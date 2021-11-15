Агент Тиля прокомментировал слух о переходе игрока «Спартака» в «Рейнджерс»

Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».
Тиль в «Рейнджерс»? Ха-ха! Нет, это неправда.
В сезоне-2021/22 Тиль выступает на правах аренды за «Фейеноорд». Не так давно Тиль признавался лучшим игроком Эредивизи по итогам месяца.
Игрок то хороший. Возможно, не очень подходит под стиль игры Спартака, но мастерство у него точно есть.
Игрок то хороший. Возможно, не очень подходит под стиль игры Спартака, но мастерство у него точно есть.