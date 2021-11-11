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Судьба Витории решена, португальца увольняют. Салихова возвращает в «Спартак» итальянцев

11 ноября 2021, 13:45
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Новая революция.

Текущий год о скандалах вместо успехов

Въедливые члены совета директоров «Спартака» собирались выгнать Тедеско прошлой зимой. Возмутились, что выбрал жену и дочь, а не их деньги. Об этом рассказала дама, которая сохранила Доменико до конца чемпионата и выхода в ЛЧ. Затем скучающая жена Федуна ворвалась в информационное поле. Нажила врагов и не учла базовое правило общения с преимущественно мужской публикой.

Нравиться фанатам «Спартака» женщине проще, если их любить и не трогать по пустякам. Салихова перешла границы в информационной атаке, получили ТВ-шоу. Отношение публики изменилось к худшему. Вот только статус наследницы клуба женщина, разумеется, сохранила. А проблемы Федуна со здоровьем – ему не 35, как супруге, а целых 65, напоминают, что Зареме могут отсыпать власти.

Возможно, врачи выделяют Федуну квоту по стрессу лишь на бизнес. И если Салихова хочет управлять «Спартаком», то будет. Особенно с учетом, что была против выбора Витории. Зарема демонстративно покинула совет директоров. И даже к тактике Руя придиралась справедливо еще до первого матча, четыре защитника не прижились. Жена победила, ведь тренер не поставил внятную игру.

Витория не новый Каррера, не второй Тедеско. «Спартак» упустил подходящих итальянских по крови тренеров, а мужчины в клубе выбирали странных – Кононова, Рианчо, Виторию. Год мог стать успешным, мечтали вернуться в группу ЛЧ при более удачном жребии, бороться с «Зенитом» за первое место. Ресурсов для игры на уровне «Сочи» хватает, и «Динамо» не богаче и влиятельнее.

Вместо успехов увидели скандалы, отставки, потери, спады футболистов, погром в Санкт-Петербурге. И организационные выводы, главный вывод из которых – Салихову снова будут слушать. А мужчин, которые не прижились, вроде Попова и Газизова, отправили восвояси. Витория – следующий.

«Спартак» вернется к итальянскому акценту

Многие советовали Федуну ликвидировать ОПГ «Ромашка», оставить любимца публики Карреру и четко обозначить статус агента Трабукки. Чемпионский «Спартак» мог эволюционировать. Даже в кризис смена поколений прошла глаже, чем у многих. Второе место Тедеско заслужил. Но когда нездоров клуб, а не команда, то работать долго на «красно-белых» сложно.

Агенты Витории – зовут их Махмуд и Мохаммед, летят за 1.5 млн евро за досрочный разрыв контракта. Это половина оговоренной суммы, раз команда будет ниже пятого места после пятнадцати туров РПЛ. Руй обрадуется, что отделался легким испугом. РПЛ сейчас ниже радаров западной публики, о «Спартаке» знают хорошее – победа в Неаполе, перестрелки с «Лестером».

Португалец найдет себе работу, строчка в резюме не испортит всю кашу. Заработал, набил шишек, а теперь очередь Паоло Ваноли. У бывшего игрока «Пармы» с Москвой связаны приятные воспоминания – забил в финале победного Кубка УЕФА «Марселю». Всегда хотел быть тренером, но долго готовился. Проигрывал с Италией в финале юношеского Евро для 19-летних Мбаппе, работал помощником Конте.

Мог оказаться в «Тоттенхэме», но заинтересовался «Спартаком». Для Ваноли это вызов, а для «красно-белых» — знакомая тактика. Но Паоло жестче, чем другой помощник Конте – Каррера. В нынешних условиях это хорошо? Очевидно, что команде не хватает последовательности. Была успешная защита – уже нет, был вратарь, который тащил – пропал. Были классные атаки через Ларссона – Джордан растерялся.

Также пора навести порядок в академии и селекции. Для этого понадобится Лука Каттани. Говорят, скаут ПСЖ посоветовал взять Кофрие – дешево и сердитее, чем трансфер Хендрикса от Попова. Где-то рядом будет Франко Камоцци, но советники есть почти у всех царей и цариц футбола. Главное, чтобы собрали полноценную команду – тренер и директор, которого остро и давно не хватает.

Участливый профессионал может всё изменить

Хорошему работнику стыдно совершать ошибку, а плохому без разницы. Вот так и в «Спартаке». Там много людей, которым хоть трава не расти, если растут суммы на счетах. Салихова, и в этом парадокс, может по управленским решениям превзойти многих менеджеров «красно-белых». Не из-за собственной крутости, а из-за слабости оппонентов. Нужно лишь найти парочку профессионалов.

«Спартак» слишком высокобюджетный проект, чтобы всегда быть на девятом месте. И один человек может многое изменить, если не будет сидеть, сложив руки. Хороший пример – Рэшфорд. Маркусу вручили орден Британской империи, ведь собрал 20 млн фунтов помощи на обеды для школьников. А потом заставил правительство выделить 400 млн фунтов на десятки миллионов продуктовых наборов.

Выглядят наборы солидно, не поскупились. При этом ни один футболист РПЛ не догадался начать аналогичную кампанию. Часто игроки ругают фанатов, что те обращают внимание на зарплаты футболистов в РПЛ. Но что мешало спортсменам начать публичный диалог с правительством, чтобы помогли небогатым российским семьям с детьми, которые лишились во время пандемии привычных доходов?

