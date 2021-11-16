РФС выступил с заявлением относительно возможного ухода Карпина из сборной

В пресс-службе РФС прокомментировали слова главного тренера сборной России , который заявил, что может покинуть национальную команду после поражения от сборной Хорватии (0:1).

Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии.