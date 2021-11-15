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«Ньюкасл» нацелился на Рэмзи

вчера, 21:52

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в Англию.

На бывшего игрока «Арсенала» претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить хавбеку контракт до лета 2024 года.

Трансферная стоимость Рэмзи оценивается в 10 млн евро.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:29
Проще написать, на кого они не нацелились 😉😜😃
drug01
drug01
вчера в 22:44
Всех тащат к себе
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:16
Ну пярм дрим-тим будет из того что плохо лежит и уже даже не бежит)))
Если урвут еще и Коутинью какую то вообще жара будет)))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
Ньюкасл всех сбитых летчиков собрать хочет. Так им не создать конкурентную команду. Наберут тупо сытых котов на жирные контракты которые играть не будут а только отбывать номер на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:56
Команда потихоньку формируется. Хотя бы на уровне хотелок...
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