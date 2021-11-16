Коутиньо не хочет уходить из «Барселоны» в январе

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не намерен покидать клуб в январе.
«Барса» пыталась продать или отдать бразильского хавбека в аренду летом этого года.
По информации Diario Sport, новый главный тренер «Барсы» Хави намерен поговорить с Коутиньо, прежде чем принять решение о его будущем в клубе.
Отмечается, что сам игрок, которым интересуются в АПЛ, в январе уходить не хочет. Он решительно настроен доиграть сезон, а уже летом изучить все варианты.
Не надо торопиться...
Не надо торопиться...