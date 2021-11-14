«Ротор» планирует уволить Хохлова до зимней паузы .

Дмитрий Хохлов может покинуть должность главного тренера «Ротора».
Руководство команды из Волгограда планирует уволить 45-летнего специалиста до зимней паузы.
Сейчас волгоградцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.
Дмитрий Хохлов может покинуть должность главного тренера «Ротора».
Руководство команды из Волгограда планирует уволить 45-летнего специалиста до зимней паузы.
Сейчас волгоградцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.
Я думаю это очень правильное решение . Просто очень большой вопрос возникает, кто и чем руководствовался из руководства клуба, когда его приглашали . Где и как Хохлов себя проявил как качественный тренер, чтобы можно было его приглашать в такой самобытный клуб как Ротор. Очень удивительно , что команда попадает в РПЛ, но по каким-то причинам там не задерживается и над ней начинают экспериментировать. А может просто внутри клуба возникают проблемы и скорее всего финансовая нестабильность . А то как можно такое вообще понимать, в прошлом сезоне команда в РПЛ, а сейчас на шестнадцатом месте ФНЛ. Очень не приятная ситуация, и это точно большая проблема для руководства клуба. И мне как болельщику Алании с которым Ротор всегда был в тёплых и дружественных отношениях, очень переживаю вместе с болельщиками Ротора и хочется верить что всё у команды наладится и мы опять встретимся на просторах РПЛ и попылим ещё !!! Удачи Вам !!! Всем Добра !!!
Я думаю это очень правильное решение . Просто очень большой вопрос возникает, кто и чем руководствовался из руководства клуба, когда его приглашали . Где и как Хохлов себя проявил как качественный тренер, чтобы можно было его приглашать в такой самобытный клуб как Ротор. Очень удивительно , что команда попадает в РПЛ, но по каким-то причинам там не задерживается и над ней начинают экспериментировать. А может просто внутри клуба возникают проблемы и скорее всего финансовая нестабильность . А то как можно такое вообще понимать, в прошлом сезоне команда в РПЛ, а сейчас на шестнадцатом месте ФНЛ. Очень не приятная ситуация, и это точно большая проблема для руководства клуба. И мне как болельщику Алании с которым Ротор всегда был в тёплых и дружественных отношениях, очень переживаю вместе с болельщиками Ротора и хочется верить что всё у команды наладится и мы опять встретимся на просторах РПЛ и попылим ещё !!! Удачи Вам !!! Всем Добра !!!