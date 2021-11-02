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МЮ и «Арсенал» приближаются к зоне ЛЧ. Итоги 10-го тура АПЛ

сегодня, 01:15

Завершились все матчи 10-го тура чемпионата Англии.

«Лестер Сити» — «Арсенал» 0:2
Голы: Габриэль 5, Смит-Роу Эмиль 18

«Бернли» — «Брентфорд» 3:1
Голы: Вуд Крис 4, Лоутон Мэттью 32, Корне Максвел 36 — Годдос Саман 79

«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:2
Голы: Хендерсон Джордан 4, Мане Садио 24 — Мвепу Энок 41, Троссард Леандро 65

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» 0:2
Голы: Заха Вилфрид 6, Галлахер Конор 88

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» 0:3
Голы: Джеймс Рис 65, Джеймс Рис 77, Жоржиньо 81 (пенальти)

«Уотфорд» — «Саутгемптон» 0:1
Гол: Че Адамс 20

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:3
Голы: Роналду Криштиану 39, Кавани Эдинсон 64, Рэшфорд Маркус 86

«Норвич Сити» — «Лидс» 1:2
Голы: Омобамиделе Эндрю 58 — Рафинья 56, Родриго 61

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» 1:4
Голы: Уоткинс Олли 34 — Джонсон Бенжамин 7, Райс Деклан 38, Форнальс Пабло 80, Боуэн Джаррод 84

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» 2:1
Голы: Килман Макс 28, Хименес Рауль 32 — Ивоби Алекс 66

МЮ и «Арсенал» приближаются к зоне ЛЧ. Итоги 10-го тура АПЛ

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:29
Весь мир затаил дыхание
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:05
Самое главное Челси на первом месте, остальное всё нюансы !!! Удачи Челси !!!!!
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