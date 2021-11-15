«Ньюкасл» нацелился на Рэмзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в Англию.
На бывшего игрока «Арсенала» претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить хавбеку контракт до лета 2024 года.
Трансферная стоимость Рэмзи оценивается в 10 млн евро.
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в Англию.
На бывшего игрока «Арсенала» претендует «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить хавбеку контракт до лета 2024 года.
Трансферная стоимость Рэмзи оценивается в 10 млн евро.
Если урвут еще и Коутинью какую то вообще жара будет)))
Если урвут еще и Коутинью какую то вообще жара будет)))