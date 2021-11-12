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Хорватия разгромила Мальту

сегодня, 00:38
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта1 : 7Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Хорватии разгромила сборную Мальты со счётом 7:1 в матче отбора к ЧМ-2022.

Та-Кали, стадион Национальный стадион Та-Кали

Мальта — Хорватия 1:7 (1:4)
Голы: Брозович 31 (автогол) — Перишич 6, Чалета-Цар 22, Пашалич 39, Модрич 45+1, Майер 47, Крамарич 53, Майер 64

Мальта: Бонелло, Шоу (Микаллефф 83), Агиус, Пепе, Аттард, Кристенсен (Пизани 46), Теума (Гийомье 62), Камензули, Мбонг (Димеч 68), Монтебелло (Сатариано 62), Дегабриел
Главный тренер: Манджа Девис.

Хорватия: Грбич, Юранович , Чалета-Цар, Гвардиол , Соса, Модрич (Влашич 54), Брозович (Якич 46), Пашалич (Ливайя 62), Майер , Крамарич (Петкович 54), Перишич (Оршич 54)
Главный тренер: Далич Златко.

Предупреждения: Пепе 79

Судья: Айтекин Дениз.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:58
Главная битва в воскресенье. Вот и посмотрим, чего стоит наша сборная в принципиальнейшем и решающем матче.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:18
Потренировались на кошках 😂😉🤣 впереди у них наисерьёзнейший соперник! 😃
112910415
112910415
сегодня в 05:44
наша робкая надежда не оправдалась ...
амурец
амурец
сегодня в 02:36
Ну что ж, матч между хорватами и Россией обещает быть жарким
Палыч82
Палыч82
сегодня в 02:03
Не пропустить будет очень сложно, так что забивать в Сплите нашим парням ой как нужно. С другой стороны уже очевидно, что Хорватия устремится вперед, потому треба выстоять хотя бы полтайма, чтобы хозяева начали идти в атаку большими силами, рискуя и оголяя тылы. Хороший тест для контратаки отечественного разлива.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 00:42, ред.
Мальтийскую авоську тоже наполнили. Одним словом будет очень жарко в Сплите. Удачи
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