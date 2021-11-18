Шатов приостановил карьеру. «Рубин» расторг с ним контракт

Полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру, сообщает пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
«ФК „Рубин“ и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Олег Шатов перешел в наш клуб в июле 2020 года, сыграл за „Рубин“ 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.
Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении «Рубина».
Надежда сборной и Анжи.
Очень грустная новость. Олег большой профессионал, но по здоровью просто уже не тянет. В прошлом сезоне он внес огромный вклад в то, что мы так поднялись, сыграл приличное для себя количество минут, был лидером в раздевалке. Этот сезон начал отлично, было видно, что набрал форму за лето и сломался в августе в очередной раз. Несколько раз за осень пытался вернуться, но рецидив за рецидивом. Жаль, что такой игрок из-за травм не может играть. Спасибо за все, Олег. Вероятно это не приостановление, а окончание карьеры.
В сезоне 15/16 отлично играл, даже Боаш говорил что он в Европе будет играть
Шатова Сочи зимой подпишет. Там даже вечно травмированные игроки перестали травмироваться и реанимировали свою карьеру. Кокорин сделал глупость, когда предпочел перейти в Спартак, а не продолжить карьеру в Сочи.
Надежда сборной и Анжи.
Очень грустная новость. Олег большой профессионал, но по здоровью просто уже не тянет. В прошлом сезоне он внес огромный вклад в то, что мы так поднялись, сыграл приличное для себя количество минут, был лидером в раздевалке. Этот сезон начал отлично, было видно, что набрал форму за лето и сломался в августе в очередной раз. Несколько раз за осень пытался вернуться, но рецидив за рецидивом. Жаль, что такой игрок из-за травм не может играть. Спасибо за все, Олег. Вероятно это не приостановление, а окончание карьеры.
В сезоне 15/16 отлично играл, даже Боаш говорил что он в Европе будет играть
Шатова Сочи зимой подпишет. Там даже вечно травмированные игроки перестали травмироваться и реанимировали свою карьеру. Кокорин сделал глупость, когда предпочел перейти в Спартак, а не продолжить карьеру в Сочи.
Прям название для нового фильма ))))
Прям название для нового фильма ))))
Но организм не обманешь. Не всем быть Игнашевичами и Жирковыми с железным здоровьем.
Но организм не обманешь. Не всем быть Игнашевичами и Жирковыми с железным здоровьем.
Всем здоровья.
Всем здоровья.