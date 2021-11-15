Витория может получить около €1 млн при разрыве контракта со «Спартаком».

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в скором времени может покинуть занимаемую должность.
По информации источника, португальский специалист получит неустойку в размере менее миллиона евро, если контракт с ним будет расторгнут до конца 2021 года и команда не сумеет выйти из группы Лиги Европы.
Отмечается, что в сумме неустойки не будут учитываться премиальные бонусы за достижение целей и задач. Зарплата Витории и его тренерского штаба составляет 3,5 млн евро в год.
Также сумма неустойки может быть изменена во время переговоров между клубом и представителем тренера, если будут введены дополнительные условия при расторжении контракта. Одним из таких условий может стать запрет на интервью о времени работы в России и запрет на тренерскую деятельность в другом российском клубе в течение определенного периода времени. В «Спартаке» заинтересованы, чтобы отставка Витории прошла с минимальными медийными и репутационными потерями.
Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» в мае 2021 года.
Мне за свою жизнь столько не заработать ...
Мне за свою жизнь столько не заработать ...
Стратегия клуба, - бесценна !!!)))
Стратегия клуба, - бесценна !!!)))
Только в Спартаке такое возможно - тренера сливают с самого первого дня в угоду сожительнице владельца клуба. Мерзко всё это...
Только в Спартаке такое возможно - тренера сливают с самого первого дня в угоду сожительнице владельца клуба. Мерзко всё это...
И пока З.Салихова решает кого пригласить, кого оставить, кого уволить, кого "казнить" кого "помиловать", не надо ни на что хорошее надеяться в "Спартаке" в том числе и на хорошие результаты команды...
Вот так бывает... Деньги Л.Федуна, а решает всё Зарема... И такого уже нарешала, что кажется уж дальше некуда... А Зарема всё решает и решает, и сколько ещё будет решать никому неизвестно...
И пока З.Салихова решает кого пригласить, кого оставить, кого уволить, кого "казнить" кого "помиловать", не надо ни на что хорошее надеяться в "Спартаке" в том числе и на хорошие результаты команды...
Вот так бывает... Деньги Л.Федуна, а решает всё Зарема... И такого уже нарешала, что кажется уж дальше некуда... А Зарема всё решает и решает, и сколько ещё будет решать никому неизвестно...
Бомжи отвалили 40 млн. из госказны, за хрустального недобарселонца !
За эти деньги, можно команду из Руев набрать !
Бомжи отвалили 40 млн. из госказны, за хрустального недобарселонца !
За эти деньги, можно команду из Руев набрать !