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Молодёжная сборная России разгромила Словакию в отборе Евро-2023

вчера, 21:55
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Словакия (до 21)Словакия (до 21)Матч завершен

Молодёжная сборная России обыграла Словакию в отборе на Евро-2023 со счетом 3:0.

Нападающий Тимур Сулейманов забил дебютный матч за сборную, также голами отметились Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов.

Подопечные Михаила Галактионова с 12 очками занимают второе место в группе C. Следующий матч россияне проведут 16 ноября с Испанией.

Химки, стадион Арена-Химки

Россия (до 21) — Словакия (до 21) 3:0 (2:0)
Голы: Хлусевич 34, Агаларов 45, Сулейманов 82

Россия (до 21): Бориско, Степанов, Прохин, Литвинов, Сильянов , Хлусевич (Сулейманов 80), Марадишвили (Черников 64), Мухин, Умяров (Пруцев 59), Агаларов (Тюкавин 64), Севикян (Иосифов 60)
Главный тренер: Галактионов Михаил.

Словакия (до 21): Крайчирик , Ковачик, Коса , Оберт, Месик, Лавринчик (Личи 64), Покорны (Небила 85), Кадак (Гоно 46), Капралик (Кмет 64), Труса, Галчик (Гольян 46)
Главный тренер: Кентош Ярослав.

Предупреждения: Покорны 81, Литвинов 85

Судья: Кьерсгор-Андерсен Петер.

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Все комментарии
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 13:50
Рады за молодёжь!!!! Если уберут лимит на легионеров, то может еще вырастут достойные ребята, а не паспортный балласт.....
Эспиноза
Эспиноза
сегодня в 09:47
Хорошечно!
112910415
112910415
сегодня в 08:07
вот бы так с испанцами !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:30
Молодые не отстают от старших, молодцы.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:07
Молодцы! С победой нашу молодежку. Агаларов вновь забил. Просто машина по забиванию мячей.
pomor45
pomor45
вчера в 23:16
Так держать.
4RT
4RT
вчера в 23:00
Так держать пацаны!
sir_Alex
sir_Alex ответ джэк луер (раскрыть)
вчера в 22:54
Я в футбольном смысле 🤣🤣🤣
джэк луер
джэк луер ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:43
Гамид норма парень
particular
particular
вчера в 22:41, ред.
Победа - это хорошо, но маркером успешности будет второе противостояние с испанцами... Первое, - явно не задалось...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:31
А потом Агаларов превратится в дзюбу 🤔
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:29
От их игры двойственное впечатление.
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 22:10
Парни - молодцы! С победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:58
Молодцы ребятушки. Очень здорово 👍
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