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Россия разгромила Кипр. Ерохин оформил дубль

вчера, 21:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Сборная России разгромила сборную Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

Россия — Кипр 6:0 (1:0)
Голы: Ерохин 4, Смолов 55, Мостовой 56, Сутормин 62, Заболотный 82, Ерохин 87

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев (Чистяков 67), Осипенко, Терехов, Ерохин, Фомин (Глебов 67), Головин (Зобнин 57), Миранчук, Смолов (Заболотный 57), Мостовой (Ионов 72)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Кипр: Деметриу, Каро, Сотериу (Какулис 74), Лайфис, Псалтис (Деметриу 46), Артиматас, Кастанос (Антониадес 83), Иоанну, Ционис (Мамас 68), Сотериу, Папулис (Шполярич 83)
Главный тренер: Костеноглу Николаос.

Судья: Стефански Даниэль.

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Все комментарии
MOR157
MOR157
сегодня в 07:21
Мостовой топ!!!
Красава какой голешник сам организовал...
MOR157
MOR157 ответ Absinthe2 (раскрыть)
сегодня в 07:18
Как не забил ?!?
Забил...еще как забил....
112910415
112910415
сегодня в 05:57
и впереди главное сражение
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:35
С Хорватией получим по полной. Нет радости от оптимизма, а есть тревога внутри. "Караул! Хулиганы футбола лишают!"
Хорваты играют у себя дома. Постоянный участник ЧЕ, ЧМ. Огромный опыт. Футболисты собраны из лучших лиг.
Вы 2007 г. Хорваты открыли дорогу нашей сборной на ЧЕ.
Цикл, круговорот закончен. На этот раз они закроют кран.
Что делать?
Хорваты уступают два очка России. Это важная психологическая составляющая. Этот фактор двух очков надо учитывать в противостояние. Конечно. Они могут, как помочь, так и обо**аться.
Тактика, самоотдача, реализация моментов.
На стыке нет смысла надеяться. Не пройдем хорватов значит пролетим и мундиаль.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 01:23
Очень даже все тоненько- забей киприоты в конце первого тайма, не выручи Сафонов, могли бы и не так радостно закончить.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:45, ред.
Кипр это че хорошая сборная чтоли? Докатился наш футбол, что от этого радости как будто французов разгромили
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 00:26
Мальта 1 Хорватия 7 как то напрягает..
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
сегодня в 00:22
... несмотря на счёт, если будем так играть с Хорватами, нам ничего не светит...но с победой!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Неплохо,но пропускали иногда атаки киприотов,с Хорватией так играть нельзя,иначе проиграем.
Robinson
Robinson ответ m40 (раскрыть)
вчера в 23:01
Справедливости ради вся сборная бы сидела на лавке в Аталанте
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:46
Сегодня всё забили . С хорватами пролетим под ноль . Не хочется ,конечно ,но .....!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:45
Приятно конечно. Но это лишь тренировка перед основной игрой.
4RT
4RT
вчера в 22:42
Порезвились ребятки в концовке 😁
Землянин
Землянин
вчера в 22:39, ред.
Начал и закончил голевую фиерию, красавчик 👌
Garrincha58
Garrincha58 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:39
он на состояние газона ругался
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:38
Скоро на середняка крепкого наткнуться типа Уэльса, вот тогда и увидим чего они стоят
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:38
А Дзюба опять не забил(
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:38
Контраст таймов впечатлил, Миранчук разочаровал, результат достигнут
Garrincha58
Garrincha58 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:36
даже Зе болотный забил
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:36
Обыграли Кипр, а гонора будет минимум как на финал ЧМ xD
Maikl322
Maikl322
вчера в 22:24
Зенитовцы молодцы,ваш матч!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:16
С победой!! Им даже папа с мамой не помогли)))
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:14
От Словенцев пропустили...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:13
это ж как надо играть, чтобы продуть нашим с таким счетом?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:11
Гейм. Сет. Матч.)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 22:10
Все молодцы,и кто начинал игру,и кто выходил на замену.Респект Валерию Карпину!Ребята,Вам остался один шаг,но самый важный,самый главный,самый трудный...Вы мужики,и проявите все свои лучшие качества в игре с Хорватами.Только не перегорите заранее,соперник силён,но преодолим...
berda2003
berda2003
вчера в 22:10
ждём и надеемся - Валера, не подведи!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:09, ред.
Ерохин, Смолов были лучшими, Миранчук без игровой практики был самым слабым звеном в сборной России. Победа радует, но сборная Хорватии соперник - посерьёзнее... Радуясь победе, игрокам не надо расслабляться. Киприоты могли и забить... Сборная Кипра играла только в первом тайме на должном уровне, во втором - неразбериха, суматоха, которой и воспользовались игроки сборной России.

Всех болельщиков сборной России с заслуженной победой! Удачи сборной России в Хорватии!!!
Bombardier
Bombardier
вчера в 22:08
С победой над грозным соперником, россияне!
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
вчера в 22:08
Всех с победой!

Теперь можно отправляться в ад хотя бы с хорошим настроением)
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