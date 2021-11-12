Черданцев — о Дзюбе: «Он незаменим в сборной»

Известный комментатор Георгий Черданцев считает, что форварда «Зенита» Артёма Дзюбу необходимо включить в состав сборной России.
Дзюба незаменим в сборной как футболист, потому что теми качествами, даже будучи не в самой лучшей форме, которыми обладает он, не обладает ни один другой нападающий страны.
Как можно заметить, выбор футболистов в нападении у нас невелик, и вызов Сергеева в качестве дебютанта сборной на два решающих матча этого отборочного цикла – подтверждение того, что у нас нападающих в стране крайне мало, и поэтому разбрасываться такими игроками, как Дзюба, неправильно.
Но за результат отвечает тренер, он принял свое решение и тему закрыл. Хотя понятно, что если сборной не удастся попасть на ЧМ, тема Дзюбы возникнет одной из первых.