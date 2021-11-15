Витория может получить около €1 млн при разрыве контракта со «Спартаком».

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вчера, 12:45

Главный тренер «Спартака» в скором времени может покинуть занимаемую должность.

По информации источника, португальский специалист получит неустойку в размере менее миллиона евро, если контракт с ним будет расторгнут до конца 2021 года и команда не сумеет выйти из группы Лиги Европы.

Отмечается, что в сумме неустойки не будут учитываться премиальные бонусы за достижение целей и задач. Зарплата Витории и его тренерского штаба составляет 3,5 млн евро в год.

Также сумма неустойки может быть изменена во время переговоров между клубом и представителем тренера, если будут введены дополнительные условия при расторжении контракта. Одним из таких условий может стать запрет на интервью о времени работы в России и запрет на тренерскую деятельность в другом российском клубе в течение определенного периода времени. В «Спартаке» заинтересованы, чтобы отставка Витории прошла с минимальными медийными и репутационными потерями.

Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» в мае 2021 года.