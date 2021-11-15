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«Манчестер Юнайтед» собирается продать Хендерсона и купить Облака

вчера, 16:28

Голкипер МЮ Дин Хендерсон хочет покинуть команду. Игрок желает получать больше игровой практики. Отмечается, что «Юнайтед» не будет против трансфера игрока. Наоборот, МЮ собирается вложить вырученные деньги в Яна Облака из «Атлетико».

Хендерсоном интересуется «Ньюкасл». Трансфер англичанина может состояться уже в январе.

Ранее сообщалось, что МЮ может отдать Хендерсона в качестве части сделки в «Астон Виллу».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:41
18:21 МЮ хотят продлить контракт с Де Хеа
18:28 МЮ хочет продать Хендерсона и купить Облака...
Что за нелогичные новости....
Продать молодого,перспективного вратаря, чтоб подписать крутого Облака, и при этом оставить в команде дорогова Де Хеа. Т.е в составе будут 2 дорогущих вратаря?! Не думаю что кто то из них согласится сидеть на лавке, Ян явно не захочет менять основу Атлетико на лавку МЮ, а Давид Де Хеа будет стремиться вернуть звание основного вратаря сборной Испании, так что не в его интересах просиживать на лавке....
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 18:57
На Облака цена заоблачная будет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:07
Пусть лучше у ЦСКА Облякова возьмут-у него фамилия похожая,но длиннее.Можно бесплатно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:03
С вратарями у МЮ перебор.
Goosfraba
Goosfraba ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:41
Тут недавно ещё новость была что контракт с Де Хеа продлить хотят... Либо утка, либо очередной "Профессиональный" менеджерский ход
shur
shur
вчера в 16:38
...у нас проблем моря, есть Де Хеа, какой на х-й ещё кипер....?!
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