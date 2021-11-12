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Черданцев — о Дзюбе: «Он незаменим в сборной»

вчера, 09:37

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу необходимо включить в состав сборной России.

Дзюба незаменим в сборной как футболист, потому что теми качествами, даже будучи не в самой лучшей форме, которыми обладает он, не обладает ни один другой нападающий страны.

Как можно заметить, выбор футболистов в нападении у нас невелик, и вызов Сергеева в качестве дебютанта сборной на два решающих матча этого отборочного цикла – подтверждение того, что у нас нападающих в стране крайне мало, и поэтому разбрасываться такими игроками, как Дзюба, неправильно.

Но за результат отвечает тренер, он принял свое решение и тему закрыл. Хотя понятно, что если сборной не удастся попасть на ЧМ, тема Дзюбы возникнет одной из первых.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:03
У Черданцева забота
Дзюбе отыскать работу
Но не колется Артём
Ананизм живёт и днём
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:30
"Если вашего ухода не заметили - значит вы ушли не зря."
Л.Н.Толстой

Судя по рекордным откликам пользователей...Дзюба ушёл зря...))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:52
Очередной вброс про рукастого. Тов. Черданцев, алло! Хватит уже про опилки). Болеем, именно болеем, за наших!!!
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:19
ясно что он сильней заболотного! но дело то в другом пока валера в сборной рукаки в сборной небудет))) и ненужно!
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:41
Если воскресенье сборная Россия сыграет в ничью или победить Хорватов тогда Дзюба может смело закончить карьеру в сборной.!
Хиромант
Хиромант ответ Zubr1 (раскрыть)
вчера в 19:19
"...порядочные футболисты свой родной клуб не придают,..."

- А ну-ка, сынок, с этого места , пожалуйста, поподробнее... Кто когда и кого предал??? ( А предают пишется с буквой "Е", а не "И" - это тебе так, к сведению!)...
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 19:14
Блин я до последнего думал, что дзюба по скайпу, в популярном видео, общался с усачом. А нет, это был чердак))) ну так топить полено))
cska1948
cska1948 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:15
Да не в кого он не влюблён. Просто добросовестно отрабатывает свой МИЛЛИОН в холдинге Газпрома.
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 18:13
Кто нить знает когда у Черданцева контракт с Дзюбой заканчивается?
Kuvkil
Kuvkil
вчера в 16:47
Черданцев грозится поднять кучу грязи в случае невыхода. Это очевидно.
Верг
Верг
вчера в 16:11
Отрабатывает контракт с газпромом жополиз, интересно, когда летом зенит львенка спихнет (а это на 90% со слов инсайдеров), как он про его невызовы будет говорить.
memphis
memphis
вчера в 15:33
Чердак опять отрабатывает газовый контракт. Вызов Сергеева говорит о готовности привлекать тех кому не все равно на сборную и кто не испорчен контрактом.
морозз
морозз
вчера в 15:18
Черданцев фанат Дзюбы, поэтому и вставляет его везде и по всякому поводу! Понятно, что пока в сборной Карпин…74ра там не будет, надо перестать говорить о человеке отказавшегося от сборной!
kust07
kust07
вчера в 14:31
Надоели уже эти разговоры о Дзюбе. Видимо между Дзюбой и Черданцевым любофф
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 14:16
Тут уже столько всего написали по поводу Дзюбы, что вот даже добавить нечего :) Только согласиться.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 13:58
Дзюба просто необходим на МатчТВ,Артемка будет заниматься...,а Черданцев орать...)))
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 13:51
Дзюба, он же ( рука бога) Черданцев незаменимый коментатор в России. Он обладает теми единственными качествами в мире, комментарии которого слушают
выключив звук.
Руслан Русланович
Руслан Русланович
вчера в 13:47
Недалекого ума чел этот рукаку, времена настали, что такие люди навиду (((
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:41
Надоели эти прикормленные журна-люхи, пытающиеся пропихнуть это бесполезное создание с опущенной репутацией. Не нужен он сборной, он на неё плохо влияет. Последние матчи показывают, что без него гораздо лучше
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:40
Тема Дзюбы не закончилась.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:31
Ну у Чердака совсем потек Чердак . Такое ляпнуть.....)
13 RUS
13 RUS
вчера в 13:22, ред.
Чердаку пора тоже давно пойти туда, куда пошёл Дзюба...
Zubr1
Zubr1
вчера в 13:19
Какой от дзюбы толк, порядочные футболисты свой родной клуб не придают, поэтому от него хорошего ждать не приходится
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 12:59
Дзюба своим поведением только испортит всю атмосферу в команде. Он сильнейший нападающий страны, но в данном случае от его характера будет больше вреда, чем пользы.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:49
/
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:47
.
4RT
4RT
вчера в 12:45
Тормозной проснулся 😁
Zak11
Zak11
вчера в 12:41
И вообще Матч ТВ и средства массовой информации такие твари. У меня слов нет. Заклевали Карпина, оказывают постоянное давление. Где поддержка то? Благо Валера отвечает резко и прямо, защищает свою команду. Собаки лают, а караван идёт к цели.
Zak11
Zak11
вчера в 12:38
Ну блин, даже Орлов с негативом высказывается о Дзюбе. Черданцев такую ахинею несёт, что Карпин должен был на колени встать и попросить Артёма сыграть в сборной? Идиотизм. Карпин закрыл этот вопрос навсегда для себя. Думаю что и в Зените дни Артёма уже сочтены. Скорее всего в следующем году продадут куда нибудь.
ABir
ABir
вчера в 12:22
Включились газпромовских комментаторы в затяжной марафон по возвращению «рекордсмена» в сборную. В случае неудачи с Хорватами основной причиной будет - отсутствие Дзю в сборной. Карпину и сборной обязательно нужен положительный результат в игре с хорватами
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