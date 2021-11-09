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Ибрагимович о своей карьере: «Ещё не решил, когда собираюсь заканчивать»

вчера, 08:47

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что пока не планирует оканчивать игровую карьеру.

Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу играть как можно дольше и при этом не задумываться об уходе.

Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом сожалеют о том, что не продолжили карьеру.

Накануне 40-летний Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные игры ЧМ-2022.

В этом сезоне швед провел за «Милан» 6 поединков в Серии А, где забил 3 гола. Один из них стал юбилейным для игрока в чемпионатах.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:02
Пусть играет, пока играется!
Bombardier
Bombardier
вчера в 12:04, ред.
Пока физические кондиции в норме, то почему и нет?
feris1
feris1
вчера в 11:39
Если здоровье позволяет,то чё бы и нет.
112910415
112910415
вчера в 11:13
нет ни одной причины думать о завершении ! )
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:00
Не хочешь, как хочешь.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:18
Просто Ибра!
Elliada
Elliada
вчера в 09:55
Хочет, наверное, еще поиграть со своими сыновьями
shur
shur
вчера в 09:46, ред.
...до первой весточки :"Минздрав предупреждает рывки, толчки, перевороты
через себя ,падения, снятие футболки и бег при празднование
взятия ворот ......" Златан - Великий спортсмен, с харизмой футболиста
захватчика, победителя, пожелаю долгого такого настроя, а какая у него улыбка
счастливого человека! Длинные ноги - длинная дорога!!!
Gahi
Gahi
вчера в 09:39
Если желание есть то с силой всё в порядке. Удачи
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:22
Еще ни вовсех клубах сыграл,рановато!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:11, ред.
Несмотря на то что Златану 40 лет, но он не только играет в топ-лиге, но и является лидером команды которая сейчас занимает 1-2 место в Серии А, и занимает во многом благодаря эффективной игре Златана, и тот факт что 40-летний игрок играет за свою национальную сборную, в которой он как и в "Милане" является лидером, говорит о том, что Златану ещё рано не только завершать свою футбольную карьеру в качестве игрока, но пожалуй пока об этом не надо и думать. Златану надо думать о том, чтобы по окончанию контракта с "Миланом" продлить этот контракт и продолжать играть с таким же КПД в команде как он и играет...

Хочется пожелать Златану футбольного долголетия в качестве игрока, чтобы он радовал своей игрой своих болельщиков "Милана" , сборной Швеции и футбольных болельщиков по всему миру. Здоровья Златану! И ГЛАВНОЕ - БЕЗ ТРАВМ!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:54
правильное решение,играй пока играется!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:52
Не решил, тогда и не заканчивай...
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