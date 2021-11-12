Хорватия разгромила Мальту

Сборная Хорватии разгромила сборную Мальты со счётом 7:1 в матче отбора к ЧМ-2022.
Та-Кали, стадион Национальный стадион Та-Кали
Мальта — Хорватия 1:7 (1:4)
Голы: Брозович 31 (автогол) — Перишич 6, Чалета-Цар 22, Пашалич 39, Модрич 45+1, Майер 47, Крамарич 53, Майер 64
Мальта: Бонелло, Шоу (Микаллефф 83), Агиус, Пепе, Аттард, Кристенсен (Пизани 46), Теума (Гийомье 62), Камензули, Мбонг (Димеч 68), Монтебелло (Сатариано 62), Дегабриел
Главный тренер: Манджа Девис.
Хорватия: Грбич, Юранович , Чалета-Цар, Гвардиол , Соса, Модрич (Влашич 54), Брозович (Якич 46), Пашалич (Ливайя 62), Майер , Крамарич (Петкович 54), Перишич (Оршич 54)
Главный тренер: Далич Златко.
Предупреждения: Пепе 79
Судья: Айтекин Дениз.