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РФС выступил с заявлением относительно возможного ухода Карпина из сборной

вчера, 17:04

В пресс-службе РФС прокомментировали слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил, что может покинуть национальную команду после поражения от сборной Хорватии (0:1).

Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:37
вот это и есть система балласта, потому, что Мадагаскары /к примеру/ будут там. Всё изобретено ещё в прошлом веке. Ничто лучше придумать нельзя. А кому-то нужны большие деньги. Ну так пусть определятся - либо деньги, либо супертурнир без балласта.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:18
Тут вопрос в другом, что он не уверен, что с этим можно, что то сделать...

З.Ы. Но надеюсь, он теперь будет по другому смотреть на игроков и будет в сборную больше людей с яйцами набирать, поскольку в команде таких почти нет...
З.Ы.Ы. На мой скромный взгляд с Дзагоевым в центре, точно такой проблемы не было бы, нужны игроки, которые любят мяч и не боятся его получать! А у нас таких сейчас по пальцам одной руки и даже зенит играет в бей беги...
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:18, ред.
Наши технически не хуже хорватов, датчан и прочих европейцев.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 22:00
ФИФА стремиться обеспечить представительство от всех континентов и Африки и обеих Америк, и Азии , и даже Океании. Ясно, что в такой ситуации число команд от Европы приходится ограничивать и, разумеется, что не попавшие от Европы команды часто сильнее попавших в финал команд от Азии , Океании и Сев. Америки. Но такова система, надо в Европе попадать в число 13 сильнейших, а мы даже в двадцать первых не попадаем. Так что все по делу. Надо учиться играть в футбол.
pomor45
pomor45
вчера в 21:48
Что же тогда Валера такую неврастению затевает? Хочет, чтобы его уламывали остаться? Нужен ли такой нарцисс и неврастеник сборной, которая и так недостаточно психологически устойчивая? Не нужен!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:31
Поэтому и говорю, что Валере нужно перестать ерепениться. Он тренер, а это профессия подразумевает стрессоустойчивость. По крайней мере контракт до конца нужно отработать.
YVG
YVG
вчера в 21:26
Карпин - тренер никогда ничего не выиграл, тут хоть миллион психологов приставь, ничего не выйдет.
berda2003
berda2003
вчера в 20:55
причём тут договор - просто карпин чуть-чуть "бздю"... и всё.
санек002
санек002 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:50
а сейчас всем по фиг!собрался !валяй
Танк Т34
Танк Т34 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 20:09
Удивительно, что за 6 месяцев он понял, что психологические проблемы есть? Что футболистам есть, как на трени приходить, как менять врачей и тд. он знал! А тут солому стелет... Мол сами игроки 77, а он не причем....
Обезжиренный
Обезжиренный ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:01
РФС ещё не нашёл замену, да и у Валеры может что выгорит
Пока говорящие головы источают умеренный оптимизм
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:47
Мне нравится ваш оптимизм и юмор. Но нашей сборной сейчас явно не до смеха.
Твой Арсен
Твой Арсен ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Так Президент же сказал, что нашим футболистам главное попадать на Олимпийские игры, а всё остальное - не нужно) А чтобы туда попадать, надо отбираться на молодежный Чемпионат Европы) Мы на молодежный ЧЕ по футболу не попадаем, зато будем попадать на молодежный Чемп Азии по футбику. Это прямая путевка на ОИ для наших футболистов. Они уже 7 олимпиад пропустили. Кстати мы можем чередоваться. Поменяем зону отбора, отберемся на ЧМ, а потом опять поменяем и отберемся на ЧЕ. Будем в Еврокубках 2 года через 2 играть. А если нам так не разрешат, то пригрозим ещё один спутник взорвать!)

Ну и выполним поручение Президента по Олимпиаде. Одни плюсы)
cska1948
cska1948 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 19:39
А вас не смущает то, что придётся распрощаться с чемпионатом Европы, с еврокубками?
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:38
Раньше наша сборная в стиковые матчи не смогли пройти слабый Словению а сейчас стиковые матчи как большой турнир. Психологический не выдержать наши ребята это мини турнир
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:24, ред.
Парни, у меня идея на миллион! Нам надо поменять зону отбора с Европы на Азию! Там самый большой рейтинг ФИФА у сборной Ирана - 21. А так в основном всякие Тайланды - 114, Пакистаны - 200. Даже у Китая и Индии 74 позиция и 101 соответственно. Это наш ШАНС!) Мы итак большей частью в Азии. Так чё это мы должны с всякими хорватами потеть да ещё и в луже по колено в воде?) Мне кажется наши футболеры с Монголией и Мальдивами точно справятся. На Мальдивах ещё и искупаться дадут. Одни плюсы) Там нет Италий и Португалий в стыках xD. Будем на ЧМ стабильно всегда тусить. Даже на олимпиаду поедем) Может даже чемпиками Азии станем!

