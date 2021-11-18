Шатов приостановил карьеру. «Рубин» расторг с ним контракт

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вчера, 18:11

Полузащитник принял решение приостановить карьеру, сообщает пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

« ФК „Рубин“ и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Олег Шатов перешел в наш клуб в июле 2020 года, сыграл за „Рубин“ 25 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

Олег, спасибо за все и скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в заявлении «Рубина».