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«Ньюкасл» хочет подписать Аке

вчера, 13:25

Английский «Ньюкасл» намерен усилить защитную линию Натаном Аке из «Манчестер Сити». В игроке лично заинтересован новоиспеченный наставник «сорок» Эдди Хау. Голландец хочет получать больше игрового времени, а в этом сезоне он сыграл всего в пяти матчах.

Два года назад «Сити» приобрел Аке за 45 млн евро у «Борнмута», теперь же «горожане» хотят выручить за защитника примерно 35 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:03
Эдди хорошо знаком с Натаном,т.к много лет Аке играл у него в Борнмуте.
Как раз именно играя за Борнмут, Аке показывал весьма хорошую игру, а вот в Сити у него дела особо не складываются. Сделка вполне может состояться,т.к Сити избавится от ненужного игрока, и отобъет часть денег, а Нькасл получит игрока, которого хорошо знает главный тренер
ДСА
ДСА
вчера в 14:58
Произошла оценка игрока.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:37
Ньюкасл сейчас многих хочет.
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