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Агент Тиля прокомментировал слух о переходе игрока «Спартака» в «Рейнджерс»

вчера, 15:37

Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».

Тиль в «Рейнджерс»? Ха-ха! Нет, это неправда.

В сезоне-2021/22 Тиль выступает на правах аренды за «Фейеноорд». Не так давно Тиль признавался лучшим игроком Эредивизи по итогам месяца.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 19:45
Не повезло Тилю со спартаком, что тут скажешь.
ABir
ABir
вчера в 19:28
Похоже, что особо никому не нужен раз готов сидеть в аренде от Спартака
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:08
Только в "Баварию"! И захихикал стыдливо...
112910415
112910415
вчера в 17:20
поверим весельчаку !
makkie
makkie
вчера в 17:03
Хорошо, что Тиль сейчас играет в Голландии и вызывается в сборную.
Игрок то хороший. Возможно, не очень подходит под стиль игры Спартака, но мастерство у него точно есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:57
Странно, игрок очень даже приличный, и не заиграл ни у Тедески, ни Рую оказался не нужен. Конечно теперь за него никто не даст 16 млн, что Спартак выложил, да и третий тренер не факт, что встроит в игру. Почти как Педра не нужен оказался.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:47
Несите Федуну 20тку
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:47
Тиль в «Рейнджерс»? Ха-ха! Нет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:38
Бежать ему надо...
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