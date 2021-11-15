«Манчестер Юнайтед» собирается продать Хендерсона и купить Облака

Голкипер МЮ Дин Хендерсон хочет покинуть команду. Игрок желает получать больше игровой практики. Отмечается, что «Юнайтед» не будет против трансфера игрока. Наоборот, МЮ собирается вложить вырученные деньги в Яна Облака из «Атлетико».
Хендерсоном интересуется «Ньюкасл». Трансфер англичанина может состояться уже в январе.
Ранее сообщалось, что МЮ может отдать Хендерсона в качестве части сделки в «Астон Виллу».
18:28 МЮ хочет продать Хендерсона и купить Облака...
Что за нелогичные новости....
Продать молодого,перспективного вратаря, чтоб подписать крутого Облака, и при этом оставить в команде дорогова Де Хеа. Т.е в составе будут 2 дорогущих вратаря?! Не думаю что кто то из них согласится сидеть на лавке, Ян явно не захочет менять основу Атлетико на лавку МЮ, а Давид Де Хеа будет стремиться вернуть звание основного вратаря сборной Испании, так что не в его интересах просиживать на лавке....
18:28 МЮ хочет продать Хендерсона и купить Облака...
Что за нелогичные новости....
Продать молодого,перспективного вратаря, чтоб подписать крутого Облака, и при этом оставить в команде дорогова Де Хеа. Т.е в составе будут 2 дорогущих вратаря?! Не думаю что кто то из них согласится сидеть на лавке, Ян явно не захочет менять основу Атлетико на лавку МЮ, а Давид Де Хеа будет стремиться вернуть звание основного вратаря сборной Испании, так что не в его интересах просиживать на лавке....