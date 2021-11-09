Ибрагимович о своей карьере: «Ещё не решил, когда собираюсь заканчивать»

Форвард «Милана» рассказал, что пока не планирует оканчивать игровую карьеру.

Еще не решил, когда собираюсь заканчивать. Наоборот, хочу играть как можно дольше и при этом не задумываться об уходе.

Я не хочу быть одним из тех футболистов, которые потом сожалеют о том, что не продолжили карьеру.