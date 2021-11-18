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Шатов приостановил карьеру. «Рубин» расторг с ним контракт

вчера, 18:11

Полузащитник Олег Шатов принял решение приостановить карьеру, сообщает пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

«ФК „Рубин“ и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Олег Шатов перешел в наш клуб в июле 2020 года, сыграл за „Рубин“ 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении «Рубина».

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Все комментарии
Robinson
Robinson
сегодня в 13:00
Как время летит.,,. Ещё недавно казалось шла это эпопея с переходом в ЦСКА, а тут уже карьере конец.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:10
поди пельмень заколебал свои английским языком..
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 08:29
Очень культурно Олег пошел на,,,,
протон
протон
сегодня в 04:40
По-моему он ещё в Зените ее приостановил
Надежда сборной и Анжи.
Очень грустная новость. Олег большой профессионал, но по здоровью просто уже не тянет. В прошлом сезоне он внес огромный вклад в то, что мы так поднялись, сыграл приличное для себя количество минут, был лидером в раздевалке. Этот сезон начал отлично, было видно, что набрал форму за лето и сломался в августе в очередной раз. Несколько раз за осень пытался вернуться, но рецидив за рецидивом. Жаль, что такой игрок из-за травм не может играть. Спасибо за все, Олег. Вероятно это не приостановление, а окончание карьеры.
В сезоне 15/16 отлично играл, даже Боаш говорил что он в Европе будет играть
Шатова Сочи зимой подпишет. Там даже вечно травмированные игроки перестали травмироваться и реанимировали свою карьеру. Кокорин сделал глупость, когда предпочел перейти в Спартак, а не продолжить карьеру в Сочи.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:35
Уже все и забыли как выглядит Шатов....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:58
После "Зенита", в котором он был отнюдь не на последних ролях, совсем потерялся. Это очень хорошо было заметно по его игре за казанский клуб.
морозз
морозз ответ YVG (раскрыть)
вчера в 20:27
И выгодно продаст в Италию или Испанию! Ты про это или так брякнул про Кокорина?
112910415
112910415
вчера в 20:00
всему приходит конец
YVG
YVG
вчера в 19:51
Скоро спартак подберет, как Кокорина.
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
"Ушатанный деньгами"

Прям название для нового фильма ))))
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:24
Видимо поехал в Зенит )
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:17
выкинули как шелудивого пса
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:08
Наконецто избавились от баласта!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:51
Ну да, и это хорошо.
Брулин
Брулин
вчера в 18:50
По крайней мере Шатов не стал висеть на шее клуба.
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:48
Шатов ушатался в Зените бабки лопатой загребать...
makkie
makkie
вчера в 18:39
Шатов еще в Зените карьеру закончил, а в Рубине уже доигрывал.
Но организм не обманешь. Не всем быть Игнашевичами и Жирковыми с железным здоровьем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
Десять лет отдохнёт,а потом ВОЗОБНОВИТ карьеру? Ни словечка в простоте...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:34
Скорее всего - это конец карьеры.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:32
Некогда любимчик Орлова так и не раскрылся до конца, быстро сдулся , что для наших миллионеров вполне обычная ситуация. Сколько таких перспективных сдулись : кто раньше, кто позже. Деньжат срубили, жизнь удалась , футбол уходит на третий план. Жаль, но не он один такой.
Всем здоровья.
particular
particular
вчера в 18:27
Бесполезность и невостребованность лежат в основе этой остановки, а по сути - конца карьеры.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:24
Шатов такой же хрусталь как и Черышев. Может для него и к лучшему. Денег за карьеру заработал достаточно. Хватит себя мучить. Пусть отдыхает.
beefs
beefs
вчера в 18:14
интересное явление, что дальше...
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