Ибрагимович о своей карьере: «Ещё не решил, когда собираюсь заканчивать»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что пока не планирует оканчивать игровую карьеру.
Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу играть как можно дольше и при этом не задумываться об уходе.
Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом сожалеют о том, что не продолжили карьеру.
Накануне 40-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные игры ЧМ-2022.
В этом сезоне швед провел за «Милан» 6 поединков в Серии А, где забил 3 гола. Один из них стал юбилейным для игрока в чемпионатах.
Хочется пожелать Златану футбольного долголетия в качестве игрока, чтобы он радовал своей игрой своих болельщиков "Милана" , сборной Швеции и футбольных болельщиков по всему миру. Здоровья Златану! И ГЛАВНОЕ - БЕЗ ТРАВМ!!!
Хочется пожелать Златану футбольного долголетия в качестве игрока, чтобы он радовал своей игрой своих болельщиков "Милана" , сборной Швеции и футбольных болельщиков по всему миру. Здоровья Златану! И ГЛАВНОЕ - БЕЗ ТРАВМ!!!