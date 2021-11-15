Агент Тиля прокомментировал слух о переходе игрока «Спартака» в «Рейнджерс»

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вчера, 15:37

Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» , прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».

Тиль в «Рейнджерс»? Ха-ха! Нет, это неправда.

В сезоне-2021/22 Тиль выступает на правах аренды за «Фейеноорд». Не так давно Тиль признавался лучшим игроком Эредивизи по итогам месяца.