Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе

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вчера, 10:52

Полузащитник «Барселоны» не намерен покидать клуб в январе.

«Барса» пыталась продать или отдать бразильского хавбека в аренду летом этого года.

По информации Diario Sport, новый главный тренер «Барсы» Хави намерен поговорить с Коутиньо, прежде чем принять решение о его будущем в клубе.