Го замутим петицию на ЧейнджОрг и Кудряшову в Инсте напишем, чтобы не расстраивался, мы его косяк быстро поправим?)
Верг
Верг ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 19:22
Я конечно тебя лайкну, но технически наша сборная и близко не уровень хорватии дании и даже сербии
cska1948
cska1948 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 19:05
Вынести немцев? Это вы про ГДР?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:04
да уж, тогда надо сокращать число команд, раз балласт не нужен. А они хотят и с горки съехать и морковку съесть. Так не бывает.
cska1948
cska1948 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 19:02
С Кипром у наших игроков проблем с психологией не возникает, а с Хорватией "вдруг" появились всевозможные фобии! Я не психолог, но понимаю, что эти фобии от неверия в собственные силы, понимания того, что соперник сильнее. А раз соперник сильнее, то ни какие психологи не помогут. Начинать надо с азов, а именно, с детского футбола. Нужны не психологи, а КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ детские тренеры. А к психологу профессиональный футболист может сходить в свободное от работы время и за СВОИ деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 18:59
Что значит нагородили.? ФИФА нужно, чтобы на ЧМ играли сильные сборные, а не балласт. Кстати две игры играть надо с разными командами , причем по одной игре, с первой командой дома, со второй на выезде. И выиграть надо ОБЕ игры. Поэтому и Валера психанул, он то понимает. что шансы НУЛЕВЫЕ.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:50
ууу... я даже не понял ничего... оказывается 2 раунда будет? тогда это опа, 2 раунда они не пройдут. Как раньше хорошо было - 2 матча, решай и выходи. Нагородили не пойми что, просто огород.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:49
Валера сделал все что мог.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:44
Риэлтор с берегов Невы. ".....Именно психологии не хватало нашим в провальных матчах последних лет.
Наши технически не хуже хорватов, датчан и прочих европейцев. ....". Такое мог сказать только человек очень далекий от футбола. Это было бы слишком просто и легко исправить. психологическая устойчивость может быть сформирована .только на крепком профессиональном фундаменте (физическая подготовка, техника, тактика). Физика у нас никуда не годится. где то через 60 минут игры язык на плече был почти у всех. И менять надо было не 5 человек, а 8-9. Приглашаем в клубы иностранных спецов по физподготовке, А ТОЛКУ НЕТ. Технический уровень подготовки наших на очень среднем уровне. Тактически мы вообще аборигены. Построить игру с учетом состояния поля, уровня соперника и ее рисунка игры - это для нашей сборной за гранью. а ты о какой то психологической устойчивости. В футбол надо учиться играть и уметь играть , а устойчивость сама придет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:43
Не Валера виноват в проигрыше и уровень рос футбола,но его скоро уволят из за бревна Дзюбы,так как этот рукоблуд инструмент властей
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:34
Все четко пояснили, ничего не скажешь! Валере стойкости и успехов. Впереди его ждут серьезные испытания...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:32
Насильно мил не будешь, если Карпин откажется лично я осуждать не буду, пусть РФС подключит к работе чердака, ловчева, орлова, губерниева причём желательно ловчева назначить главным тренером а то с из студии болтать всякую чушь все мастера.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:30
Только Бекиич, и катеначчо.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:14
С той сборной весь мир считался
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 18:14
Раньше я считал что замена Черчесова на Карпина, это глупая и бессмысленная операция. Потому что проблемы сборной не в личности тренера.
По результату это верно. Черчесов тоже бы довёл команду до стыков. У наших хороший очковый отрыв от 3 места. Можно без последствий ещё пару матчей проиграть.
Но теперь я рад, что у нас Карпин. Он не побоялся поднять проблему психологической подготовки наших игроков, в отсутствии которой они сами не признаются.
Именно психологии не хватало нашим в провальных матчах последних лет.
Наши технически не хуже хорватов, датчан и прочих европейцев. А вот поджилки самопроизвольно начинают трястись, а мозги отказываются работать.
Теперь будет интересно посмотреть решит ли эту проблему Карпин или кто то другой. Поднять вопрос пол дела, надо его решить.
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