочного цикла – подтверждение того, что у нас нападающих в стране крайне мало, и поэтому разбрасываться такими игроками, как Дзюба, неправильно.