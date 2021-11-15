«Ньюкасл» хочет подписать Аке

Английский «Ньюкасл» намерен усилить защитную линию Натаном Аке из «Манчестер Сити». В игроке лично заинтересован новоиспеченный наставник «сорок» Эдди Хау. Голландец хочет получать больше игрового времени, а в этом сезоне он сыграл всего в пяти матчах.
Два года назад «Сити» приобрел Аке за 45 млн евро у «Борнмута», теперь же «горожане» хотят выручить за защитника примерно 35 млн евро.
Как раз именно играя за Борнмут, Аке показывал весьма хорошую игру, а вот в Сити у него дела особо не складываются. Сделка вполне может состояться,т.к Сити избавится от ненужного игрока, и отобъет часть денег, а Нькасл получит игрока, которого хорошо знает главный тренер
Как раз именно играя за Борнмут, Аке показывал весьма хорошую игру, а вот в Сити у него дела особо не складываются. Сделка вполне может состояться,т.к Сити избавится от ненужного игрока, и отобъет часть денег, а Нькасл получит игрока, которого хорошо знает главный тренер