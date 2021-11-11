Россия разгромила Кипр. Ерохин оформил дубль

Сборная России разгромила сборную Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
Россия — Кипр 6:0 (1:0)
Голы: Ерохин 4, Смолов 55, Мостовой 56, Сутормин 62, Заболотный 82, Ерохин 87
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев (Чистяков 67), Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин (Глебов 67), Головин (Зобнин 57), Миранчук, Смолов (Заболотный 57), Мостовой (Ионов 72)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Кипр: Деметриу, Каро, Сотериу (Какулис 74), Лайфис, Псалтис (Деметриу 46), Артиматас, Кастанос (Антониадес 83), Иоанну, Ционис (Мамас 68), Сотериу, Папулис (Шполярич 83)
Главный тренер: Костеноглу Николаос.
Судья: Стефански Даниэль.
Всех болельщиков сборной России с заслуженной победой! Удачи сборной России в Хорватии!!!
Всех болельщиков сборной России с заслуженной победой! Удачи сборной России в Хорватии!!!