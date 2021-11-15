«Манчестер Юнайтед» собирается продать Хендерсона и купить Облака

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вчера, 16:28

Голкипер МЮ хочет покинуть команду. Игрок желает получать больше игровой практики. Отмечается, что «Юнайтед» не будет против трансфера игрока. Наоборот, МЮ собирается вложить вырученные деньги в из «Атлетико».

Хендерсоном интересуется «Ньюкасл». Трансфер англичанина может состояться уже в январе.