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Германия отправила 9 голов в ворота Лихтенштейна

сегодня, 00:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия9 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Сборная Германии разгромила сборную Лихтенштейна (9:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

стадион Фольксваген

Германия — Лихтенштейн 9:0 (4:0)
Голы: Гюндоган 11 (пенальти), Кауфманн 20 (автогол), Сане 22, Ройс 23, Сане 49, Мюллер 76, Ридле 80, Мюллер 86, Геппель 89 (автогол)

«Германия»: Нойер, Хофманн (Нмеча 46), Керер (Гинтер 72), Рюдигер, Гюнтер, Горецка (Нойхаус 46), Гюндоган (Арнольд 64), Ридле, Ройс, Сане (Фолланд 64), Мюллер
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Лихтенштейн»: Бюхель, Вольфингер (Брендле 83), Малин, Кауфманн, Хофер, Геппель, Зеле (Бюхель 83), Фроммельт, Хаслер, Саланович (Груненфельдер 69), Фрик (Вольфингер 29)
Главный тренер: Штоклаза Мартин.

Предупреждения: Рюдигер 39

Удаления: Хофер 9

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 07:53
Удаление помогло
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:48
Германия карликов не щадит.
амурец
амурец
сегодня в 02:33
Да уж, крупный счёт и без неожиданностей
ОПС
ОПС
сегодня в 01:38
А зачем и кому нужны эти группы? Раньше попасть в 20 ку было сложно, но интересно. А сейчас заходишь в группу и сразу видно, что делать тут нечего.И люди уходят. Им неинтересно. Нужно убрать все "литературные" и прочие левые очки. Победа должна добываться своей головой и своими прогнозами.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:22
...я я,дастишь фантастишь...))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:14
Это просто жесть.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:06
Вообще не понимаю смысл этих матчей..
Зачем мучить этих почтальонов, бухгалтеров, рыбаков и официантов? Они же все равно влетают по крупному топ сборным.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 00:48
Сегодня всех карликов обидели.......
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