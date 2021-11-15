«Ньюкасл» хочет подписать Аке

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вчера, 13:25

Английский «Ньюкасл» намерен усилить защитную линию из «Манчестер Сити». В игроке лично заинтересован новоиспеченный наставник «сорок» . Голландец хочет получать больше игрового времени, а в этом сезоне он сыграл всего в пяти матчах.

Два года назад «Сити» приобрел Аке за 45 млн евро у «Борнмута», теперь же «горожане» хотят выручить за защитника примерно 35 млн евро.