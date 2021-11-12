Кирьяков: «Во втором тайме сборная Кипра уже просто посыпалась»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал разгромную победу сборной России над Кипром.

Порадовала игра во втором тайме. В первом тайме забили быстрый гол, но потом чересчур осторожно действовали в атаке. Тяжело сказать, с чем это связано. Возможно, притирались друг к другу во время игры, возможно, не хотели тратить лишних сил. Привело это к тому, что у киприотов были хорошие моменты. Во втором тайме сборная Кипра уже просто посыпалась после второго пропущенного. Наши ребята поймали кураж и довели счет до разгромного. Получали удовольствие от игры, все стало получаться, замены тоже хорошо сыграли.