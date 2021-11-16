РФС выступил с заявлением относительно возможного ухода Карпина из сборной

В пресс-службе РФС прокомментировали слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что может покинуть национальную команду после поражения от сборной Хорватии (0:1).
Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии.
По результату это верно. Черчесов тоже бы довёл команду до стыков. У наших хороший очковый отрыв от 3 места. Можно без последствий ещё пару матчей проиграть.
Но теперь я рад, что у нас Карпин. Он не побоялся поднять проблему психологической подготовки наших игроков, в отсутствии которой они сами не признаются.
Именно психологии не хватало нашим в провальных матчах последних лет.
Наши технически не хуже хорватов, датчан и прочих европейцев. А вот поджилки самопроизвольно начинают трястись, а мозги отказываются работать.
Теперь будет интересно посмотреть решит ли эту проблему Карпин или кто то другой. Поднять вопрос пол дела, надо его решить.
По результату это верно. Черчесов тоже бы довёл команду до стыков. У наших хороший очковый отрыв от 3 места. Можно без последствий ещё пару матчей проиграть.
Но теперь я рад, что у нас Карпин. Он не побоялся поднять проблему психологической подготовки наших игроков, в отсутствии которой они сами не признаются.
Именно психологии не хватало нашим в провальных матчах последних лет.
Наши технически не хуже хорватов, датчан и прочих европейцев. А вот поджилки самопроизвольно начинают трястись, а мозги отказываются работать.
Теперь будет интересно посмотреть решит ли эту проблему Карпин или кто то другой. Поднять вопрос пол дела, надо его решить.