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Кирьяков: «Во втором тайме сборная Кипра уже просто посыпалась»

вчера, 09:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром.

Порадовала игра во втором тайме. В первом тайме забили быстрый гол, но потом чересчур осторожно действовали в атаке. Тяжело сказать, с чем это связано. Возможно, притирались друг к другу во время игры, возможно, не хотели тратить лишних сил. Привело это к тому, что у киприотов были хорошие моменты. Во втором тайме сборная Кипра уже просто посыпалась после второго пропущенного. Наши ребята поймали кураж и довели счет до разгромного. Получали удовольствие от игры, все стало получаться, замены тоже хорошо сыграли.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:50
Зря поют дифирамбы!
112910415
112910415
вчера в 11:22
хорваты не посыплются, если что
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:48
Ну да, посыпалась...
drug01
drug01
вчера в 10:35
Хорошо что не проснулась
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:20
Зато наши почувствовали себя великими.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:18
Он удивлён,или огорчён,я так и не понял???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:59
Киприоты посыпались после третьего гола.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:33
Кипр не критерий для проверки сил.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:26
Киприоты перестали сопротивляться после третьего мяча
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