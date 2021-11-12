Германия отправила 9 голов в ворота Лихтенштейна

Сборная Германии разгромила сборную Лихтенштейна (9:0) в матче отбора к ЧМ-2022.
стадион Фольксваген
Германия — Лихтенштейн 9:0 (4:0)
Голы: Гюндоган 11 (пенальти), Кауфманн 20 (автогол), Сане 22, Ройс 23, Сане 49, Мюллер 76, Ридле 80, Мюллер 86, Геппель 89 (автогол)
«Германия»: Нойер, Хофманн (Нмеча 46), Керер (Гинтер 72), Рюдигер, Гюнтер, Горецка (Нойхаус 46), Гюндоган (Арнольд 64), Ридле, Ройс, Сане (Фолланд 64), Мюллер
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Лихтенштейн»: Бюхель, Вольфингер (Брендле 83), Малин, Кауфманн, Хофер, Геппель, Зеле (Бюхель 83), Фроммельт, Хаслер, Саланович (Груненфельдер 69), Фрик (Вольфингер 29)
Главный тренер: Штоклаза Мартин.
Предупреждения: Рюдигер 39
Удаления: Хофер 9
Зачем мучить этих почтальонов, бухгалтеров, рыбаков и официантов? Они же все равно влетают по крупному топ сборным.
Зачем мучить этих почтальонов, бухгалтеров, рыбаков и официантов? Они же все равно влетают по крупному топ сборным.