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«Ротор» планирует уволить Хохлова до зимней паузы

вчера, 14:13

Дмитрий Хохлов может покинуть должность главного тренера «Ротора».

Руководство команды из Волгограда планирует уволить 45-летнего специалиста до зимней паузы.

Сейчас волгоградцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.

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Все комментарии
Владиславчик
Владиславчик
вчера в 16:10
Да какой из него специалист?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:16
«Ротор» планирует уволить Хохлова до зимней паузы .
Я думаю это очень правильное решение . Просто очень большой вопрос возникает, кто и чем руководствовался из руководства клуба, когда его приглашали . Где и как Хохлов себя проявил как качественный тренер, чтобы можно было его приглашать в такой самобытный клуб как Ротор. Очень удивительно , что команда попадает в РПЛ, но по каким-то причинам там не задерживается и над ней начинают экспериментировать. А может просто внутри клуба возникают проблемы и скорее всего финансовая нестабильность . А то как можно такое вообще понимать, в прошлом сезоне команда в РПЛ, а сейчас на шестнадцатом месте ФНЛ. Очень не приятная ситуация, и это точно большая проблема для руководства клуба. И мне как болельщику Алании с которым Ротор всегда был в тёплых и дружественных отношениях, очень переживаю вместе с болельщиками Ротора и хочется верить что всё у команды наладится и мы опять встретимся на просторах РПЛ и попылим ещё !!! Удачи Вам !!! Всем Добра !!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:30
А какого лешего вы тогда не отпустили его, когда он хотел?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Похоже с тренером в Роторе ошиблись
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