Причем людей за границей бедности в России официально намного больше, чем в Англии. Безразличие английских знаменитостей понять проще. В их стране меньший процент тех, для кого цена на продукты являются проблемой. Рэшфорд заметил тех, кому не повезло среди везучих, сам был на их месте. В РПЛ полно футболистов, которые вышли из нищеты, а теперь ни один не оглянулся по сторонам.

«Спартаку» пора ставить на тех, кто вертит головой активнее, чем Витория, Рассказов или Ларссон в этом сезоне. Пора посмотреть в зеркало. Салихова должна увидеть в своем молодую женщину, которая недостаточно сильна в футбольном менеджменте. Значит, нужно с умом делегировать полномочия. Витория приехал побеждать с порога, как в «Бенфике», а оказался наблюдателем.

При этом состав требует точечных улучшений и новой сделки с Жиго. Ваноли и Каттани придут в клуб, который может играть намного лучше. Вернее, не так. «Спартаку» пришлось постараться, чтобы нырнуть на девятое место. И Салихова хитро переждала бурю в стороне. Но Рэшфорда вспомнили неслучайно. Он мог ничего не делать, как Зарема, сидя на французском пляже.

Но вот когда Маркус взялся помогать десяткам тысяч семей, то появилась ответственность. Если бы не дожал правительство, то подвел тех, кого обнадежил. Вот так и Салихова. При Витории стала критиком с яхты. Ваноли и Каттани являются людьми, за решения которых Зарема будет в ответе лично. Вот и посмотрим, насколько ее подход успешнее, чем у невезучих мужчин «Спартака».

Очередная революция ведь с подтекстом. Если в будущем Федун и Алекперов хотят продать клуб – не случайно шейхи проверяют подноготную, то команда должна стать успешнее, чем сейчас. Проигравшие дешевеют, а победители всем интересны.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
14 ноября в 00:08
Прочь руки от Витории, а Зарему держать на яхте
пол охраной и без доступа к интернету...
ABir
ABir
13 ноября в 19:35
Надо дать доработать Рую до зимней паузы, а там и решать по результату
Хиромант
Хиромант
12 ноября в 18:01
Пора бы уже руководству "Спартака" перечитать басню И.А.Крылова "Квартет"...
Андрeй Попов
Андрeй Попов
12 ноября в 10:10
Уже блин даже не смешно(
Фанаты должны что-то сделать, написать письмо Лене, байкотировать матчи или молчать на вираже.
Или организовать свой Спартак с блэкджеком и Hoockers)
sir_Alex
sir_Alex
12 ноября в 09:22
"Но что мешало спортсменам начать публичный диалог с правительством, чтобы помогли небогатым российским семьям с детьми, которые лишились во время пандемии привычных доходов?" – сытый голодного не разумеет же!
pomor45
pomor45
11 ноября в 20:26
Хня всё это.
SPARTAK_SPARTAK
SPARTAK_SPARTAK
11 ноября в 17:43
Максименко при игре с Локо сидя на скамейке зевал от скуки, с Рассказовым продлевают контракт, этим игрочишкам наплевать на клуб и болельщиков, и новому тренеру будут их навязывать, так что будет очередной провал!!!((( А Руй Витория еще проявит себя, буду следить за его карьерой и желаю ему удачного клуба с адекватным руководством!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
11 ноября в 16:31
Ох ух эта чехарда тренерская
leonidspb1958
leonidspb1958
11 ноября в 16:03
Дайте Рую поработать!
particular
particular
11 ноября в 16:00
Безосновательная вера наших урководителей разного ранга в мастеровитость, профессионализм и инновационность варягов, в очередной раз потерпела фиаско... В РПЛ, вряд ли кто из заезжих сможет с колёс построить команду, настроить механизмы и дать результат...
Так что, суета со сменой тренеров с целью найти того полубога, который построит божественную команду, скорее всего, превратится в инертную возню с ожиданием небывалого успеха... А с нестабильностью и влиянием сторонних людей, вероятность этого события, примерно как гадание на кэф 20,0...
Серж 129
Серж 129
11 ноября в 15:53
у Заремы будет все хлюпать при итальяшках
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 ноября в 14:44
Удивительно, что окончательное решение об увольнении Руя принято именно сейчас, когда до зимней паузы еще предстоят матчи РПЛ и решающие матчи Лиги Европы. Как насчет с мотивацией у Руя на этот период? В отличие от Тедеско, который решил уйти сам и мог передумать в любой момент и его бы оставили, Руй точно покинет "Спартак" и на дальнейшее сотрудничество с ним нет даже перспективы.
Ironigor
Ironigor
11 ноября в 14:33, ред.
.
Грядёт эпоха ЗАРЕМХАНА ! А что из этого получится, будем делать посмотреть ! Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
11 ноября в 14:08
ПРаль-на,зачем Зареме эта пролетарская морда??? Италийцы нежнее,гламурнее,просто сладкие пай- мальчики!
tsk116
tsk116
11 ноября в 14:07
Я ПЛАКАЛЬ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 ноября в 13:46
Зря,пусть бы оставался до конца сезона!
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