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Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе

вчера, 10:52

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не намерен покидать клуб в январе.

«Барса» пыталась продать или отдать бразильского хавбека в аренду летом этого года.

По информации Diario Sport, новый главный тренер «Барсы» Хави намерен поговорить с Коутиньо, прежде чем принять решение о его будущем в клубе.

Отмечается, что сам игрок, которым интересуются в АПЛ, в январе уходить не хочет. Он решительно настроен доиграть сезон, а уже летом изучить все варианты.

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Все комментарии
bonek
bonek
вчера в 20:22
Ты его в дверь, а он в окно..гоните этого бездаря Коутиньо, и причем чем быстрей выгоните тем лучше
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:03
Похоже не получится его сплавить. Будет сидеть на зарплате до конца контракта.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:03
При Хави может заиграть...
Не надо торопиться...
ОПС
ОПС
вчера в 11:38
Кто его будет спрашивать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:37
Раз игрок не хочет надо его заставить.
fau8srvj64hw
fau8srvj64hw
вчера в 11:10
Это его право
Elliada
Elliada
вчера в 10:54
С его игрой такую зарплату никто не будет платить. Поэтому берет пример с Бэйла
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:52
Выгонят в феврале...
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