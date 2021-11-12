Молодёжная сборная России разгромила Словакию в отборе Евро-2023

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вчера, 21:55

Молодёжная сборная России обыграла Словакию в отборе на Евро-2023 со счетом 3:0.

Нападающий Тимур Сулейманов забил дебютный матч за сборную, также голами отметились Даниил Хлусевич и Гамид Агаларов.

Подопечные Михаила Галактионова с 12 очками занимают второе место в группе C. Следующий матч россияне проведут 16 ноября с Испанией.

Химки, стадион Арена-Химки

Россия (до 21) — Словакия (до 21) 3:0 (2:0)

Голы: Хлусевич 34, Агаларов 45, Сулейманов 82

Россия (до 21): Бориско, Степанов, Прохин, Литвинов, Сильянов , Хлусевич (Сулейманов 80), Марадишвили (Черников 64), Мухин, Умяров (Пруцев 59), Агаларов (Тюкавин 64), Севикян (Иосифов 60)

Главный тренер: Галактионов Михаил.

Словакия (до 21): Крайчирик , Ковачик, Коса , Оберт, Месик, Лавринчик (Личи 64), Покорны (Небила 85), Кадак (Гоно 46), Капралик (Кмет 64), Труса, Галчик (Гольян 46)

Главный тренер: Кентош Ярослав.

Предупреждения: Покорны 81, Литвинов 85

Судья: Кьерсгор-Андерсен Петер.