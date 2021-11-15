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Витория может получить около €1 млн при разрыве контракта со «Спартаком»

вчера, 12:45

Главный тренер «Спартака» Руй Витория в скором времени может покинуть занимаемую должность.

По информации источника, португальский специалист получит неустойку в размере менее миллиона евро, если контракт с ним будет расторгнут до конца 2021 года и команда не сумеет выйти из группы Лиги Европы.

Отмечается, что в сумме неустойки не будут учитываться премиальные бонусы за достижение целей и задач. Зарплата Витории и его тренерского штаба составляет 3,5 млн евро в год.

Также сумма неустойки может быть изменена во время переговоров между клубом и представителем тренера, если будут введены дополнительные условия при расторжении контракта. Одним из таких условий может стать запрет на интервью о времени работы в России и запрет на тренерскую деятельность в другом российском клубе в течение определенного периода времени. В «Спартаке» заинтересованы, чтобы отставка Витории прошла с минимальными медийными и репутационными потерями.

Витория был назначен на пост главного тренера «Спартака» в мае 2021 года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:20
Хороший " золотой " парашют..
Мне за свою жизнь столько не заработать ...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:34
Халявный миллион евро за 9-ое место в РПЛ.....
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 16:59
С паршивой свиньи хоть щетины клок
mat73
mat73
вчера в 16:31
Зае.... уже с этой чехардой тренерской!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:38
Это небольшая сумма. Куману вон Барса 12 лямов должна.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:18
Федун еще наворует ... Не беда !
sv_1969
sv_1969 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 15:03
Ваша шушера на баклан арене не хило поделила)))
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:54
В накладе не останется, в любом случае.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Витория может получить около €1 млн при разрыве контракта со «Спартаком».

Стратегия клуба, - бесценна !!!)))
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 14:03
Копейки))
makkie
makkie
вчера в 14:03
Семейству Адамс лишь бы сэкономить.
Только в Спартаке такое возможно - тренера сливают с самого первого дня в угоду сожительнице владельца клуба. Мерзко всё это...
YVG
YVG
вчера в 13:53, ред.
Руй миллион получит, околоспартаковская шушера еще пять поделит между собой и так будет продолжаться очень долго, пока есть такая возможность.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:39
Хватит на трансфер до португальской хаты...Да и у Федуна не потом и кровью заработанные. Он от каждой страны Еврообщака получает одного безработного на прокорм. Зато везде свой,коли красные снова придут,есть куда бежать...
Землянин
Землянин
вчера в 13:32
На кой его брали вообще 🤔
Чист
Чист
вчера в 13:32
сколько уже Спартак так рвёт контракты с тренерами и тратят деньги уже подозрительно становится -не ужели Федун не обращет на это внимания - приглашают тренера он игроков не покупает кого хочет не комплектует команду а через несколько месяцев на выход а бывало ведь тренеров прогоняли когда они и в лидерах шли в тройке - а журналистам слабо всё это проверить
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:25
В свете последних событий, происходящих в "Спартаке", многие отечественные и зарубежные тренеры мечтают о том, чтобы быть главным тренером "Спартака", хотя бы на 2-3 месяца...!!! Но все понимают, чтобы пригласили и предложили быть главным тренером, надо найти "путь к сердцу" З.Салиховой... А потом, как только возможно быстрее, надо попасть в немылость к З.Салиховой и получить миллион или миллионы за досрочное расторжение контракта...

И пока З.Салихова решает кого пригласить, кого оставить, кого уволить, кого "казнить" кого "помиловать", не надо ни на что хорошее надеяться в "Спартаке" в том числе и на хорошие результаты команды...

Вот так бывает... Деньги Л.Федуна, а решает всё Зарема... И такого уже нарешала, что кажется уж дальше некуда... А Зарема всё решает и решает, и сколько ещё будет решать никому неизвестно...
berda2003
berda2003
вчера в 13:23
сколько дурных денег в спартаке...
МапС
МапС
вчера в 13:20
Нормальное спасибо за работу.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 13:14
Копейки...
Бомжи отвалили 40 млн. из госказны, за хрустального недобарселонца !
За эти деньги, можно команду из Руев набрать !
Брулин
Брулин
вчера в 13:05
думаю Руй особо не расстроиться подоил Федуна и можно отдохнуть все равно он же понимает что без усиления ему не чего не светило бы
drug01
drug01
вчера в 13:05
Это для него мало
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:02
Чёт совсем маловато.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:00
Это становится приятной традицией для многочисленных Главных тренеров спартака:прийти, повалять немного дурака, срубить приличного бала, недоработать до конца, забрать неустойку и свалить...
beefs
beefs
вчера в 12:57
и кто заключает такие контракты?...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
С самого начала на это и рассчитывал...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:54
Хоть два.. Лишь бы этот португальский тюфяк свалил побыстрее...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:50
Огромные деньги,и домой.
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